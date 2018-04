Kam pro levné cukroví či stromek?

„Objednávky jsme sice přijímali jen do 30. listopadu, ale bokem jsme vzali ještě asi dvacet kilo navíc pro příchozí,“ říká Alena Tullová z cukrárny v Brně. Silvestrovské občerstvení je možné zadat až do 27. prosince,“ dodává. „Velké množství cukroví k mání už nebude, ale menší dávky by u nás zákazníci tento týden ještě mohli nakupit,“ doplňuje Lucie Hájková z cukrárny Lucie v Praze. Za kilogram směsi ze šesti druhů zaplatí zájemci 260 korun, dia cukroví stojí 212 korun. Půl kila vosích hnízd přijde na 150 korun. Ve větších městech je možné narazit i na cukrárny, které dodají cukroví nebo dorty s příplatkem do druhého dne.





I vánoční stromek se dá pořídit se slevou

Ceny vánočních stromků jsou prakticky stejné jako v loňském roce: více zaplatíte ve městech, tradičně vede Praha. O konečné sumě rozhoduje výška stromu, především pak jeho druh. Nejlevněji se dá pořídit obyčejný smrk, metr stojí o něco méně než sto korun. Horní hranicí bývá asi osm set - to se týká zejména vánočních stromků ze zahraničí. Z těch dražších to je třeba jedle kavkazská, metr vyjde asi na 300 až 350 korun.

Za metr smrku ztepilého zaplatíte přibližně 150 korun, smrk pichlavý je asi o 130 korun dražší. Více stojí borovice, v průměru od 250 korun za metr, nebo jedle - vesměs kolem 300 korun za metr. Za pěkný stromeček do dvou metrů zaplatíte asi 350 korun.

Kdo vydrží s nákupem až na poslední chvíli, může ušetřit i více než polovinu. Odkládání nákupu se však nemusí vyplatit: hrozí nedostatek pěkných stromků, čekáním se navíc snižuje šance vybrat si z několika druhů. Nehledě na to, že ne všichni prodejci vydrží až těsně do Vánoc. „Takhle jsem se nechal nachytat loni. Čekal jsem až na poslední chvíli a pro stromek se vydal těsně před Štědrým dnem. Jenže to už většina prodejců neprodávala. Když už jsem nějakého našel, místo pěkných stromků nabízel doslova košťata,“ vzpomíná učitel Aleš Roll z Ostravy.