Kam dát 100 000 Kč na pět let

Vybrala jsem si společnost Pioneer, byla mi sympatická díky své 75leté historii i jménu. Na bezplatné infolince se dozvídám, že se na konzultaci nemusím předem objednávat a můžu přijít kdykoli, tak hned vyrážím přímo do sídla společnosti. Moje „makléřka“ je sympatická, drobná, odhadem tak 25letá brunetka. Čekala jsem spíš nějakého ostříleného investičního pardála, jaké jsem zvyklá vídat v amerických filmech typu Wall Street, ale budiž.

Trochu mě zaskočilo, že v kanceláři byly ještě další dva stoly a během chvíle snad ani ne metr vedle mě usedl jiný klient společnosti – na rozhovor o investicích bych si představovala větší soukromí. Takhle by to být nemělo. Přesto hlásím, že chci investovat 100 000 korun na pět let.

Ujasněte si, kolik a na jak dlouho chcete investovat

První otázka investiční poradkyně správně zněla, v jaké měně chci svoje peníze investovat, kolik a na jak dlouho už věděla. Uvádím koruny – jedno z pravidel investování totiž říká, že by člověk měl investovat ve stejné měně, v jaké bude chtít peníze utratit. Tím se výběr možných fondů zúžil asi na dvanáct.

České fondy mi pak poradkyně začala s letákem v ruce jeden po druhém představovat. Je to složité a nebaví mne to. Kdybych u investování nic nevěděla, tak ani nerozumím. Navíc mi vysvětluje tu nejkonzervativnější možnost, která sice zajistí, že o vklad nepřijdu, ale výnos bude pod inflací. To si raději budu spořit na stavební spoření, kde můžu mít jistých 6 procent ročně, chci něco, co vydělá víc.

Domáhám se tedy investičního dotazníku, poradkyně mi ho měla předložit hned na začátku, aby mohla určit, jak velké riziko unesu, což je pro výběr fondů zásadní.

Jaký jste typ investora, ukáže investiční dotazník

Podle dotazníku zjistíme, jestli jsem skutečně ochotná jít za cenu vyšších výnosů i do většího rizika, jak si to o sobě myslím. Vyplňuji, že unesu riziko až 20 procent ztráty z vkladů. Když bych totiž nechala peníze ležet na běžném účtu, při tříprocentní roční inflaci mi za pět let ze 100 000 korun zbude jen necelých 86 000 korun tak jako tak.

Počítač mi vyplivl, že ze svých 100 000 mám 2 600 korun dát do Pioneer Sporokonto, 29 300 korun do Pioneer obligačního fondu a většinu svých peněz, konkrétně 68 100 korun, do Pioneer akciového fondu – roční zhodnocení by tak mohlo být přes 8 procent. Názvy fondů napovídají, kdy jde o investici do dluhopisů a kdy do akcií, ale o moc víc mi k tomu poradkyně říci nedovede. Navíc z ceníku se později dočítám, že minimální investice je 5 000 korun, tak nevím, jestli to u Sporokonta ten počítač spočítal správně, poradkyně si ničeho nevšimla.

Modelový návrh se mi líbí a přesto mě poradkyně i v dalším rozhovoru tlačí do konzervativnější investice, kterou nechci.

Celkově mám z jednání pocit, že poradkyně investování moc nerozumí, že spíš jen opakuje poučky z nějakého školení a neumí mi problematiku srozumitelně vysvětlit.

Kolik podílové fondy stojí

Dozvídám se ještě, že peníze je dobré rozložit do několika fondů a že je můžu libovolně přesunovat. Tohle sice vím, ale je to důležitá informace.

Ptám se, jak je to s poplatky a jak to bude dál, když se rozhodnu s Pioneerem investovat. Dozvídám se, že společnost se mnou uzavře rámcovou smlouvu a potom peníze pošlu na jednotlivé fondy – každý má svůj vlastní účet. Za investici zaplatím podle ceníku, který mi stejně jako smlouvu poradkyně obratem dává do ruky, a obojí si můžu odnést s sebou domů. Což mě těší, aspoň si v klidu můžu všechno pročíst.

Výše poplatku se řídí tím, kolik peněz investuji a do jakého typu fondu – ty konzervativnější jsou u 100 000 korun za 0,4 procenta z objemu investice a akciový fond stojí 3 procenta z investice. Kdybych dala na doporučení počítače, vyjde mě to celkem na necelých 2 300 korun. Když smlouvu podepíšu přímo na ústředí společnosti, dostanu 50procentní slevu.

Pokud se rozhodnu s penězi šíbovat mezi jednotlivými typy fondů, neplatím nic, pokud přejdu z dynamičtějšího na konzervativnější fond (tedy z dražšího na levnější). Poplatek za správu portfolia, takzvaný manažerský poplatek, je zohledněn ve výnosu. Když budu chtít peníze z fondu vybrat, dostanu je na účet během 10 dnů. Můžu to udělat kdykoli, ale u akcií je to v počátku docela rizikové – mají větší výkyvy, a když se netrefím, prodělám – ale to poradkyně nezmiňuje. Správně však upozorňuje, že po půl roce je výnos z fondů osvobozen od daně.

Jak by měl probíhat poradenský rozhovor?

Jestli s investováním začínáte a zatím se moc neorientujete, může se stát, že podobných návštěv absolvujete pět a o moc dál se nedostanete. Jak rozlišit, jestli vám schůzka s makléřem může přinést očekávané zhodnocení peněz, nebo jestli poradce fondy prodává mechanicky?

Nejdřív by měl makléř zkoumat, kolik peněz a na jak dlouho chcete investovat, v jaké měně a jaký jste typ investora. Tedy vás nechat vyplnit investiční dotazník a povídat si s vámi o vašem záměru. Ve druhém kroku by vám měl v souladu s vaším záměrem sestavit portfolio zatím jen podle zaměření fondů a vysvětlit, jak podílové fondy fungují. Co můžete očekávat od peněžního trhu, co od dluhopisů a co od akcií. Následovat by měl výběr konkrétních produktů a informace o poplatcích a postupu, jak bude samo investování probíhat. Na závazné rozhodnutí byste měli mít dostatek času a budete-li chtít, dostat všechny potřebné podklady k prostudování domů. Pokud se váš poradenský hovor od tohoto postupu liší, seberte se a jděte k jiné společnosti nebo alespoň k jinému makléři.

Kolik vydělají jednotlivé typy investorů?

O kolik vám 100 000 korun za pět let naroste, záleží hlavně na tom, jaký jste typ investora. Čím jste odvážnější, tím víc peněz můžete vydělat. Ale za cenu rizika, že si třeba po pěti letech můžete z fondu vyzvednout méně, než jste tam vložili.