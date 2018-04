Kam nejlépe s krátkými penězi?

Právě z hlediska požadavku na vysokou likviditu daných rezerv hovoříme o tzv. krátkých penězích, tedy o prostředcích, které nemají delší splatnost nežli jeden rok. Z tohoto důvodu můžeme vyřadit některé tradiční produkty pro investování osobních financí, jakými jsou stavební spoření či penzijní připojištění. Vhodné nejsou ani přímé investice do akcií či dluhopisů, které kromě volatilních výnosů (především u akcií) znevýhodňují relativně vysoké transakční náklady.

Podívejme se tedy, jak jsou na tom v dnešní době z hlediska výnosnosti zbylé finanční produkty, které můžeme pro zhodnocení finanční rezervy použít. Řeč tedy bude především o termínovaných vkladech, spořících účtech, depozitních certifikátech a otevřených podílových fondech peněžního trhu.

Fondy peněžního trhu – nejistý příslib překonání inflace

Fondy peněžního trhu uvádím na prvním místě záměrně. Pro uložení volných peněžních prostředků jsou totiž výhodné z hlediska vysoké likvidity a možnosti nadprůměrného výnosu. Proti nim pak hovoří v porovnání s ostatními instrumenty

Název fondu Výkonnost za posledních 6 měsíců Výkonnost za poslední rok Raiffeisen - Dolarový likvidní fond 1,12% 4,88% KBC Multi Cash CZK ČSOB KAP 2,32% 4,57% JB Ł Sterling Cash Fund (B) 1,86% 4,47% Union peněžní trh 2,23% 3,90% KBC Multi Cash EUR KAP 1,63% 3,79% JB Dollar Cash Fund (B) 0,96% 3,60% ISČS-Sporoinvest 2,00% 3,18% 1.IN Fond peněžního trhu 0,84% 2,58% JB Swiss Franc Cash Fund (B) 0,91% 2,33%

především nejistota výnosu. Proto je důležité při výběru fondu věnovat pozornost nejen historickým výkonnostem, ale především poplatkům, které si správce fondu účtuje. Výhodou je v neposlední řadě také osvobození výnosů od daně, pokud má investor podílové listy v držení déle než šest měsíců. Pro reálnou představu o možných výnosech či ztrátách z investic do podílových fondů peněžního trhu přikládám následující tabulku. Ta obsahuje v tuzemsku disponibilní fondy, které mají rating Fincentra čtyři a pět hvězdiček z pěti možných.

Termínované vklady – sázka na jistý výnos

Obliba termínovaných vkladů vyplývá především z jistoty výnosu, i když tento výnos již delší dobu neporáží míru inflace a reálně tak peněz na termínovaném vkladu ubývá. Nesporným lákadlem je v případě termínovaných vkladů také fakt, že jsou ze zákona pojištěny. V případě krachu banky tak střadatelé dostanou 90% ze svých vkladů (maximálně 25 tisíc euro). Takřka nulové riziko této investice je ovšem vykoupeno kromě nižších výnosů také nepříznivým daňovým režimem. Na rozdíl od fondů peněžního trhu, depozitních certifikátů a mnoha dalších investic je totiž výnos z termínovaného vkladu zdaňován sazbou 15% bez ohledu na to, jak dlouho peníze na daném účtu leží. Zde také dochází často k mylným představám klientů o výnosnosti jednotlivých vkladů. Banky totiž uvádějí úrokové míry hrubé, tedy neočištěné o povinnost odvodu daně, a klienti je často porovnávají s alternativními instrumenty, které mají výnosnost uváděnou v čistém vyjádření. A jaké sazby tedy banky v současnosti nabízejí?

