Kalkulačka: Vyzkoušejte si, jak se dá chytře vypořádat s půjčkami

Nejprve si odpovězte na otázku, proč chcete své závazky sloučit do jediného. Prvním důvodem může být to, že je váš rodinný rozpočet hodně napjatý a kvůli celkovým vysokým splátkám se musíte uskrovňovat. V takovém případě je užitečné prodloužit si dobu splácení. Tím se měsíční splátky nového konsolidovaného úvěru sníží ovšem za cenu většího přeplacení.

Druhým motivem pro konsolidaci je naopak to, že chcete veškeré závazky splatit co nejdříve. Měsíční splátky nové půjčky se tak zvýší, výrazně však snížíte celkovou sumu, kterou bance nakonec zaplatíte.

Třetím důvodem pro sjednocení několika závazků do jednoho je skutečnost, že jsou nyní úrokové sazby oproti předchozím letům velmi příznivé. V bance tak můžete dostat příznivější nabídku. Další úsporu pak dosáhnete tím, že snížíte transakční náklady - místo několika poplatků za vedení několika úvěrů budete platit jen jeden. Zároveň získáte větší jistotu, že si jediný závazek uhlídáte snáz, než když je jich více.

Dvakrát měřte, jednou konsolidujte

Než vyrazíte do banky, abyste získali konkrétní nabídku, je užitečné vědět, že se konsolidace zpravidla týká běžných spotřebitelských úvěrů, konsolidují se také hypoteční úvěry, kontokorenty, kreditní karty a některé finanční subjekty umožňují konsolidovat například i leasing. Vždy přitom mějte na paměti, že se vyplatí porovnat několik nabídek.

Pokud chcete ušetřit čas, dají se využít chytré internetové kalkulačky, které vám po zadání údajů zobrazí nabídky. Získáte tak přehled, nakolik je pro vás výhodné sloučení úvěrů a kolik to bude celkově stát. Vyzkoušet si to můžete například na kalkulačce FINmarket.cz. "Nejčastěji se klienti zajímají o konsolidaci tří závazků, zpravidla to jsou dva spotřebitelské úvěry a půjčka z kreditní karty," přibližuje Ondřej Valeš, finanční odborník FINmarket.cz.

Jak správně vyplnit konsolidační kalkulačku

Nejprve si udělejte malou domácí inventuru všech svých závazků. Abyste získali konkrétní propočet možné konsolidace, budete potřebovat dva základní údaje, a to kolik vám u každého závazku zbývá doplatit a jaká je výše měsíční splátky. Pak už stačí postupovat podle následujícího návodu.

Kalkulačka konsolidace půjček

1. krok: Současné úvěry

Do jednotlivých kolonek vyplňte, jaké úvěrové produkty chcete konsolidovat. Sloučit můžete závazky z půjček, kreditních karet, dokonce i kontokorentu. V další povinné kolonce musíte vyplnit, kolik zbývá z půjčky doplatit. Aby byl výpočet nové splátky bezchybný, nesmí chybět ani údaj o měsíční splátce. Kalkulačka si poradí se slučováním až pěti produktů. Jestli potřebujete konsolidovat více úvěrů, raději kontaktujte zákaznický servis.

2. krok: Údaje o žadateli

Aby vám finanční specialisté mohli zdarma pomoct se sloučením půjček, musíte vyplnit kontaktní údaje. S osobními údaji se samozřejmě nakládá podle zákona. Pokud do kalkulačky zadáte správné údaje, počítejte s tím, že vás bude kontaktovat finanční specialista a zdarma poskytneme odborné rady. Když vám bude nabídka vyhovovat, pomůže vám s vyplněním dokumentů a zprostředkuje setkání v bance.

3. krok: Porovnání nabídek

Po přepočtu vstupních hodnot se zobrazí nabídky, které nejlépe vyhovují vašim požadavkům. Nejzajímavějším údajem pro vás zřejmě bude výše nové měsíční splátky sloučeného úvěru. S velkou pravděpodobností znatelně uspoříte. Při výběru nejvhodnější konsolidace věnujte pozornost i dalším položkám jako jsou poplatek za zpracování úvěru, vedení půjčky či RPSN.

Příklad typické konsolidace Druh závazku v Kč První spotřebitelský úvěr 160 000 Druhý spotřebitelský úvěr 50 000 Půjčka z kreditní karty 70 000 Celkem slučují 280 000 zdroj: FINmarket.cz

