Kam na hory podle peněženky

Co je dobré vědět, než pojedete na lyže

Dětské ceny v hotelích, penzionech a dalších ubytovacích zařízeních bývají nižší než u dospělých, malé děti do dvou až tří let mívají zpravidla pobyt zdarma, zhruba do 12 let bydlí s dvaceti až padesátiprocentní slevou.

Dětská sleva na vlecích a lanovkách se určuje buď podle věku, nebo výšky dítěte. Sleva obvykle bývá kolem 30 procent, poloviny dospělé permanentky dosahuje jen výjimečně.

Zvýhodněné permanentky mají například i senioři a mládež, podmínkou bývá mlédežnická karta nebo senior pas.

Ceny za ubytování v sezoně a mimo ni se liší zhruba o deset až třicet procent. V únoru raději nejezděte, zkuste začátek ledna nebo březen včetně prvních dubnových týdnů, radí zkušení lyžaři i majitelé penzionů a horských chat. V únoru bývají totiž jarní prázdniny, a to nejen v českých a moravských školách, na dovolenou přijíždějí ve velkém počtu i návštěvníci především z Německa, Polska a Holandska.

Pokud nemáte pobyt objednaný dlouho předem, nezbývá často, než se spolehnout na pobyty na poslední chvíli. Na nich zase máte možnost ušetřit, protože je majitelé nabízejí se slevou.

Pro půjčovny lyžařského vybavení platí, že čím blíž sjezdovce, tím jsou služby dražší, pokud si půjčíte lyžařský komplet na víc dní, získáte slevu, půjčovné dětského vybavení se pohybuje zhruba od 80 do 250 korun na den, dospělé sady přijdou přibližně od 100 do 500 korun na den podle kvality, za helmu se v některých půjčovnách platí zvlášť, ve většině půjčoven je třeba složit vratnou zálohu, obvykle 500 až 4000 korun.