Banka Roční úroková sazba v % Hrubý výnos v Kč Reálný výnos v Kč částka 25 000 Kč na 3 měsíce ING Bank 3,5 216 -55 HVB Bank Czech Rep. 2,45 151 -108 Česká spořitelna 2,2 136 -120 částka 50 000 Kč na 3 měsíce ING Bank 3,5 431 -110 Union banka 3,0 370 -160 HVB Bank Czech Rep. 2,45 302 -216 částka 100 000 Kč na 3 měsíce ING Bank 3,5 863 -220 Česká spořitelna 3,25 801 -270 Union banka 3,0 740 -320 Banka Roční úroková sazba v % Hrubý výnos v Kč Reálný výnos v Kč částka 50 000 Kč na 6 měsíců ING Bank 3,5 863 -220 Union banka 3,05 752 -310 HVB Bank Czech Rep. 2,55 629 -411 částka 100 000 Kč na 6 měsíců ING Bank 3,5 1 726 -439 Union banka 3,05 1 504 -621 Česká spořitelna 2,7 1 332 -762 částka 500 000 Kč na 6 měsíců Union banka 3,6 8 887 -1 993 ING Bank 3,5 8 630 -2 195 Raiffeisenbank 3,45 8 507 -2 296 Banka Roční úroková sazba v % Hrubý výnos v Kč Reálný výnos v Kč částka 50 000 Kč na 12 měsíců ING Bank 3,5 1 750 -445 Union banka 3,2 1 600 -568 HVB Bank Czech Rep. 2,8 1 400 -731 částka 100 000 Kč na 12 měsíců ING Bank 3,5 3 500 -890 Union banka 3,2 3 200 -1 136 Živnostenská banka 3,06 3 060 -1 250 částka 500 000 Kč na 12 měsíců Union banka 3,7 18 500 -3 633 Raiffeisenbank 3,55 17 750 -4 247 Česká spořitelna 3,55 17 750 -4 247

Pozn. k tabulkám: Při kalkulaci reálného výnosu je počítána roční míra inflace 3,9%. U ING Bank se nejedná o termínovaný vklad, ale specifický spořící účet Oranžové konto.

Vyplatí se ovšem ukládat peníze na termínované vklady s delší splatností právě nyní? Při zvážení této otázky musíme vycházet z předpokládaného vývoje úrokových sazeb na mezibankovním trhu. Jedním z klíčových faktorů pro výši Zajímají vás úrokové sazby termínovaných vkladů? Každý týden aktualizované sazby naleznete v naší sekci termínovanéch vkladů. klientských úrokových sazeb je totiž pražská mezibankovní úroková míra PRIBOR se splatností tří měsíců. Její vývoj je silně závislý na měnové politice České národní banky a proto bude záležet v budoucích měsících především na tom, jak bude tato instituce bojovat se stále posilujícím kurzem české koruny. A ačkoli jsou reálné úrokové sazby již nyní na velmi nízké úrovni, lze očekávat, že sáhne ČNB během příštích měsíců k dalšímu snížení klíčových sazeb. To by samozřejmě znamenalo další pokles tříměsíční sazby PRIBOR a potažmo i klientských úrokových sazeb. V horizontu delším než 12 měsíců je ovšem očekáván růst sazeb PRIBOR na úroveň pěti procent v roce 2003 až pěti a půl procent v roce 2005. Reakce sazeb PRIBOR na vývoj klíčových sazeb ČNB je patrný i z následujícího grafu.

Zajímavou alternativou termínovaných vkladů bývají depozitní certifikáty. Jedná se o dluhové cenné papíry emitované bankou, mající pevný termín splatnosti. Výnos těchto instrumentů bývá přibližně o jedno procento vyšší, než výnos termínovaných vkladů při srovnatelných podmínkách. Vyšší výnos je zde ovšem vykoupen velmi nízkou likviditou. Banky totiž nejsou ochotny ve většině případů splácet svůj závazek před uplynutím doby splatnosti. Jedinou možností je tedy převod na jinou osobu, která od investora certifikát odkoupí (ten je totiž vystaven na doručitele, nikoli na jméno). I zde platí pravidlo šesti měsíců, po jejichž uplynutí se již výnosy nezdaňují patnácti procenty. Bohužel pro investory ovšem tuzemské banky od emisí depozitních certifikátů ustupují a můžeme na ně narazit jen zřídka.

Co tedy vybrat?

Bohužel nelze jednoznačně zvolit jediný instrument, který by svými vlastnostmi výrazně překonal ty ostatní. Pro nižší částky a dosažení vysoké likvidity nelze jinak, než doporučit Oranžové konto od ING Bank. To, jak vyplývá z uvedených tabulek, výrazně překonává úročení ostatních termínovaných vkladů a spořících účtů na tuzemském bankovním trhu. Pokud ale budete chtít porazit inflaci, nezbude vám nic jiného, než sáhnout po některém z fondů peněžního trhu. Pamatujte ovšem, že možnost vyššího výnosu je zde vykoupena vyšším rizikem a reálný výnos se tak může dostat i do mínusu. Proto by měla do podílových listů směřovat jen část prostředků a většinová část by měla být stejně investována do pevně úročených instrumentů.

Kam investujete krátké peníze vy? Dáváte přednost fixně úročeným vkladům, nebo vás lákají spíše podílové fondy?