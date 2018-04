Rok 2012: Odborníci radí peníze vložit do vzdělání a rozkládat rizika

Doporučení se v detailech liší, ale obecně se všichni shodují na dvou základních bodech: nejdříve se poučit, nejlépe studiem a nesázet vše na jednu kartu.

Neptal bych se na doporučení, ale na to, co konkrétně každý dělá s penězi. Věřím teď na děti, hypotéku, dividendové akcie a pravidelnou investici do fondů. Brzy zdvojnásobím svůj mikroskopický podíl v nejnenáviděnější firmě v Česku (v ČEZ). Pak každý měsíc pravidelně investuji do fondu životního cyklu Raiffeisenbank.

A kdybych náhodou vyhrál milion? Už brzy vyprší patent na viagru a já jsem zvědav, kdo toho využije. Holt stárneme. Během příštích 30 let se počet chlapů nad padesátkou zvýší o 50 procent. Chtěl bych investovat do toho, co bude doktor na ty intimní defekty předepisovat.

Obávám se, že nyní není obecně dobrá doba pro investování. Zdá se, že se na nás řítí recese, a v té má cena aktiv obvykle tendenci padat. Pokud bych musel něco koupit, tak bych proto spíš vyčkával, až budou ceny nižší.

U menších částek bych investoval do sebe. Myslím, že řadě lidí by se stále vrátilo, kdyby si koupili nějaký vzdělávací kurz. Sem bych investoval 50 i 100 tisíc korun.

Kdybych měl k dispozici vyšší částku kolem milionu, investoval bych do nemovitostí. Preferoval bych pozemky.

Většina lidí stále považuje za finančně šikovné najít jeden nebo dva "výhodné" produkty, tam peníze umístit, a "až to něco vydělá", vybrat zhodnocení. Nehledě na to, že to finančně šikovné není, už vůbec nelze tuto taktiku užívat v dobách, jako je tato, nebo lépe řečeno je tato taktika nešikovná a riskantní.

Pokud vím, že peníze budu potřebovat do jednoho roku použít, asi nemá smysl se příliš trápit a je možné jednoduše zvolit termínovaný účet. Při delším horizontu bych se nebál rozložit své portfolio i do rizikovějších instrumentů jako akcií (akciových fondů). Ať krize je nebo není, obecně platí, že čím delší horizont mám, tím výnosnější (ale i rizikovější) nástroje mohu volit.

Nezpochybnitelný význam má rovněž rozložení rizik neboli většinou není rozumné vkládat všechna vejce do jednoho košíku. Nejistá doba neznamená vyhledávat co nejméně rizikové investice a tam vložit vše, ale naopak umístit své úspory do více druhů aktiv, i když třeba opatrněji. Obecně doporučuji prostředky rozdělit na tři sumy a tyto rozčlenit mezi akcie, dluhopisy a spořicí účet. Pro vyšší částky z důvodu dalšího rozložení rizik můžeme volit nákup zlata či nemovitosti. V neklasickém pojetí investic můžeme zahrnout investici do vlastního vzdělání.

Mnozí namítnou, že na rizikovější aktiva není ta správná doba. Že je krize a měli bychom být maximálně opatrní, tedy rizikovějším investicím se raději vyhnout. Jenže to v současné době dělá každý. A dělat, co dělá každý, nebývá v investování obvykle nejšťastnější nápad. Známe mnoho nebojácných investorů, kteří úspěšně investovali v době, kdy většina viděla budoucnost černě.

Spíše než částka jsou důležitá očekávání, investiční horizont a vztah k riziku. Zlatým pravidlem každopádně je vyhýbat se "zaručeným investicím" slibujícím vysoký výnos s nízkým rizikem.

Pro bezpečnou investici jsou vhodné spořicí účty, přičemž rozdělení do více bank neuškodí. Agresivnější investor může využít situace na trzích k investici do akciových fondů či do akcií.

Je však vhodné investovat po částech klidně i během několika let, čímž lze snížit riziko nevhodného načasování investice.

Češi jsou obecně v investicích velmi (až příliš) konzervativní a vyhledávají především bezpečné produkty. Zpravidla takové, které vedou k bezpečné ztrátě kupní síly.

Vždy je vhodné mít vedle investovaných peněz "likvidní rezervu". Tedy rychle dostupné prostředky pro případ nenadálých výdajů či výpadku příjmů. Ta by měla optimálně činit přibližně šestinásobek měsíčních výdajů domácnosti. Dnes bych ji uložil na některý z lépe úročených spořicích účtů.

V každém případě se vyplatí několik set korun investovat do základních publikací o investicích, ideálními jsou například knihy o fungování kapitálového trhu a knihy o obchodování a psychologii obchodování. To dokáže ušetřit (a tím pádem vydělat) nemalé částky, o které drobní investoři přicházejí koupí předražených finančních produktů a uvěřením v pohádkové zisky slibované podvodníky nejrůznějšího kalibru.

Osobně jsem přesvědčen, že v současné době jsou na velmi zajímavých úrovních akcie. S částkami 50 a 100 tisíc korun jsou i přímé investice dostupné, ale vhodnější je využít podílové fondy investující do akcií. Přestože jsou trhy nízko, neznamená to, že nemohou ještě klesnout. A tak by investice měla probíhat postupně v několika vlnách a případný pokles využít k levnému nákupu "ve výprodeji".

Diskutovanou komoditou je zlato. Tomu bych se ale raději obloukem vyhnul. Zlato nenese žádný výnos kromě kapitálového (investor vydělává jen tehdy, když roste jeho cena), nic neprodukuje, jen leží a "čeká na zloděje". Navíc krize i recese podle historické zkušenosti dříve či později pomine a zlata se začnou všichni zbavovat.