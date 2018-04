Kam pro hypotéku?

Jen výše úroku by však neměla rozhodovat. Důležité je například, zda banka sazbu garantuje všem klientům, kteří projdou posouzením, nebo zda jde o sazbu „od“. Při té klient sice posouzením projde, ale na nejnižší sazbu nemá nárok.

Klienti rádi počítají, kolik asi celkem za hypotéku zaplatí. Tímto údajem by se však měly porovnávat úvěry stejného typu. „Výpočet celkem zaplacené částky je orientační, protože úroková sazba po celou dobu splácení úvěru pravděpodobně nezůstane stejná a výpočet nezohledňuje cenu v čase. Třicetiletá hypotéka tak vyjde dráž než dvacetiletá, ale v praxi to nemusí být úplně pravda,“ říká ředitel společnosti Sophia Finance Zdeněk Sluka.

Zajímavý je také pohled na poplatky. Například GE Money Bank v produktu Premium odpustí poplatek za vyřízení úvěru, čímž klient ušetří až 25 tisíc, naproti tomu měsíčně účtuje 600 korun (běžný je poplatek je kolem 200 korun). Při dvacetiletém úvěru tak klient zaplatí až 144 tisíc korun jen na poplatcích.



Kdo počítá s tím, že bude mít v budoucnu mimořádné příjmy, měl by se podívat i na to, kolik peněz dá bance navíc, když bude chtít půjčku doplatit najednou. V době, kdy se mění fixovaná sazba úroku, to jde u všech bank bez penále, v okamžiku, kdy chcete zaplatit mimo tento termín, se pokuta pohybuje mezi 5 až 30 procenty mimořádné splátky.