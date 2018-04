Spočítali jsme důchodové vyhlídky Čechům nad 35 let

Ministerská kalkulačka v základní verzi vypočítává důchod podle současné situace. Po zadání svého hrubého měsíčního platu, roku narození a pohlaví tak můžete zjistit, na jak vysokou penzi by vám vznikl nárok, kdybyste odešli do důchodu právě teď.

Spočítejte si důchod Kalkulačka MPSV

A cifry vycházejí příznivě. Například dnešní pětatřicátník, který vydělává 20 tisíc hrubého, by dosáhl na státní penzi (1. pilíř) ve výši 11 456 korun. Pokud by měl průměrný výdělek, který dnes činí 27 170 korun, dostal by nyní 12 770 korun a při čtyřicetitisícovém platu by státní penze činila 15 122 korun.

Penze podle současné situace (1. pilíř) Měsíční hrubý plat v Kč 35letý/ročník 1978 40letý/ročník 1973 15 000 10 539 10 362 20 000 11 456 11 259 27 170* 12 770 12 545 30 000 13 289 13 053 40 000 15 122 14 847 Zdroj: kalkulačka MPSV v základní verzi, výpočet iDNES.cz, *průměrný hrubý plat v ČR ve 4. čtvrtletí 2012

O tak vysokých státních penzích si však budou muset mladší ročníky nechat jen zdát. Odborníci totiž dlouhodobě upozorňují, že státní důchod bude postupně klesat a může být podle některých odhadů v budoucnu až o polovinu nižší. Důvodem je zejména nižší porodnost a prodlužování věku, kterého se Češi dožívají.

Nová kalkulačka zohledňuje pokles penzí

Ministerstvo práce a sociálních věcí proto přišlo s novou verzí důchodové kalkulačky, která se dívá na státní penze reálněji.

Pokud na kalkulačce MPSV zadáte ANO, tedy že chcete ve výpočtu zohlednit předpoklad poklesu penzí, vyjdou vám poněkud jiná čísla a jednoznačná zpráva: mladší generace musí počítat s tím, že její důchod od státu (z 1. pilíře) bude ve srovnání se mzdami výrazně nižší než ten, který mají dnešní důchodci.

Z nového propočtu například vyplývá, že dnešní pětatřicátník, který dosáhne důchodový věk v roce 2045 a vydělává 20 tisíc hrubého měsíčně, dostane od státu jen 6 874 korun měsíčně, což je oproti současnosti o více než 4,5 tisíce korun méně (11 456 minus 6 874 rovná se 4 582).

Porovnejte, jak vychází státní penze nyní a jak v roce 2045 (1. pilíř) Měsíční hrubý plat v Kč 35letý/ penze v současnosti v Kč 35letý/ penze v roce 2045 v Kč 15 000 10 539 6 323 20 000 11 456 6 874 27 170* 12 770 7 662 30 000 13 289 7 973 40 000 15 122 9 073 Zdroj: kalkulačka MPSV v základní a nové verzi, výpočet iDNES.cz, *průměrný hrubý plat v ČR ve 4. čtvrtletí 2012

Nová kalkulačka má občany popostrčit k tomu, aby si na penzi začali spořit sami a nespoléhali se jen na státní penzi. Výpočty naznačují, že vstupem do 2. pilíře je možné zajistit si lepší důchod, a to i při podprůměrném příjmu.

Jaký budou mít důchod dnešní 35letí

Například ti, kteří letos dosáhli 35 let a vydělávají měsíčně 20 tisíc korun hrubého, mohou vstupem do 2. pilíře a podle zvolené investiční strategie pobírat v penzi měsíčně od 7 635 do 9 595 korun. To je zhruba o 700 až 2 700 korun měsíčně více, než by dostali od státu, pokud by se pro 2. pilíř nerozhodli. Pokud se spolehnou jen na 1. pilíř, jejich státní penze bude činit 6 874 korun.

Jaký budou mít důchod dnešní 40letí

Propočty ukazují, že vstup do 2. pilíře by měly zvážit i starší ročníky. Například 40letí, kteří půjdou do penze v roce 2039 s hrubým příjmem 20 tisíc korun měsíčně, by mohli podle zvolené strategie dosáhnout na penzi v rozpětí od 8 189 do 9 423 korun. To je zhruba o 580 až 1 800 korun měsíčně více, než kdyby se spolehli jen na státní penzi a 1. pilíř, ve kterém by dostali důchod ve výši 7 600 korun.

Generace 35 plus má sto dní do rozhodnutí

Do konce února vstoupilo do 2. důchodového pilíře 13,5 tisíce lidí, což zatím není vysoký počet. "Základním problémem je nedostatek objektivních informací, které klienti o důchodovém spoření mají. Zájem o druhý pilíř se ale přesto postupně zvyšuje. O důchodové spoření mají zájem zejména ti, kteří si umějí spočítat, že se jim toto spoření vyplatí," říká Dagmar Koutská z Allianz penzijní společnosti.

Rostoucí zájem potvrzuje i ČSOB Penzijní společnost a Raiffeisen penzijní společnost. "V tuto chvíli máme necelé tři tisíce klientů," říká Tomáš Kofroň z Raiffeisen PS. "Zájem bych zatím nepodceňoval, důchodové spoření je rozhodnutí na celý život a ukazuje se, že lidé na něj potřebují čas," poznamenává Ondřej Kubala, mluvčí Asociace penzijních fondů. "Lidé zatím odkládají svá rozhodnutí a vyčkávají," dodává Tomáš Matoušek, generální ředitel Penzijní společnosti České pojišťovny, která do poloviny března uzavřela přes deset tisíc smluv.

Ti, kterým je již 35 a více let, mají na rozhodování o vstupu do druhého pilíře už jen sto dnů. Termín pro vstup pro tyto ročníky končí 30. června 2013, tento den však připadá na neděli. "Smlouvu bude možné podepsat ještě první červencové pondělí, to znamená 1. července 2013," upozorňuje Pavla Hávová z ČSOB Penzijní společnosti.