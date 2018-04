Kam a za kolik na poslední chvíli?

Kdo má pevné nervy, může k moři za pakatel

Výhody zájezdů na poslední chvíli jsou jasné - nízké ceny. Na letecký zájezd stačí i méně než deset tisíc korun, základní služby dostanou zákazníci stejné jako ti, co zaplatili katalogovou cenu.

Vyplatí se zájezdy last minute, na co si dát pozor?

K moři za 5 000? Trochu utopie, může někoho napadnout. Ve skutečnosti je to tak, tato částka opravdu stačí, ale není konečná. Osmidenní pobyt v Itálii se dá pořídit za 5 000 korun.

Chcete vidět na moře? Tak si připlaťte

Zájezdy na poslední chvíli lákají nízkými cenami, ale výdaje na dovolenou zaplacením pobytu zdaleka nekončí. Cestovatel dostane jen to, co je napsáno v cestovní smlouvě. A to mu obvykle nestačí.

Zájezd „last minute“ lze reklamovat jako každý jiný

Dovolená - období, na které člověk čeká, těší se, plánuje. Nespokojený klient by si však neměl schovávat připomínky až na dobu návratu. Reklamujte ihned!

8 rad, jak si nezkazit dovolenou

Kde najdete aktuální přehled pojištěných cestovek? O čem svědčí nápadně nízké ceny? Máte pro případ nepříjemností kontakt na delegáta CK? Přečtěte si naše rady a tipy pro dovolenou.

Jakou dovolenou seženete na poslední chvíli do 5 tisíc korun 5 dní poznávací zájezd Holandsko a Zeeland, doprava autobusem, ubytování v soukromí se snídaní 8 dní Itálie (Jižní Jadran, Apulie), s vlastní dopravou, ubytování apartmán 2* bez stravy 10 dní Chorvatsko (Kvarner, ostrov Pag), doprava autobusem, ubytování stan, karavan, bez stravy 12 dní Bulharsko (Albena), s vlastní dopravou, ubytování hotel 2* se snídaní do 10 tisíc korun 10 dní Španělsko (Costa Brava), doprava autobusem, ubytování hotel 3* s plnou penzí 11 dní Řecko, (Korfu), doprava letecky, ubytování apartmány, bez stravy 12 dní Tunisko (Hammamet), doprava letecky, ubytování hotel 3* s polopenzí 19 dní Itálie (Benátská riviéra), doprava autobusem, ubytování apartmány beze stravy 11 dní Řecko, (Korfu), doprava letecky, ubytování apartmány, bez stravy 15 dní Bulharsko (Krajmorie), doprava letecky, hotel 3*, bez stravy do 15 tisíc korun 15 dní Turecko (Bodrum), doprava letecky, ubytování hotel 3* s polopenzí 11 dní Tunisko (Port El Kantaoui), doprava letecky, ubytování hotel 3*, all inclusive 12 dní Řecko (Kefalonie), doprava letecky, ubytování hotel 3*, polopenze 19 dní Chorvatsko (Istrie, Rabac), doprava autobusem, ubytování hotel 2* s polopenzí do 20 tisíc korun 11 dní Řecko (Kréta) doprava letecky, ubytování hotel 4* all inclusive 11 dní Tunisko (Palma Djerba), doprava letecky, ubytování hotel 4* all inclusive 19 dní Itálie (Rimini), doprava autobusem, ubytování hotel 3* s polopenzí do 25 tisíc korun 9 dní Spojené arabské emiráty (Sharjah), doprava letecky, ubytování hotel 5* se snídaní 15 dní Kanárské ostrovy (Grand Canaria), doprava letecky, ubytování hotel 4* s plnou penzí 24 dní poznávací zájezd Švédsko, autobusem, ubytování v kempech ve stanu s polopenzí

Poznámka: ceny platí pro jednotlivce a datum odletu mezi 20. až 24. červencem 2004

Zdroj: internetové stránky cestovních kanceláří a agentur