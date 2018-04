Kam letos s penězi? Do banky určitě ne

Spekulace s akciemi přinášející vysoké zisky, ale i ztráty jen velmi odvážným, kteří se nebojí, že o všechno přijdou. "Mohou o nich uvažovat lidé, kteří mají nejméně jeden milion korun," doplňuje analytik společnosti PPF Pavel Kohout. Úrokové sazby v bankách by měly letos zůstat na úrovni nižší než inflace, takže se peníze na účtu reálně znehodnotí.

Zatímco loňská inflace činila v průměru 4,7 procenta a alespoň v prvním čtvrtletí by se toto číslo nemělo měnit, průměrný roční úrok z vkladů se pohybuje pod třemi procenty. Očekává se, že vydělat na bankovních vkladech bude možné až v průběhu roku 2003, kdy by měla podle analytika Raiffeisenbank Ivo Nejdla Česká národní banka a po ní i komerční finanční ústavy výrazně zvyšovat úrokové sazby v reakci na zrychlení výkonu tuzemského hospodářství. Dnes a nejspíš i po zbytek letošního roku však platí: v bance je výhodnější si půjčit než spořit.

Výnos, který ochrání úspory před inflací, může zajistit správně zvolený otevřený podílový fond. Zhruba čtyři až pět procent za rok slibují fondy peněžního trhu, které ukládají peníze do bank. Relativně nízký zisk je vykoupen vysokou mírou bezpečí. Až desetiprocentní výnos přinesly v uplynulém roce dluhopisové fondy. Ještě v prvním čtvrtletí by měly podle Iva Nejdla vydělávat, poté bude, jak říká, s velkou pravděpodobností čas je prodat. V průběhu druhého čtvrtletí lze totiž očekávat oživení globální ekonomiky v čele se Spojenými státy a zvýšený zájem o akciové trhy. Co by to znamenalo? Rostly by ceny akcií a klesala hodnota dluhopisů s delší dobou splatnosti.

"Tyto dvě skupiny cenných papírů jdou vždy 'proti sobě'," vysvětluje Ivo Nejdl. Výjimkou by mohly být dluhopisové fondy investující v Maďarsku a v Polsku, které by se měly zhodnotit se vstupem zemí do Evropské unie. Zisk by naopak letos a v následujícím období měly přinášet akciové a smíšené fondy. Vložit do nich celé úspory by však rozhodně nebylo rozumné. Cena akcií je totiž nestálá a vysokých výnosů lze dosáhnout jen za cenu velkého rizika, že se peníze ve fondu znehodnotí. Lidé, kteří se bojí riskovat, ať raději na tento typ investic zapomenou, odvážnější by pak neměli podle doporučení finančních odborníků uložit do akciového fondu více než dvacet až třicet procent svých úspor.

Bezpečnou metodou, jak zhodnotit peníze, zůstává stavební spoření. Díky státní podpoře získá až třináctiprocentní roční výnos ten, kdo je ochoten odložit peníze do spořitelny na pět let. Střadatelům, kteří nechtějí příliš riskovat, se může hodit i penzijní připojištění, které se zhodnocuje o tři až devět procent za rok (podle fondu) či životní pojistka s pětiaž desetiprocentním výnosem. Peníze však nelze obvykle nejméně deset let používat.

Vklady v cizí měně zřejmě letos nebudou tím nejšťastnějším řešením. Vzhledem k pokračující privatizaci a očekávanému přílivu zahraničních investic bude česká koruna i v tomto roce zřejmě posilovat, a proto nákup eura či dolaru, popřípadě termínované vklady v těchto měnách nelze podle Jiřího Zaorálka ze společnosti Fincentrum příliš doporučit. Díky výhodným úrokům v hypotečních bankách a očekávanému vstupu země do unie může být zajímavou investicí nákup nemovitosti, hlavně ve větších městech.