Kam a za kolik jet na dovolenou

Zájezdy do 5 000 korun

Pokud se však chystáte k moři, nebude to za pět tisíc korun žádná luxusní dovolená. Očekávejte ubytování v kempu a vaření na dvouvařiči. Jestli vás zaujal třeba inzerát na osmidenní letecký zájezd s polopenzí do Tuniska za 4 490 korun, budete zklamáni. Výsledná cena po započtení letištních tax je o tři tisíce vyšší.

Veselejší dovolenou budete mít, když se rozhodnete zůstat v Česku. Ne že by ubytování a strava byly o moc levnější, ale ušetříte na dopravě a na pojištění. A nabízejí se nejen klasické pobyty, ale třeba vodácké nebo cyklo akce. Je-li vás víc, můžete si pronajmout chatu.

. TIP na cesty Tuzemská turistika šetří vaši peněženku. Strava a ubytování nejsou levnější než u moře, ušetříte však za dopravu.

Belgie, Lutych

cena: 2 995 korun

ubytování: 7 nocí v pronajatém rekreačním domě, pro uvedenou cenu je třeba zaplnit 4 místa, spotřebovaná energie se platí navíc

doprava: vlastní (autem 840 km z Prahy, asi 4 200 korun)

strava: vlastní

Rakousko, Kaprun (poznávací zájezd)

cena: 3 999 korun, v ceně není vstupné do navštívených míst

ubytování: 2 noci v hotelu, 2 noci na cestě

doprava: autobus

strava: vlastní

Bosna a Hercegovina, Neum

cena: 4 590 korun

ubytování: 7 nocí v 3* hotelu

doprava: vlastní (autem 1 200 km z Prahy, asi 8 200 korun)

strava: polopenze

Bulharsko, Albena

cena: 4 180 korun

ubytování: 7 nocí, apartmán 2*, je třeba zaplnit 4 místa

doprava: vlastní (autem 1 650 km z Prahy, asi 9 000 korun)

strava: polopenze

Chorvatsko, Podgora

cena: 2 340 korun

ubytování: 7 nocí v 3* hotelu

doprava: vlastní (autem 700 km z Prahy, asi 4 600 korun)

strava: polopenze

Slovensko, Velká Fatra

cena: 4 980 korun

ubytování: 7 nocí v penzionu

doprava: vlastní (autem 480 km z Prahy, asi 2 800 korun)

strava: plná penze

Česko, Bělá pod Bezdězem

cena: 2 540 korun

ubytování: 7 nocí, třílůžková chatka 1*

doprava: vlastní

strava: polopenze

Česko, Jeseníky

cena: 3 970 korun

ubytování: 7 nocí v 3* penzionu

doprava: vlastní

strava: polopenze

Česko, Ohře (vodácký zájezd)

cena: 3 999 korun

ubytování: kempy, vlastní stany

doprava: lodí po řece

strava: polopenze





Zájezdy do 8 000 korun

S touto částkou už se k moři dostanete. Pojedete autobusem a můžete počítat i se snídaní. Když necháte vyhledávání zájezdu až na poslední chvíli, do Tuniska poletíte. V České republice už si můžete dovolit pobyt s plnou penzí a třeba i s lázeňskými procedurami.

Bulharsko, Primorsko

cena: 7 920 korun

ubytování: 9 nocí v 2* hotelu

doprava: autobusem

strava: snídaně

Chorvatsko, Kvarner

cena: 5 200 korun

ubytování: 7 nocí v privátu 3*

doprava: autobusem

strava: vlastní

Tunisko, Hammamet

cena: 7 980 korun

ubytování: 9 nocí v 2* hotelu

doprava: letecky

strava: polopenze

Norsko (poznávací zájezd)

cena: 5 990 korun

ubytování: 3 noci v hotelu

doprava: autobus

strava: vlastní

Polsko (poznávací zájezd)

cena: 7 690 korun

ubytování: 4 noci v hotelu

doprava: autobus

strava: snídaně

Česká republika, Český ráj

cena: 5 400 korun, dokoupit lze sportovní činnosti – výuka horolezení, rafting...

ubytování: 7 nocí v 3* hotelu

doprava: vlastní

strava: polopenze

Česká republika, Teplice

cena: 5 310 korun, v ceně balíček lázeňských procedur

ubytování: 3 noci v 3* hotelu

doprava: vlastní

strava: polopenze



Zájezdy do 15 000 korun

Jestli jste si mysleli, že za 15 000 korun na osobu už si můžete vybírat bez omezení, budete trochu zklamaní. Sice si už můžete dopřát letadlo a 8 dní all inclusive v exotičtějších lokalitách, jako je Turecko, Tunisko nebo Egypt, ale na Kanárské ostrovy s tímto rozpočtem zapomeňte. Když budete chtít třeba na Kypr nebo Maltu, budete si i za tyhle peníze muset zajistit stravování sami.

Letecké zájezdy do Španělska a Řecka jsou samozřejmostí, ale spíš apartmány a penziony jen se snídaní. V Chorvatsku a Bulharsku už většinou budete bydlet v hotelu a s plnou penzí, do Itálie se v této cenové relaci jezdí spíš na ostrovy (Sicílie, Sardinie). Můžete se vypravit i na zajímavé poznávací zájezdy třeba do Londýna nebo si za dva týdny projet Norsko na kolech.

Norsko na kole

cena: 14 390 korun

ubytování: v kempech

doprava: autobus

strava: polopenze

Kypr, Larnaca

cena: 14 500 korun

ubytování: 7 nocí v apartmánu

doprava: letecky

strava: bez jídla

Malta, Mellieha

cena: 14 830 korun

ubytování: 7 nocí v apartmánu

doprava: letecky

strava: bez jídla

Tunisko, Hammamet

cena: 14 470 korun

ubytování: 7 nocí v hotelu

doprava: letecky

strava: all inclusive

Turecko, Mesut

cena: 14 790 korun

ubytování: 7 nocí v hotelu

doprava: letecky

strava: all inclusive

Itálie, Sardinie

cena: 14 770 korun

ubytování: 7 nocí v apartmánu

doprava: letecky

strava: bez jídla

Egypt, Hurghada

cena: 13 520 korun

ubytování: 7 nocí v 4* hotelu

doprava: letecky

strava: polopenze

Anglie, Londýn

cena: 14 490 korun

ubytování: 3 noci v hotelu

doprava: letecky

strava: snídaně

Poznámka:

ceny za dopravu autem počítány na www.viamichelin.com. Zájezdy jsme hledali 3. a 4. června, podmínkou byl pobyt o letních prázdninách.