Kam a kdy levně na hory

Co čeká lyžaře na horách v zimní sezoně oproti té minulé? V tuzemsku kvůli nárůstu DPH zvýšené ceny stravování a taky o něco dražší vleky - avšak s lepším komfortem lyžování. Pro milovníky cizích kopečků žádné Jobovy zprávy nemáme. „Ceny u zahraničních zájezdů stagnují, ve většině případů zůstaly na srovnatelné úrovni,“ říká tiskový mluvčí Čedoku Tomáš Brejcha. Rozšířila se však nabídka lyžování - vedle alpských zemí se zájemci mohou vydat lyžovat na běžkách i sjezdovkách třeba do Norska nebo Švédska.



P rosinec je levný

Cenově dostupné lyžování se dá pořídit v prosinci, počátkem ledna a od konce března. Úplně nejlevnější je však před Vánocemi, a kdo ho jednou vyzkouší, nelituje. „Loni jsem vyjel do Dolomit, vyšlo mi počasí, a hlavně sjezdovky byly úplně prázdné. Letos jedu zase,“ říká Pavel Svoboda z Prahy. Upřesňuje, že i s dopravou a jídlem ho týdenní pobyt vyšel na necelých 8000 korun. Ve francouzském Risoulu přijde šestidenní ubytování se skipasem na 5 dní a dopravou v období od 11. do 17. prosince i pod 5000 korun. Podobná čísla platí v tomto období i pro Rakousko a Švýcarsko. Ve švýcarském středisku Saas Grund zaplatí v hotelu Bergheimat zájemce za sedm nocí s polopenzí od 11. do 18. prosince 5990 korun, ale koncem března už 10 190 korun.

Levně se dá v prosinci lyžovat také v tuzemsku - i když kvůli sněhovým podmínkám to může být trochu ruleta. Například pětidenní pobyt v hotelu Horizont na šumavském Špičáku stojí od 14. do 18. prosince se snídaní jen 1990 korun. V plné sezoně zájemce zaplatí za týdenní pobyt o 4000 korun víc.





V ostatních termínech, kdy platí nižší ceny, se země od země a lokalita od lokality liší. Pravidlem, které platí téměř všude, je pokles počátkem ledna a pak určitě v dubnu. Naopak ceny rostou v období jarních prázdnin.Zástupci cestovních kanceláří upozorňují, že o levné pobyty je zájem a výběr se zužuje. Rychlé rozhodnutí může mít i další příjemný dopad - slevu za nákup v první minutě. Například Firo-tour odečte klientům, kteří zimní pobyt v zahraničí závazně rezervují do 15. listopadu, tři procenta z ceny, u stálých zákazníků je to pět procent.Kdy zaplatíte za pobyt na horách úplně nejvíc? Určitě na silvestra. V tomto období naskakuje cena přímo astronomicky. A to zejména v Česku a ve známých střediscích se zahraniční klientelou, jako jsou Špindlerův Mlýn nebo Pec pod Sněžkou. Například ve špindlerovském hotelu Horal přijde týden s polopenzí a slavnostní silvestrovskou večeří na 16 990 korun, v lednu a březnu cena padá na 8990 korun. Na moravských horách takové rozdíly neplatí.