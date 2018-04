S narozením potomka se stále více rodičů zamýšlí nad tím, jak mu naspořit nějaké peníze do budoucna. Na hypotéku, studia nebo třeba i cestování. To před několika měsíci řešili i čerství rodiče Eliška a Petr Vávrovi, kteří splácejí hypotéku na byt, ale zvládají dávat i nějaké peníze stranou.



„Chtěli jsme najít takový způsob spoření pro syna, který by nás finančně příliš nezatěžoval, ale zároveň mu pomohl při startu do života, ať to budou peníze na studia nebo vlastní bydlení, prostě co bude potřeba,“ říká Eliška Vávrová s tím, že nakonec se rozhodli pro pravidelné investování do podílového fondu.



Rodiče chtějí synovi po dobu 18 let posílat každý měsíc 1 500 korun. Číslo účtu fondu rozdali i příbuzným, ať mu místo nákladných dárků raději přispějí na budoucnost.

„A není to zase tak špatná věc, jak by se mohlo zdát na první pohled. Pokud se někdo rozhodne synovi koupit dárek za třeba tisíc korun, ale nekoupí mu ho, naopak mu koupí dárek za 300 korun a těch zbývajících 700 korun mu zašle na číslo fondu, nejenže nám tím ušetří místo v bytě, ale synovi pomůže uspořit i něco do budoucna,“ poznamenává Eliška Vávrová.

Jakou investiční variantu vybrat

Při volbě podílového fondu Vávrovi nejdříve zvažovali fond s nastaveným programem životního cyklu. To je investiční strategie, kdy fond nejdříve investuje dynamicky například do akcií, ale jakmile se začne přibližovat plnoletost Vávry juniora, fond zbrzdí a peníze z akcií začne přesouvat do méně rizikových aktiv. Například do dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu.

„Tuto variantu jsme nakonec odmítli, protože syn by zbytečně přišel o možné zhodnocení minimálně za osm let. Pokud by se například stalo, že těsně před vystoupením z fondu dojde k propadu na finančních trzích, takže poklesne hodnota investovaných peněz, Vávrovi jsou připraveni s výběrem zainvestovaných peněz počkat, až budou příznivější podmínky,“ říká finanční poradce společnosti Partners Jiří Kubík, který Vávrovým nakonec doporučil smíšený podílový fond. Jeho výhoda spočívá v tom, že mixuje různá aktiva. Když jedno prodělává, jiné může vydělávat a dorovnávat ztrátu.

„Pokud budou Vávrovi do fondu skutečně pravidelně posílat 1 500 korun měsíčně, v době, kdy bude jejich synovi 18 let, mohou mít spolu s předpokládaným průměrným ročním pětiprocentním zhodnocením přes půl milionu korun. A navíc při dlouhodobém investování pravidelných měsíčních úložek Vávrovi nemusí trápit ani kolísání finančních trhů,“ dodává Kubík.

Syn Vávrových přitom podle něj dostane jen v pravidelné úložce 324 tisíc korun a zahrneme-li očekávané průměrné roční zhodnocení na úrovni pěti procent, které dá podle propočtů na nové kalkulačce iDNES.cz celkem 201 985 korun, vyinkasuje celkem za 18 let přes 525 tisící korun. Bonusem je i skutečnost, že po třech letech investování Vávrovi nebudou muset odvádět státu 15% daň z výnosu. Rodině nehrozí ani žádné penále za to, když peníze do fondu přestane posílat.

„Často se setkávám se spořením pro děti v podobě investičního životního pojištění. To však pro děti není vhodné. Pokud rodiče chtějí dítěti zajistit některá rizika, mohou to udělat už ve svém životním pojištění, ale na spoření pro děti jsou ideální podílové fondy, protože lze do nich v pohodě investovat dlouhodobě,“ vysvětluje Kubík.

Podílové fondy jako řešení

Podle finančních odborníků jsou podílové fondy vhodnou variantou, jak dětem vytvořit do budoucna nějakou finanční rezervu. Na 18letém investičním horizontu mohou přinést výrazně vyšší zhodnocení než například stavební spoření, investiční životní pojištění nebo dlouhodobé termínované vklady.

„Na druhou stranu rodiče musí také vědět, že hodnota jejich investice může v čase výrazněji kolísat, to je daň za vyšší zhodnocení. V praxi to značí mít pevné nervy a nerušit fond při prvním propadu na finančních trzích,“ vysvětluje člen představenstva a ředitel prodeje Conseq Investment Management Richard Siuda.

Při vytváření finanční rezervy dětem prostřednictvím podílových fondů je podle něj nutné velice pečlivě zvážit, zda rodiče budou mít podílový fond vedený na sebe, anebo zvolí smlouvu na jméno dítěte, což jim může výrazně zkomplikovat další případné nakládání s prostředky před dosažením věku 18 let dítěte i po něm.

„Pokud bude veden podílový fond na dítě, mohou rodiče peníze z fondu před osmnáctým rokem dítěte získat v zásadě pouze se souhlasem opatrovnického soudu. A také se musí smířit s tím, že ve chvíli, kdy dítě dosáhne 18 let, patří investice pouze a jen dítěti a rodiče už v podstatě nemají šanci ovlivnit, jak s ní naloží,“ uzavírá Richard Siuda.