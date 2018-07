Využijte naše kalkulačky. Spočítají úspory, vliv inflace i důchodový věk

Dobrou zprávou je, že čtyři pětiny Čechů považují finanční situaci ze spíše dobrou až velmi dobrou. „Meziročně se vnímání finanční situace českých domácností výrazně zlepšilo. Loni na podobnou otázku odpovědělo kladně 51 procent dotazovaných,“ říká Monika Buřičová, mluvčí Poštovní spořitelny.

Celkem 24 procent lidí však přiznává, že za jídlo vydává moc a 15 procent Čechů uvádí, že utrácí příliš za cigarety. Jak jste na to vy? Patříte k těm, kteří umí šetřit a zbytečně neutrácí? Máte přehled, kolik byste ušetřili, kdybyste omezili například kouření, utrácení za alkohol nebo jídlo? Využijte k tomu naše nové kalkulačky.

Spoření pravidelnými vklady

První je pro výpočet naspořené sumy při pravidelných vkladech. Namodelovat si můžete situaci, kolik ušetříte, když budete vkládat pravidelně stejnou částku na spořicí nebo termínovaný účet. Nebo si pro informaci můžete orientačně spočítat, kolik za určitou dobu ušetříte, když se například rozhodnete skončit s kouřením.

Kalkulačka pravidelného spoření Modelový příklad: Martin se rozhodl po deseti letech skončit s kouřením, měsíčně za cigarety utrácí 1 000 Kč. Kolik by měl na spořicím účtu, kdyby nekouřil? Pravidelný vklad je 1 000 Kč měsíčně

Interval je 12 splátek ročně

Spoření po dobu 10 let

Úroková míra na spořicím účtu je 1,5 % Kdyby Martin nekouřil, měl by na spořicím účtu 129 542 Kč.

Kolik ukrojí z úspor inflace

Na úspory má vliv inflace, tedy nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice za určité časové období. Na naší druhé kalkulačce si můžete orientačně spočítat, jak se sníží kupní síla vašich peněz při určité míře inflace. Údaje o míře inflace pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad.

Kalkulačka pro výpočet vlivu inflace na spoření Modelový příklad: Na účtu má domácnost naspořeno 100 000 Kč. Jakou hodnotu budou mít tyto dnešní úspory za pět let, když se průměrná míra inflace bude pohybovat na úrovni 2,5 %? Uvažovaná úspora 100 000 Kč

Míra inflace 2,5 %

Uvažovaná doba 5 let Dnešních 100 000 Kč bude mít za pět let hodnotu jen 88 385 Kč.

Myslete do budoucna

Ať už se rozhodnete spořit či utrácet, je to vaše věc. Počítejte však s tím, že spořit až těsně před důchodem není nejlepší řešení. Podle odborníků je rozhodně lepší spoléhat se sám na sebe, než na státní penzi. Ostatně víte, jaký je momentálně váš důchodový věk? Spočítat si to můžete na naší důchodové kalkulačce.

Spočítejte si důchodový věk na kalkulačce Pro ženy a muže narozené do roku 1971 je důchodový věk podle současných pravidel diferencovaný v závislosti na roku narození a u žen hraje roli i počet vychovaných dětí.

Pro muže a ženy na rozené po roce 1971 je stanoven důchodový strop 65 let.

Dosažení důchodového věku je ovšem jen jednou podmínkou pro nárok na starobní penzi, tou druhou je získání potřebné doby pojištění. Kdo půjde do penze po roce 2018, musí získat alespoň 35 let pojištění. Více v článku: Důchodový věk mají, penzi od státu nedostanou. Šok pro řadu Čechů.

Vše se může v budoucnu změnit. Zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) opakovaně Česko upozorňuje, že se potýká se stárnutím populace. Aby se země vypořádala s hospodářskými dopady tohoto vývoje, měla by zrušit horní věkovou hranici pro odchod do důchodu, která je nyní 65 let, a místo toho navázat důchodový věk na vývoj očekávané délky života. Více v článku: Do důchodu později, radí Česku OECD