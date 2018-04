Kam bychom měli zainvestovat v letošním roce?

Není se tedy co divit, proč se lidé stále uchylují spíše k méně rizikovým formám investic, nebo v nejhorším případě drží peníze na běžném, či termínovaném účtu v bance, která je pro mnohé pořád ještě ztělesněním jistoty (a vůbec jim nevadí, že úroky v bankách jsou doslova mizerné a „investoři“ v nich peníze spíše ztrácejí). V žádném případě však tyto produkty v souvislosti se zhodnocením peněz doporučit nelze.

V porovnání s vyspělými trhy je chování investorů u nás pořád ještě dosti nestandardní. Souvisí to se zmiňovanou neochotou riskovat. V porovnání objemu investovaných prostředků pak jednoznačně vedou produkty, které jsou více nebo méně dotovány státem, konkrétně stavební spoření, životní pojištění a penzijní připojištění. Tyto produkty však právě kvůli zmiňované státní podpoře za klasickou investici považovat nelze.

Akciím vévodí střední Evropa

Pro mnoho investorů je synonymem slova investice. Kdo v uplynulém roce investoval do akcií, zejména těch domácích, určitě neprohloupil. Celkově si středoevropské akciové trhy vedly velmi dobře, což lze přisoudit konvergenčním procesům probíhajícím na trzích nových členů EU. Velký zájem zahraničních investorů a atraktivní ocenění titulů na těchto trzích může být příslibem dobrých výnosů i v budoucnu, výnosy v řádech desítek procent už však očekávat nemůžeme. Investice do zahraničních akcií s sebou přináší kurzovní riziko a v případě západoevropských a zejména amerických trhů je očekávané posilování koruny spíše odrazujícím faktorem.

Dalším často zmiňovaným a v poslední době pořád rozšířenějším způsobem zhodnocování peněz jsou podílové fondy. V současnosti fondy pořád ještě ani zdaleka nepatří mezi nejoblíbenější druhy investic, údaje posledních měsíců však dokazují, že i tady se situace pozvolna mění. V oblíbenosti stále vedou fondy peněžního trhu. Ty však lze odporučit spíše nejkonzervativnějším investorům s krátkým investičním horizontem do jednoho roku.

I fondy vám mohou vydělat

Výkonnost akciových, smíšených a dluhopisových fondů v minulém roce investory přesvědčuje o tom, že tyto skupiny fondů sice přinášejí vyšší riziko, výkonnost ale může být velmi zajímavá. Na druhé straně si je ale třeba uvědomit, že minulá výkonnost není zárukou té budoucí a tento rok již tak skvělé výsledky očekávat nemůžeme. Pro investory, kteří chtějí zhodnocovat peníze ve fondech a investují ve střednědobém, nebo dlouhodobém horizontu, je však odporučit lze (opět zejména ty orientované na střední a východní Evropu).

V souvislosti s fondy nemůžeme nezmínit zajištěné fondy, které v minulém roce zaznamenaly doslova boom. Konzervativně smýšlejícímu českému investorovi totiž nabízí prakticky nulové riziko ztrát a zároveň možnost podílet se na vývoji akciových trhů. Vzhledem k jejich dlouhodobější povaze a různé konstrukci se skutečná výhodnost, resp. nevýhodnost této investice ukáže až v průběhu několika budoucích let, je ale evidentní, že společnosti vydávající tyto fondy se trefily přesně do gusta domácích investorů.

Novinkou na trhu fondů, která sice zatím mnoho fanoušků nemá, ale v budoucnu by se mohla ukázat jako velmi zajímavý způsob zhodnocení peněz, jsou fondy nemovitostní. Nemovitosti jsou v poslední době velmi oblíbenou alternativou ukládání peněz. Je to ale finančně poměrně náročné a právě nemovitostní fondy by mohly v budoucnu investice do realit zpřístupnit širšímu počtu investorů. Většímu rozmachu v současnosti u nás brání legislativní nesrovnalosti, které by se však mohli v blízké době vyřešit ke spokojenosti potenciálních investorů.

Půjčte bance na hypotéku

Méně rozšířeným, ne však nezajímavým produktem relativně bezpečného ukládání peněz jsou také hypoteční zástavní listy. Jsou určeny konzervativnímu investorovi, kterému jde hlavně o bezpečí uložených peněz. Jejich rozšíření je spojeno především s rozmachem hypotečních úvěrů. Tyto dluhové cenné papíry jsou totiž kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů a jsou zajištěny zástavním právem na zastavené nemovitosti, v čemž tkví jejich vysoká bezpečnost. Jsou vydávány hypotečními bankami, jejich splatnost se pohybuje od čtyř do šesti let a jsou obchodovatelné i na burze a RM-Systému.

Relativně novým typem investičních produktů u nás jsou strukturované investiční produkty, nebo derivátové produkty . Ty nabízejí konzervativně zaměřeným klientům rozšířené možnosti diverzifikace rizika (např. indexové certifikáty , odvětvové certifikáty), nebo naopak možnost spekulovat na vývoj vybraných investičních aktiv a dosahovat nadprůměrných zisků ( warranty ), které však lze doporučit spíše zkušeným investorům s pozitivním vztahem k riziku, kteří tyto instrumenty využívají spíše jako doplněk svých portfolií.

Celkově lze říci, že čeští investoři se kvůli pasivitě a neefektivnosti jejich investičního chování stále ještě nemohou rovnat s investory ve vyspělých zemích. V poslední době lze však v tomto směru spatřovat zlepšování, i když to zatím probíhá velmi pomalu a chce to ještě spoustu času.

