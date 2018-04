Kam byste doporučili investovat částku 5000, 20 000, 50 000, 100 000 a 1 milion korun?

Vladimír Tomšík, hlavní ekonom Newton Holding

Volné finanční prostředky v rozsahu 5 až 100 tisíc korun bych každému doporučoval investovat především do sebe - to znamená do dalšího vzdělání a zvýšení vlastní kvalifikace, a to zejména prostřednictvím studia či stáže v zahraničí. Výsledky takové investice nebudou sice vidět okamžitě, ale zcela jistě se odrazí v delším období zvýšením vlastní konkurenceschopnosti a adaptability na trhu práce. V případě finanční investice lze za nejvýhodnější investici považovat jak spořící produkty se státní podporou - stavební spoření nebo penzijní připojištění, tak spekulace na pohyb kurzu koruny, eura a dolaru.

Miriam Hanáková, finanční poradkyně SLON

Základním hlediskem pro správnou volbu je časový horizont - to znamená doba, po kterou můžeme nechat své peníze pracovat. Druhou zásadou je rozložit investici do několika různých možností. Částku 5000 korun bych doporučila investovat na dobu jednoho roku do podílového fondu peněžního trhu. Se sumou 20 000 korun je možné volit mezi podílovými fondy peněžního trhu a dluhopisovými fondy na dva až tři roky. Nebo na dobu pěti let na stavební spoření nebo penzijní připojištění.

Padesát tisíc korun lze rozložit jednak mezi podílové fondy peněžního trhu a dluhopisové a stavební spoření nebo penzijní připojištění. S částkou sto tisíc korun lze pro konzervativního investora vybrat jednak bezpečné podílové fondy plus stavební spoření na dobu pěti let. Pokud chce investor více riskovat, může zkusit i akciové fondy, ale vždy je lepší peníze rozložit - neponechat „vajíčka v jednom košíčku".

Jeden milion korun by měl posloužit k investici do nemovitosti. Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření je možné vybrat vhodnou nemovitost a doplnit úvěrem. Taková investice by se měla vrátit do deseti let.

Martin Řezáč, portfolio manažer ING Investment Management

Lze asi jen stěží doporučit univerzální recept na jednotlivé částky, ale obecně řečeno vždy záleží na povaze klienta, jeho averzi k riziku, investičním horizontu a částce určené pro investici. Částku pět tisíc korun doporučujeme investovat do otevřeného podílového fondu nebo stavebního spoření. Dvacet tisíc korun bychom investovali do stavebního spoření - maximální efektivita při osmnácti tisících korunách ročně.

Sumu padesát tisíc korun doporučujeme rozdělit mezi stavební spoření a otevřený podílový fond. Typ záleží na povaze klienta a jeho vztahu k riziku. Pro konzervativnější investory již zde doporučujeme zařadit životní pojištění a penzijní připojištění.

Pro stotisícovou hodnotu investice lze rozdělit mezi podílové fondy, stavební spoření či penzijní připojištění nebo životní pojištění. Investor by mohl zvážit mírný posun směrem k agresivnější investiční strategii - akciové podílové fondy.

Jeden milion korun by bylo možné kromě předchozích variant využít i na nákup nemovitosti.