Kam s dolary a s eurem?

Na světových akciových trzích panovala velice optimistická nálada. Trh příznivě reagoval na zlevnění ropy, mírné zlepšování schodku obchodní bilance USA a naopak obavy z opětovného zvýšení úrokových sazeb americkou centrální bankou ustoupily do pozadí. Akciový index S&P 500 si připsal téměř tři procenta, německá burza posílila o více než šest procent a velmi dobrý měsíc mají za sebou i technologické tituly.

Ruce pryč od střední Evropy?

Zahraniční investoři, kteří se zbavovali středoevropských akcií, připravili pro pražskou burzu horké chvilky. V květnu dosahovala burza lednových minimálních hondot, avšak i přesto po dvou červených měsících zakončila pražská burza obchodování se ziskem 1,72 %. Česká republika se z rozvojových trhů přesouvá do trhů vyspělých a její místo postupně nahradí země jako Rumunsko či Bulharsko. Krátkodobý spekulativní kapitál se tak přesune mimo eurozónu, avšak měl by být nahrazen dlouhodobějším a stabilnějším kapitálem. Evropě jako celku také nepomáhá vyhlídka vyšších úrokových sazeb v USA společně s posílením amerického dolaru.

K růstu pražského akciového trhu nejvíce přispěly akcie Este Banky, společnosti Philip Morris a Českého Telecomu. Naopak se nedařilo Unipetrolu a Zentivě. V poklesech akcií Českého Telecomu brání očekávaná cena odkupu. Na chystané povinné odkupy čeká i Unipetrol, o jehož odkupní ceně se rozhodne v blízké budoucnosti.

Nová ekonomika v květnu vedla

Warranty: Obrovský zisk, nebo nic.

Čtěte ZDE .

Růst akciových trhů kopírovaly i akciové podílové fondy , které si v průměru připsaly 3,17 %. Nejlépe se vedlo ČPI - Fondu nové ekonomiky, který posílil téměř o 9 %, je určen pro dlouhodobé investory, jejichž cílem je nadprůměrné zhodnocení prostřednictvím investic do akcií s vyšší mírou rizika. Fond je zaměřen výhradně na perspektivní společnosti z odvětví technologií a telekomunikací.

Domácí otevřené podílové fondy Typ fondu Nejlepší výkonnost Nejhorší výkonnost Průměr za kategorii Název fondu Výkon za

1 měsíc Název fondu Výkon za

1 měsíc Akciový ČPI - OPF Nové ekonomiky +8,85% AKRO globální akciový fond -0,03% +3,17% Smíšený Pioneer - dynamický fond +3,33% AKRO konzervativní balancovaný fond -0,64% +1,25% Dluhopisový ISČS-BONDINVEST +1,34% AIG FCE stredoeurópský -0,94% +0,89% Peněžního trhu IKS Peněžní trh +0,26% ČSOB výnosový 0,11% +0,21%

Zdroj: UNIS

Investiční tip: devizy - termínovaný účet nebo podílový fond?

Jestliže máte na svém cizoměnovém účtu dolary nebo eura, stojíte před otázkou, jak s nimi naložit. Úrokové sazby na běžných účtech vedených v cizí měně jsou takřka zanedbatelné, proto při investičním horizontu do jednoho roku přichází v úvahu termínovaný vklad nebo zahraniční podílový fond.

Pro srovnání jsme oslovily tři banky s žádostí o zaslání výše úrokových sazeb na termínovaných účtech vedených v USD a EUR v nejnižším pásmu s výpovědní lhůtou jeden rok. Úročení dolarového termínovaného účtu se pohybovalo v rozmezí 0,82-0,91 % a při eurové měně bylo ve výši 1,02-1,06 %. Od celkovýho výnosu je ještě nutné odečíst srážkovou daň ve výši 15 %, která se při investování do podílových fondů neuplatňuje v případě investice delší než 6 měsíců. Portfolio podílových fondů v této skupině se orientuje na investice do instrumentů peněžního trhu se splatností do 1 roku a část majetku je držena ve formě krátkodobých depozit. Vhledem ke krátkému investičnímu horizontu je investiční strategie zaměřená na kvalitní cenné papíry s vysokým ratingem.

Podílové fondy peněžního trhu v EUR Podílový fond/Index vstupní poplatek výkon

za 1 rok p.a. výkon

za 3 roky p.a. Raifeisen Euro Liqiud 0,75 % 2,57% 3,65% ESPA Cash Euro-Plus 0,75 % 2,41% 2,94% Capital Invest Euro Cash 0,50 % 1,91% 2,22% KBC Multicash ČSOB EURO 0,10% 1,74% 2,15% Podílové fondy peněžního trhu v USD Capital Invest Dolar Cash 0,00 % 1,92% 1,74% Pioneer USD Short-Term 0,50 % 1,71% n/a ABN Amro Interest Growth 0,50 % 1,57% 1,03% KBC Multicash ČSOB USD 0,10% 1,40% 1,10%

Zdroj: Fond Shop

Výběr fondu se konečně zjednoduší. Čtěte ZDE .

Poplatky u podílových fondů skupiny KBC Multicash jsou nastaveny velice nízko, a to jenom na úrovni 0,10 % ze vstupní investice. Nabízejí tak možnost investovat i na kratší dobu, bez zásadního dopadu vstupního poplatku na konečný výnos pro investora. Z tabulky vyplývá, že za poslední rok byl nejlepší volbou Raiffeisen – Euro likvidní fond denominovaný v eurech, který má blíže k rizikovějším dluhopisovým fondům , a proto dosahuje vyššího výnosu. Capital Invest Dolar Cash fond byl díky nulovému vstupnímu poplatku a nejvyšší výkonnosti za posledních 12 měsíců nejlepší volbou pro americkou měnu.

V případě, že se rozhodnete pro podílové fondy, je nutné se informovat o výši vstupního poplatku, který v případě takto krátké investice (1-2 roky) zásadně ovlivňuje konečný výnos a u některých fondů dosahuje výše i 2 %!

Jak zhodnocujete eura a dolary vy? Myslíte si, že zahraniční podílové fondy peněžního trhu jsou dobrou volbou? Těšíme se na vaše názory.