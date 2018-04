Kam raději nejezdit bez polopenze?

Chorvatsko

940 tisíc návštěvníků z Česka

měna 1 kuna (HRK) = 4,20 koruny

Do Chorvatska už tradičně míří nejvíc turistů z Česka, kteří si za svůj cíl vybrali moře.

Mnozí z nich volí ubytování v kempech či apartmánech bez stravy. Jaké ceny potravin mohou v Chorvatsku letos očekávat? Chorvatská měna kuna je zhruba o dvacet haléřů levnější než loni, takže na běžných nákupech se výhodnější kurz příliš neprojeví. Ceny potravin a služeb zůstávají zhruba na stejné úrovni.



Je nutné počítat s tím, že čím je obchod blíž turistickému centru, tím bude dražší. To samé platí i o restauracích. Víc peněz utratí turista také v hlavní sezoně a na ostrovech. Jsou turisticky atraktivní a zároveň si obchodníci do ceny zahrnují náklady spojené s dovozem zboží z pevniny.



Za vstup na pláže se platí v Chorvatsku jen výjimečně. Zatímco dříve se tu půjčovaly slunečníky a lehátka spíš sporadicky, dnes je to již běžné. Zájemce o plážový servis zaplatí za den zhruba okolo 200 korun. Podobnou částku si musí připravit, pokud si pronajmete na hodinu šlapadlo.



K olik stojí

chléb – 23 až 28 korun (5,50 až 6,50 kuny)

mléko 1 l – 19 až 23 korun (4,50 až 5,50 kuny)

jogurt – 13 korun (zhruba 3 kuny)

pršut (sušená šunka) 1 kg – 273 až 630 korun (65 až 150 kun)

máslo 250 g 40 až 46 korun (9,50 až 11 kun)

sýr 1 kg – 126 až 273 korun (30 až 65 kun)

vepřové maso 1 kg – 147 až 168 korun (35 až 40 kun)

pomeranče 1 kg – 34 až 42 korun (8 až 10 kun)

rajčata 1 kg – 50 až 63 korun (12 až 15 kun)

brambory – 17 korun (4 kuny)

těstoviny 1/2 kg – 21 až 50 korun (5 až 12 kun)

čokoláda 100 g – 30 až 42 korun (7 až 10 kun)

zmrzlina 1 kopeček – 13 korun (3 kuny)

pivo 1/2 l – 23 korun (5,50 kuny)

minerálka – 19 až 28 korun (4,50 až 6,50 kuny)

U bytování a stravování

rychlé občerstvení (hamburgery) – 80 korun (19 kun)

pizza – 105 až 230 korun (25 až 55 kun)

ražniči, čevapčiči – 126 až 210 korun (30 až 50 kun)

biftek na grilu – 294 koruny (70 kun)

káva – 25 až 34 korun (6 až 8 kun)

pivo – 50 až 76 korun (12 až 18 kun)

polévka – 50 korun (12 kun)

zákusky – 34 až 42 korun (7 až 10 kun)

O statní

půjčovné šlapadla na hodinu – 210 korun (50 kun)

lehátka a slunečník na den – 210 korun (50 kun)

auto z půjčovny 1 km – 60 korun (15 kun)

Zdroj: www.chorvatsko.cz

Itálie

měna 1 euro = 30 korun

437 tisíc návštěvníků z Česka

Srpen je v Itálii nejdražší. To by si měli pamatovat všichni, kdo se tam chystají. Vrcholí letní sezona a italské děti mají prázdniny. Zpravidla s výjimkou posledního týdne tak zaplatí turisté nejvyšší ceny například za ubytování. Třeba apartmán lze v červnu či v září sehnat za poloviční cenu než v srpnu.



Většina zboží je stále pro tuzemské turisty dražší než doma. S Českem srovnatelné ceny jsou u kvalitního vína, těstovin nebo některého ovoce a zeleniny. Zeleninu, ovoce a ryby nakupujte v podvečerních hodinách na tržištích.



Ti, kdo chtějí co nejvíce ušetřit, by si raději měli přivézt zásoby jídla z domova.



