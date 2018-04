Kam pro zajímavý a bezpečný výnos?

I zde ale existují rozdíly, podobně jako je tomu u akciových trhů. Menší míra rizika ještě neznamená, že každý dluhopis představuje stoprocentní návratnost prostředků a zaručený výnos. Ten může být v některých případech dokonce záporný. Riziko i výnosy dluhopisů totiž závisí na emitentovi, který dluhopis vydal, nebo na době splatnosti dluhopisu.

Nejnižší riziko tedy podstupují investoři investováním do dluhopisů emitovaných vyspělými západními ekonomikami, nebo velkými společnostmi s ratingem v investičním stupni (BBB-, nebo vyšší). Vyšší výnosy naopak slibují investice do dluhopisů s vysokým výnosem (High Yeld) a dluhopisů emitovaných rozvíjejícími se zeměmi (Emerging Markets), které se nacházejí ve spekulativním stupni (BB+ a nižší). Investoři ale musí počítat i s vyšší mírou rizika.

Jaká je nabídka

Nabídka korunových dluhopisových fondů je u nás poměrně široká a čítá ještě větší počet, než v případě fondů akciových. Celkově tak mají čeští investoři možnost vkládat prostředky do 26ti podílových fondů 11ti společností. Popis jednotlivých fondů tedy bude rozdělen do tří částí. První tři z dnešních osmi dluhopisových fondů se vyznačují tím, že investice do zahraničních cenných papírů v cizí měně zajišťují do české koruny a investoři tak nepodstupují žádné měnové riziko.

Pioneer obligační fond je jediným dluhopisovým fondem z české rodiny fondů společnosti Pioneer Investiční společnost. Fond investuje ve střednědobém horizontu do dluhopisů domácích i zahraničních, preferuje však české emitenty (stát i velké podniky). Splatnost dluhopisů (momentálně 100 % v CZK) se pohybuje od 1 - 10 let, největší procento v portfoliu představují sedmileté dluhopisy (35,4 %).

Již z názvu fondu ČPI Fond státních dluhopisů je zřejmé, že nakupuje do svého

portfolia převážně státní dluhopisy, v menší míře však může investovat také do dluhopisů bonitních nadnárodních společností. Kromě českých dluhopisů jsou v portfoliu zastoupeny také dluhopisy emitované v Polsku, nebo Maďarsku. Je určen konzervativně zaměřeným investorům.

Investorům orientovaným na vyšší výnos ve spojení s přiměřeným rizikem je určen fond ČPI Fond korporátních dluhopisů. Větší část portfolia je zainvestována do dluhopisů zahraničních firemních emitentů. Fond je zaměřen globálně a portfolio je sektorově široce diverzifikováno. Největší část prostředků je investována do dluhopisů ruských a amerických emitentů, ze sektorů vedou finance a automobily. Oba fondy ČP Invest mají minimální investiční horizont 3 roky.

Konzervativním střadatelům s investičním horizontem 1 - 2 roky je určen fond IKS dluhopisový, spravovaný Investiční kapitálovou společností KB. Fond investuje do nástrojů peněžního trhu a krátkodobých dluhopisů bonitních domácích emitentů a emitentů ze zemí OECD. Fond je určen konzervativním investorům a měl by být plnohodnotnou náhradou vkladů v bankách. Většinu portfolia představují dluhopisy se splatností do 1 roku (77,8 %).

Vyšší výnos vykoupený vyšší volatilitou a rizikem nabízí svým klientům fond IKS Plus bondový. Fond preferuje investice zejména do zahraničních státních a podnikových dluhopisů a jiných dluhových instrumentů vydávaných v zemích EU. Očekávané

výnosy fondu by měly překonat investice ve fondech peněžního trhu, nebo konzervativních dluhopisových fondech. Minimální investiční horizont je 2 – 3 roky.

Výhradně do českých dluhopisů investuje fond ČSOB Bond Mix ČSOB Investiční společnosti. Větší část portfolia je tvořena státními dluhopisy, fond však neopomíná také kvalitní podnikové dluhopisy emitentů s dobrým ratingem. Fond je určen konzervativním investorům s minimálním investičním horizontem 3 roky.

Druhým fondem spravovaným ČSOB IS je fond ČSOB Dluhopisových příležitostí. Prostředky investorů jsou zhodnocovány investicemi do dluhopisů zemí střední a východní Evropy. Převážná část prostředků je směřována do státních dluhopisů nových členských zemí EU (Maďarsko, Polsko, Slovensko), menší část portfolia představují dluhopisy zemí jihovýchodní Evropy (Chorvatsko, Turecko, Rumunsko).

ČSOB IS distribuuje také fond KBC Renta Czechrenta, jehož správcem je ale KBC Renta Conseil Holding a je registrovaný v Lucembursku. Jeho portfolio tvoří především české státní dluhopisy, které jsou doplněny euroobligacemi denominovanými v České koruně s ratingem A, nebo vyšším. Fond je určen konzervativním investorům, kteří neočekávají vysoký výnos a jsou orientováni na bezpečí investice.

Jsou pro vás dluhopisové fondy zajímavým investičním nástrojem při tvorbě vyváženého portfolia? Napište nám, těšíme se na vaše názory.

