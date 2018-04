Kam pro peníze před zahraniční dovolenou?

Návštěva bankovní směnárny je asi klasická situace, která vás jako první napadne. Ne každý žije ve větším městě, kde by byly i směnárny na ulici. Důvěra v bankovní instituci vás však může stát dost peněz. Eura či dolary, které získáte budou sice zaručeně pravé, ale prodělat můžete nejen na kurzu ale i na poplatcích. Většinou jsou totiž kurzy bankách o něco méně výhodné než na ulici a velkou roli hrají i poplatky spojené s konverzí jedné měny za druhou.

Na ulici je výměna peněz o něco levnější. Je to dáno jednak lepším kurzem a také tím, že většinou je taková výměna bez poplatků. Ne každá směnárna je však lepší než banka, Vyplatí se proto projít pár takových pouličních okének a porovnat kurz a případné poplatky. Jedno riziko je však pro oba způsoby společné. Vozit sebou větší částky v cizí měně v hotovosti a nebát se krádeže prostě nejde dohromady. Všichni proto doporučují bezpečnější varianty jako jsou cestovní šeky nebo platební karty. I ty mají ale svá úskalí. Jezdíte na dovolenou s hotovými penězi nebo jen s platební kartou? Odpověděl nám Martin Tichý, vedoucí řízení projektů Skanska Property Czech Republic Formu peněžních prostředků volím podle země, do které cestuji. Třeba do Švédska si beru s sebou skutečně jen platební kartu - vše se tam běžně platí bezhotovostní formou, dokonce i taxi. Do jiných zemí volím pro jistotu kombinaci - peníze v hotovosti a kartu. Cestuji často a musím uznat, že od zavedení euro je cestování po většině Evropy výrazně jednodušší.

Nechcete-li platit poplatky ve směnárně je pro vás výhodné použití vaší platební karty. Problémy s tím, kde zaplatíte kartu, byste mít neměli. Ušetříte tak nejen na směnárenských poplatcích ale i za výběry z bankomatu. Zaúčtování plateb provedených kartou v obchodě provádějí banky zdarma a ušetříte tak i za takzvanou účetní položku - to znamená manipulační poplatek, který si banka účtuje za pohyb zůstatku na účtu. Vybírat peníze v zahraničí z bankomatu se však příliš nevyplatí - za výběr si banka většinou naúčtuje minimálně sto korun plus určité procento z požadované částky. Problém ovšem může být v tom, že ne každá karta, kterou dostanete ke svému běžnému účtu, je použitelná v zahraničí. Karty, které jsou bankami vydávány, jsou totiž rozděleny na tuzemské a mezinárodní podle jejich platnosti. S kartou platnou pouze pro českou republiku ale na zahraniční dovolené neuspějete a proto je dobré se radši informovat předem, než zůstat na dovolené bez peněz.

Jinou bezpečnou formou, kdy sebou nevezete hotovost je použití cestovních šeků. Jejich hlavní výhoda spočívá v tom, že pokud vám budou šeky ukradeny, máte nárok na vrácení svých peněz. Princip používání šeků je jednoduchý - v bance za koruny nakoupíte cestovní šeky, které pak v zahraničí opět v bance vyměníte za potřebnou hotovost. Nejčastěji se šeky prodávají v amerických dolarech a nyní v euru, vydávány jsou například společnostmi American Express, Thomas Cook, VISA nebo Citicorp. Obvykle se doporučuje nakoupit větší množství šeků v nižších hodnotách než šeky znějící na vysoké částky.

Při návštěvě banky podepíšete před pracovníkem banky všechny šeky a obdržíte také prodejní list, ve kterém je vyznačena měna, hodnota, počet a sériová čísla zakoupených šeků. Za hotovost pak vyměníte šeky pouze v bance. jestliže půjde majitel měnit šeky za domácí měnu, musí počítat s vyšším poplatkem, než kdyby je chtěl pouze proměnit. V bance se pak na přepážce podepíšete a na základě kontroly podpisového vzoru vám budou vyplaceny peníze.

Nevýhodou šeků je, že je lze na hotovost proměnit pouze v bance, platit s nimi až na výjimky nelze. Naopak plusem pro jejich majitele je to, že mají neomezenou platnost a není nutné je po návratu z dovolené vracet. Bylo by ale chybou zvolit pouze jednu z nabízených variant. Vždy je lepší mít sebou nějakou hotovost pro všechny případy a doplnit ať už platební kartou nebo cestovními šeky.

Které finanční instituci dáváte při nákupu či prodeji zahraniční měny přednost právě vy? Používáte při výměně platební kartu? Těšíme se na vaše názory.