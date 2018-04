Kam jste měli investovat

Zdroj: Fincentrum

Aby nedošlo k nedorozumění, musíme dodat, že i v dnešní době jsou akcie, které za měsíc dosahovaly zhodnocení měřeného ve stovkách procent. Akcie Colonial Commercial 1100% za měsíc, což je extrém spojený navíc s malou likviditou tohoto titulu. York Research 400%, SVI Solutions 350%,… Nicméně průměr za celý akciový trh je na úrovni –8,5% za poslední měsíc, např. sektor technologií –15,07%, sektor energií –4,71% (Data: Morningstar).

Největší investiční extrémy za měsíc Oblast investování Nejlepší změna (v %) Nejhorší změna v (%) Domácí akcie (bez SPADu) Třinecké železárny 29,9 Tatra -32,07 SPAD Unipetrol 13,4 České radiokomunikace -17,04

Ani v České republice nebyl vývoj na akciových trzích jiný. České akcie oslabovaly zejména v návaznosti na oslabování na západě. Akciové indexy oslabovaly hlavně díky špatným výkonům SPADových emisí, kdy Český telecom a České radiokomunikace zaznamenaly dvojciferné poklesy. Výhodnou investicí pro zářijový měsíc byly akcie Unipetrolu, který posiloval především vlivem možného oddálení privatizace. Oproti předpovědím analytiků ze začátku měsíce si polepšil Philip Morris, kterému jistě pomohlo, že v parlamentu neprošlo zvýšení daní na cigaretové výrobky.

Index Hodnota 30.8.2002 Hodnota 30.09.2002 Změna (%) PX-50 451,4 442,0 - 2,08 PX-D 1 154,1 1 126,6 - 2,38

