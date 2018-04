Kam pro peníze na dovolenou, když chybějí

Nejen Vánoce jsou pro banky vhodným obdobím pro realizaci speciálních akcí, kterými se snaží podpořit prodej svých úvěrových produktů. Také v čase dovolených je třeba podchytit klienty, kteří by rádi utratili nemalou sumu peněz, která se však v jejich vlastních kapsách nenalézá.

Česká spořitelna proto přišla s nabídkou speciálního spotřebitelského Úvěru na dovolenou, který umožňuje využít odkladu splátek až o 4 měsíce. Tento úvěr je možné získat až do výše 100 000 korun bez zajištění (od 100 tisíc korun výše již musíte počítat s tím, že po vás banka bude zajištění vyžadovat). Spodní hranice úvěru přitom stanovena není. Úvěr je možné je možné kdykoli doplatit či zkrátit dobu splatnosti mimořádnou splátkou. Délka splatnosti půjčky se pohybuje od 1 – 10 let. Úroková sazba tohoto úvěru je tradičně neměnná a v současné době činí 8,9 %. Kromě úroku na vás čeká ještě jednorázový poplatek ve výši 0,2% (min. 400, max. 7 000) za posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr a nakonec ještě 500 Kč ročně za vedení úvěrového účtu.

Ovšem nejen Česká spořitelna se chytila příležitosti vydělat na koupěchtivých zájemcích o dovolenou. Druhým titánem na bankovní trhu, který vsadil na tento druh klientů, je ČSOB. Jaký je její ČSOB Spotřebitelský úvěr na dovolenou v porovnání se speciálním úvěrem České spořitelny?

Půjčku ČSOB lze získat od 20 000 do 150 000 korun, ovšem stejně jako v případě České spořitelny ji banka standardně poskytuje maximálně do 100 000 bez zajištění. Podstatně kratší je její doba splatnosti. Půjčku totiž musíte ČSOB splatit maximálně do 3 let. Méně příznivá je také úroková sazba, která činí celých 12,9 % a navíc i jednorázový poplatek – tentokrát za získání úvěru. Ten představuje 1% z objemu úvěru, minimálně 500 Kč, maximálně pak 3 500 Kč. V případě úvěru ČSOB ovšem nic neplatíte za jeho vedení. Ptáte, zda právě tento fakt nečiní úvěr nakonec levnějším? Přesvědčte se v následující tabulce, která uvažuje úvěr na dovolenou (luxusní pro dvě osoby nebo zajímavou pro osoby 4) ve výši 100 000 korun se splatností 3 roky:

Banka za úvěr 100 000 Kč na 3 roky bance zaplatíte měsíční splátka RPSN Česká spořitelna 116 211 Kč 3 228 Kč 11,96 % ČSOB 122 125 Kč 3 392 Kč 15,13 %

Zdroj: výpočty Fincentra

Všimněte si, že rozdíl mezi celkovou sumou, kterou bankám zaplatíte, činí téměř 6 000 korun, což rozhodně není málo. Vysokou cenu nepatrně snižuje bonus, který banka poskytuje v podobě cestovního v ceně 400 korun. Toto pojištění vás zajistí ve standardní výši přibližně po dobu 3 týdnů. Rozhodně však můžeme říci, že úvěr na dovolenou České spořitelny je výhodnější. Nejen jeho cena, ale i možnost odkladu splátek jej staví ve srovnání s úvěrem ČSOB do lepšího světla.

Nejen banky

Kromě bank můžete v současné době narazit na speciální akce také v případě splátkových společností. Například HomeCredit nyní ve spolupráci s cestovní kanceláří Sunny Days umožňuje zakoupit dovolenou na splátky bez navýšení. Máte pak na výběr ze tří možných délek splácení úvěru (6, 9 nebo 12 měsíců), od kterých se pak odvíjí minimální akontace (10,20,30 %) a následně i výše měsíční splátky (1/6,1/9,1/12 výše úvěru). Nic však není zadarmo. Cestovní kancelář bude mít zřejmě poplatek za půjčku zahrnut v ceně pobytu.

Které produkty lze obecně použít pro financování dovolené?

Pro financování vaší vysněné dovolené však nemusíte sáhnout výhradně po akčních produktech. K tomuto účelu lze použít také další typy půjček. Stačí vědět, která se bude nejlépe hodit vašim nárokům (rychlosti získání peněz, četnosti, výši půjčky, její ceně).

Již zmíněný bankovní spotřebitelský úvěr je relativně levným, avšak poněkud zdlouhavým řešením. Finanční ústavy se sice v jejich nabídce doslova předhánějí, získat půjčku, ale rozhodně není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát z reklamy. Paradoxně snáz se k penězům dostanou lidé, kteří nemají nouzi - pokud mají v bance například na termínovaném vkladu uloženo sto tisíc korun a žádají půjčku padesát, mohou mít peníze k dispozici třeba během čtyřiadvaceti hodin. Takoví klienti si ale logicky obvykle půjčovat nepotřebují. U ostatních se může vyřizování protáhnout i na týden a s nejistým výsledkem.