K olik stojí

máslo 250 g – 34 až 40 korun (1,1 až 1,3 eura)

mléko 1 l – 16 až 25 korun (0,5 až 0,8 eura)

salámy a uzeniny 1 kg – od 247 korun (od 8 eur)

sýr mozzarella 1 kg – od 160 korun (od 5,2 eura)

jogurty – 5 až 37 korun (0,16 až 1,2 eura)

čokoláda 100 g – od 28 korun (od 0,9 eura)

těstoviny 0,5 kg – od 12 korun (od 0,4 eura)

olivový olej – od 99 korun (od 3,2 eura)

vajíčka 10 kusů – 24 korun (0,77 eura)

kuře chlazené 1 kg – 145 korun (4,7 euro)

čerstvé papriky 1 kg – 50 korun (1,6 eura)

víno 0,7 l – od 59 korun (od 1,9 eura)

pivo plech 0,5 l – od 22 korun (0,7 eura)

limonáda 1,5 l – od 16 korun (0,5 eura)

zmrzlina kopeček – od 16 korun (od 0,5 eura)

chleba 1 kg – 85 korun (2,8 eura)

O statní

pohled – 16 korun (0,5 eura)

slunečník plus dvě lehátka na týden – 1078 korun (35 eur)

pronájem šlapadla na hodinu – 246 korun (8 eur)

Zdroj: cestovní kanceláře, www.italkontakt.cz

Francie

213 tisíc návštěvníků z Česka

měna 1 euro = 30 korun

Francie zůstává pro tuzemské turisty stále ve vyšší cenové kategorii. A to zejména v přímořských letoviscích a turistických centrech. Za přijatelné ceny lze nakupovat na okraji měst ve velkých supermarketech.

K olik co stojí

bochník chleba – od 9 korun (od 0,3 eura)

sýr 100 g – od 30 korun (od 1 eura)

šunka 100 g – 60 korun (2 eura)

mléko 1 l – 23 korun (0,75 eura)

pivo – 30 korun (1 euro)

paprika 1 kg – 66 korun (2,2 eura)

rajčata 1 kg – 75 korun (2,5 eura)

broskve 1 kg – 76 korun (2,54 eura)

zmrzlina, kopeček – 45 až 90 korun (1,5 až 3 eura)

balená voda – 5 až 45 korun (0,15 až 1,5 eura)

víno – od 26 korun (od 0,85 eura)

S travování

káva s mlékem malá – od 40 korun (od 1,30 eura)

menu v craperii (3 palačinky) od 180 korun (od 6 euro)

pivo točené – 115 až 185 korun (3,80 až 6,15 eura)

O statní

pohlednice – 12 korun (0,4 eura)

známka do ČR – 17,50 koruny (0,58 eura)

Řecko

187 tisíc návštěvníků z Česka

měna 1 euro = 30 korun

Řecko je jednou z mála zemí, kde příliš neušetříte, pokud si objednáte pobyt se stravou nebo se rozhodnete zkusit místní speciality sami. Jídlo a pití v restauraci není úplně levné. Příznivější jsou naopak ceny potravin v obchodech, které se v mnoha případech podobají našim. Opět platí, podobně jako v jiných zemích, že čím blíž letovisku a centru, tím dráž.

K olik stojí

chléb 1 kg – 30 až 45 korun (1 až 1,50 eura)

mléko 2 1 – až 34 korun (0,70 až 1,12 eura)

broskve 1 kg 27 – až 60 korun (0,90 až 2 eura)

melouny 1 kg 30 – až 45 korun (1 až 1,50 eura)

rajčata 1 kg 36 – až 45 korun (1,20 až 1,50 eura)

okurky 1 kg 18 – až 30 korun (0,60 až 1 euro)

pivo – 30 korun

víno 0,7 l – od 90 korun (od 3 euro)

minerálka 1,5 l – 15 korun (0,5 eura)

S travování

pivo v restauraci – 45 až 105 korun (1,50 až 3,50 eura)

lazaně – 150 až 210 korun (5 až 7 eur)

ryby, porce – 300 až 450 korun (10 až 15 euro)

káva – 45 až 75 korun (1,50 až 2,50 eura)

frappé – 75 až 90 korun (2,50 až 3 eura)

pizza – 150 až 210 korun (5 až 7 eur)

kuře – 150 až 210 korun (5 až 7 eur)

cola – 45 až 60 korun (1,50 až 2 eura)

souvlaki – 135 až 210 korun (4,50 až 7 eur)

musaka – 180 až 240 korun (6 až 8 eur)

gyros – 75 až 150 korun (2,50 až 5 eur)

O statní

známka do Evropy – 20 korun (0,65 eura)

slunečník a dvě lehátka na den – 120 až 180 korun (4 až 6 eur)

půjčení auta na den – 1350 až 2000 korun (45 až 65 eur)

Zdroj: CK Brenna