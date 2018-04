Kam a za kolik na dovolenou do zahraničí

Kategorií, kde je z čeho vybírat, je 7000 až 10 000 korun na osobu. Na spodní hranici se pohybují letecké pobyty s polopenzí v Tunisku či Egyptě v období mimo sezonu nebo prázdninové zájezdy autobusem do Chorvatska a Itálie.

Kam se bude jezdit?

Letos to bude podle všeho stejné jako před rokem. Když se řekne dovolená v zahraničí, většina lidí se vidí na pláži v Chorvatsku. „Chorvatsko zůstává pro Čechy i nadále cenově nejzajímavější destinací. Dokazuje to přibližně 900 000 českých turistů, kteří každoročně na Jadranu tráví svou dovolenou,“ uvádí Jiří Tomíček, vedoucí oddělení marketingu Vítkovice Tours.

Vedle Chorvatska zamíří nejvíce lidí do Itálie, Francie, Španělska a Řecka. „Dalším hitem pro letošní rok jsou dovolené v exotických destinacích. Předpokládáme nárůst počtu klientů, kteří odletí na svou dovolenou do exotiky, o 25 procent. Nově se v nabídce objevují řecké ostrovy Kefalonie, Karpathos a Samos. Naopak pokles poptávky vidíme u dříve tradičních destinací jako byla Itálie nebo Maďarsko,“ míní Dan Plovajko, tiskový mluvčí cestovní kancelář Fischer. Renesanci podle něj prožívá i Bulharsko, které v posledních letech investovalo do infrastruktury a vybudování kvalitních ubytovacích kapacit.

Podle Dáši Hrdé z cestovní kanceláře Sport-S roste zájem o prodej poznávacích zájezdů například do Švýcarska a také o in-line skating. Hitem letní sezony budou podle ní zájezdy do Jižní Ameriky.

Jak ušetřit:

cestovat mimo sezonu – úspora až 30 procent

obstarávat dovolenou v první či poslední minutě – úspora až 30 procent

sledovat zvláštní nabídku cestovních kanceláří

porovnat cenu mezi cestovními kancelářemi

najít ubytování sami přes internet

zajistit ubytování v soukromí, nikoli v hotelu

hledat zájezdy, kde jsou děti zdarma