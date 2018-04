Kalkulačka: počítejte, jestli si můžete dovolit další půjčku

Jestli hrkající pračka tenhle měsíc odejde, co budete dělat? Nejspíš si novou vezmete na splátky. A co se bude dít, když vypoví služby lednice či bojler? Máte představu, kolik půjček si můžete dovolit? Udělejte si přehled.

Připravili jsme pro vás jednoduchou kalkulačku, která vám pomůže zjistit, kudy se nejvíc ztrácejí peníze z domácnosti a zda si můžete dovolit nějaké peníze půjčit.





Jak na to? 1. Odhadněte své měsíční výdaje na jednotlivé položky. 2. Dejte si kalkulačku na viditelné místo a každý den do ní zapisujte všechny výdaje i příjmy, vydržte to jeden měsíc. 3. Sečtěte dosažené příjmy, odečtěte od nich skutečné výdaje. Zařiďte se podle doporučení finančních poradců, podle toho, jestli jste v minusu, na nule, nebo míváte přebytky. 4. Jestli ve vašich příjmech není žádná solidní rezerva, přemýšlejte, kde dokážete ušetřit. 5. Máte-li chuť, pošlete nám výsledky svého "měření", můžete vyhrát knihu. Vyplněnou tabulku posílejte na banky@idnes.cz.

Jste v minusu: rozhodně si už nepůjčujte

Jak to děláte, že ukrajujete z peněz víc, než kolik jich vyděláte? Buď jste dědili po strýčkovi z Ameriky a můžete si to dovolit, nebo si půjčujete. A jestli si půjčujete na normální živobytí, je to hodně zlá varianta. Stejně tak, jako když vaše půjčky směřují k tomu, abyste si jen zvýšili životní standard (na rozdíl od hypotéky jsou nádobí na splátky nebo dovolená na dluh jedny z největších finančních hříchů).



Jestli máte půjček víc, číhá na vás ještě jedno nebezpečí: za chvíli vám žádná solidní instituce nepůjčí. A v okamžiku, kdy u vás budou každou neděli odpoledne zvonit výběrčí pohledávek, už nenávratně svištíte po dluhovém toboganu. Až si budete půjčovat na 300procentní úrok nebo budete za 50tisícovou půjčku zastavovat chalupu po rodičích, je doopravdy zle.



Co dál: Stop. Zabrzděte všechny zbytné výdaje. Žádné kino, žádné pivo, konec obědům v restauraci, cigaretový celibát a zapomeňte na kadeřníka. Udělejte si rozvrh splátek, zbavte se závazků a vrhněte se na tvorbu rezervy.





spočítejte si, zda si můžete dovolit další půjčku Kalkulačku, do které si měsíc zapisujte své příjmy a výdaje, si stáhněte zde.

Vycházíte tak akorát: s půjčkou opatrně

Na konci měsíce jste na nule nebo vám zbývá maximálně tisícovka. Možná jste na tom dobře, protože ze svého platu posíláte měsíčně 5 000 na stavební spoření či je investujete. V tom případě pro vás třeba půjčka na auto není žádným nebezpečím.



Avšak jestli všechny peníze vydáte na zabezpečení chodu domácnosti a před výplatou se na účtu skví 155 korun, půjčky byste si měli zakázat. Pokud vaše "vyjdu akorát" znamená, že každý měsíc do dna vyčerpáte kontokorent či kreditní kartu, zařaďte se raději do předchozí kategorie a místo myšlenek na další půjčku se uskromněte. Spořte a dělejte si rezervu.



Co dál: Zajděte do banky a zrušte kontokorent. Když nemáte dost, abyste ho umořili najednou, požádejte každý měsíc o snížení o tisíc korun. Není to sice úplně typický postup, mohl by vám však pomoci zbavit se možných problémů.

Pravidelně vám zbývá: klidně si půjčte, ale ne na zbytečnosti

Vyjdete bez problémů a jednou za čas si pořídíte i něco "většího" do domácnosti. Pokud přesto nemáte někde stranou dostatečnou rezervu, vytvořte si ji. Půjčky jsou pro vás docela zbytečné, ale proč jich nevyužít třeba v případě, že si můžete koupit nějaké zboží v akci bez navýšení.



Je jasné, že než dát najednou 20 tisíc a odvézt si domů ledničku, je finančně příjemnější ledničku si odvézt hned a 20 tisíc postupně splatit třeba během roku. Jen pozor, abyste to nepřehnali. Víc takových splátek by vám mohlo zlámat vaz, kdybyste třeba onemocněli na delší dobu.



Co dál: Když se pak rozhodnete vzít si větší úvěr, třeba na auto nebo na bydlení, připravte se na to, že i vy se budete muset uskromnit. Splátku takového úvěru si určitě nepočítejte na doraz. Při sjednávání půjčky obejděte víc ústavů. Mnohdy vám totiž přiřknou úrokovou sazbu nejen podle tabulek příjmu a věku, ale i podle toho, jak dlouho pracujete pro současného zaměstnavatele, zda pracujete na dobré pozici či zda máte rodinu (a tudíž vás nenapadne sebrat se, vykašlat se na dluhy a frnknout do Austrálie).