Výhodou je žádat o půjčku ve "své" bance, tedy finančním ústavu, který delší dobu sleduje pohyby na vašem účtu a zná vaše finanční (potažmo splátkové) možnosti. Spotřebitelský úvěr bývá ročně úročen v průměru třinácti až patnácti procenty. Výše úroku se odvíjí mimo jiné od doby splatnosti a formy úvěru. Platí, že dražší jsou neúčelové hotovostní půjčky v hotovosti – právě ten je však vhodný pro financování dovolené (banka nezkoumá, na co peníze použijete) - a na delší dobu. Pozor, výše úroku není jedinou cenou za úvěr. Banky si účtují také poplatky za posouzení žádosti, ty se mohou pohybovat v řádech stovek, ale i tisíců korun a citelně mohou prodražit zejména nižší půjčky. Kromě jejich výše by měl klient před tím, než požádá o úvěr ověřit, zda bude poplatky hradit i v případě, že půjčku nedostane (některé banky to požadují). Při relativně nízkých sumách, které náklady na dovolenou představují, po vás většinou banky ani nebudou požadovat ručitele. Limitující pro vás ovšem může hranice, od které banky úvěr poskytují. Pohybuje se mezi 20 – 50 000 korun. Částku pod 20 tisíc korun vám banka v rámci spotřebitelského úvěru těžko půjčí.

Jednodušší formou bankovní půjčky je kontokorent, který představuje možnost přečerpat běžný účet do záporných hodnot. Můžete tak opakovaně „sahat do mínusu" a splácet penězi, které vám přicházejí pravidelně na konto. Za to bance zaplatíte roční úrok okolo dvanácti až patnácti procent a obvykle také poplatky za zřízení a vedení kontokorentu. V případě, že do stanovené doby dorovnáte svůj dluh do nuly (půl roku až 1 rok), kontokorent je vám následně prodloužen.

Od banky je ovšem možné získat také kreditní kartu (neplést s klasickou platební debetní kartou, díky níž čerpáte peníze z vlastního účtu). V případě kreditní karty nemusíte mít na účtu ani korunu a vy přitom můžete kreditní kartou čerpát úvěr, jehož výši jste si s bankou smluvili. V případě kreditní karty ovšem banky kladou dosti velký důraz na klientovu bonitu, takže se vám snadno může stát, že budete při žádosti o kreditní kartu bankou odmítnuti.

Pokud ji však získáte, můžete se těšit například z bezúročného období. Je to bankou stanovené období, ve kterém když plně splatíte vypůjčené peníze, nebudete z nich platit žádný úrok. Toto období bývá dlouhé 45 – 51 dnů. Pokud ve stanovené době splatit vyčerpané peníze nestihnete, čeká na vás úroková sazba (18 – 24%). S kreditní kartou jsou ovšem spojeny také poplatky – za získání karty, za její vedení apod., které platíte bez ohledu na bezúročné období. Tyto poplatky bývají dosti vysoké (i několik tisíc korun ročně a cenu vypůjčených peněz díky kreditní kartě tak mohou notně zvýšit.

Splátkové společnosti - dražší, ale jistější půjčka

Nejen banky pro vás mohou být zdrojem chybějících peněz. Vedle bank totiž na našem trhu operuje celá řada splátkových společností (Homecredit, Cetelem, Multiservis, atd.), které nabízejí úvěr ve dvou základních rovinách. Buď jsou schopny vám nabídnout spotřebitelský úvěr (velice podobný bankovnímu, jen bývá dražší, čímž si splátkové společnosti kompenzují fakt, že jsou schopny půjčit i rizikovější klientele) a nebo nabízejí tzv. nákupní úvěrové karty. Ty jsou sice nejvíce používány k nákupům bílé a černé elektroniky, nábytku apod., ovšem dnes už je možné jimi platit i v cestovních kancelářích. Rovněž výběr hotovosti z bankomatu je jimi možné provádět, ten však bývá opravdu velice drahý. Samotné úvěrové karty se řadí mezi nejdražší úvěrové produkty na současném trhu. Jejich úroková sazba dosahuje i více než 25 procent, a to nesmíme zapomínat na další poplatky (vedení karty, výpisy z úvěrového účtu, atd.)

"Rychlé", ovšem neuvěřitelně drahé peníze

Lákavou, ale velmi drahou možností jsou takzvané rychlé peníze. Například společnost Provident Financial nabízí půjčku "až domů" do osmačtyřiceti hodin, a to až 40 tisíc korun (pro klienta, který si půjčuje poprvé pak 8 tisíc korun). Klient ale navíc zaplatí ročně několik set procent úroku. Přestože je navýšení astronomické, využívá tento typ úvěru poměrně velké množství lidí, kteří buď díky neznalosti nevidí jinou šanci jak si půjčit nebo nejsou pro banku vhodnými klienty. Podle údajů společnosti Provident Financial využilo v minulém roce jejích služeb 189 tisíc lidí.

Využili jste již někdy k financování dovolené půjčku? Byli jste spokojeni s podmínkami, které vám banka či splátková společnost připravily? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

