Kam po střední škole

O přijetí ke studiu se bude podle statistických údajů z minulých let a údajů škol ucházet asi sto tisíc lidí: část těch, kteří v letošním roce budou maturovat, a část neúspěšných uchazečů z minulých let. To znamená, že neutěšený stav, kdy poptávka po studiu silně převyšuje možnosti a nabídku českých vysokých škol, se opět nezmění. Odborníci dávají větší naději pouze uchazečům o technické obory. Tam není takový zájem a míst je dostatek. Možnosti zájemců o studia částečně rozšířilo čtrnáct nově vzniklých soukromých vysokých škol. Ty většinou požadují školné mezi 30 000 až 50 000 korun ročně. Na veřejných a státních vysokých školách se školné neplatí, ale studium je i tak hodně finančně náročné. Studenti a jejich rodiče musí platit několik let veškeré výdaje na stravu, dopravu a ubytování, a navíc drahé učebnice a skripta. Vysokoškolští pedagogové neúspěšným uchazečům o přijetí radí, aby čas, který mnozí zpočátku považují za ztracený, věnovali například studiu jazyků a přípravě na přijímací zkoušky na příští rok.V roce 2001 budou vyšší odborné školy v České republice přijímat přes třináct tisíc lidí. "Asi polovina z těch, kteří se na vyšší odborné školy přihlašují, podává nejdříve přihlášku na některou vysokou školu," uvádí Michal Karpíšek ze Sdružení škol vyššího studia. "Ale stále se zvyšuje počet studentů, kteří si cíleně vybírají tento typ vzdělání. Je to možná způsobeno i větší informovaností a zájmem zaměstnavatelů o absolventy těchto škol." Mnozí, převážně zahraniční majitelé firem mají pro pozice středního managementu zájem právě o absolventy vyšších odborných škol. Chválí jejich teoretické základy a praktické dovednosti. "O kvalitách tohoto typu vzdělávání vypovídá i to, že ze čtrnácti soukromých vysokých škol, které u nás fungují, vzniklo deset z vyšších odborných škol," vysvětluje Michal Karpíšek. Na všech vyšších odborných školách se platí školné. Na státních mezi 2500 až 5000 korunami ročně. U soukromých škol je tato částka různá, pohybuje se zhruba od 12 000 do 30 000 korun ročně.Řada jazykových škol nabízí zájemcům z řad čerstvých maturantů intenzivní jazykové kursy, kdy mohou každodenně na čtyři až pět hodin navštěvovat výuku jazyka podle vlastního výběru. "Po maturitě jsem nebyla přijata na pedagogickou fakultu, nejdříve jsem chtěla nastoupit na výpomoc do základní školy. Od známých jsem se dozvěděla o možnosti intenzivní výuky jazyků. Škola navíc poskytovala počítačový kurs," svěřuje se Karolína Sedláčková z Trutnova. "Za rok jsem si dokázala složit státní zkoušku z angličtiny." Jazykové školy, které mají oprávnění ministerstva školství, poskytují svým studentům stejné sociální výhody, jako kdyby studovali na vysoké nebo vyšší odborné škole. Za rok denního pomaturitního studia jazyka se platí od 16 000 do 22 000 korun.Pro velkou část maturantů je zanedlouho po opuštění střední školy nutné nalézt práci. Jde převážně o absolventy středních odborných nebo průmyslových škol. "Pro nové absolventy škol to může být poměrně složité, protože většina zaměstnavatelů požaduje alespoň částečnou praxi," říká Karel Netuha z brněnské personální agentury Many. "Tu však studenti mohou získat maximálně na brigádě. A to je málo." Na úřadech práce mají poměrně dobré zkušenosti s umisťováním absolventů průmyslovek nebo středních odborných učilišť s maturitou. Hůře jsou na tom ti, kdo mají maturitní vysvědčení z obchodních akademií nebo středních ekonomických škol. Obecně platí, že zaměstnavatelé požadují znalost jazyků a ochotu se dále vzdělávat. Personální odborníci radí nespoléhat se pouze na úřady práce a využít všech možností pro její nalezení (personální agentury, inzerce v médiích, doporučení známých, internetové nabídky i konkrétní nabídky provozoven a obchodů). Podle Karla Netuhy je normální hledat práci i několik měsíců.brožura Přehled studijních programů a studijních oborů na vysokých školách a fakultách v ČR pro rok 2001/2002, Učitelské noviny č 40-41 ze 14. 11. 2000, Učitelské noviny, Jungmannova 7, Praha 1, tel. 02/24949115 www.ucitnov.cz www.scio.cz (zvláště sekce na VŠ s přehledem) www.msmt.cz www.ddmpraha.czbrožura Kam po maturitě s přehledem všech vyšších odborných škol je k dostání zdarma (i poštou) na adrese: Sdružení škol vyššího studia, Rubešova 10, Praha 2, tel. 02/24235758, fax. 02/24237519, e-mail:kancelar@ssvs.cz www.ssvs.cz www.scio.cz www.ddmpraha.cz