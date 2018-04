Kam a za kolik do tuzemských kempů

, aktualizováno

Čtvrt milionu lidí by mělo podle odhadů analytické firmy Mag Consulting trávit dovolenou v tuzemských kempech. Co je čeká? Trochu vyšší ceny než loni, mnohde za to však hosté dostanou lepší kvalitu ubytování. Neplatí přitom, že čím vyšší ceny, tím kvalitnější kempování.