Kam s penězi vydělanými v zahraničí?

Majetková situace

Pan Zrzavý je muž ve věku 29 let, svobodný, zaměstnaný v zahraniční společnosti pobírající čistý měsíční příjem 18 500 Kč. Před čtyřmi měsíci se vrátil ze zahraničí, kde strávil několik let a vrátil se s výdělkem 25 000 EUR. Žije s přítelkyní, která vydělá 16 000 korun měsíčně. Na dvoupokojový byt, který obývají, si ona vzala hypotéku a společně ho v současnosti splácejí. Dohromady tak na bydlení vynaloží sumu 13 000 Kč. Po odečtení všech výdajů na bydlení, stravu, provoz automobilu a ostatní výdaje jsou schopni měsíčně ušetřit 6 000 Kč.

Cíl

Hlavním zájmem pana Zrzavého je zhodnotit peníze, které si přivezl ze zahraničí. Jelikož očekává, že v průběhu pár let vstoupí česká republika do měnové unie a EUR by se tak mělo stát oficiálním platidlem, nechce vydělané peníze měnit na koruny, ale rozhodl se je rovnou investovat. Možnost uložení prostředků na termínovaný účet padá kvůli směšně nízkým úrokům nabízeným bankami a větší výdaje v současné době neplánuje.

Jednorázově investovanou částku by chtěl nechat vydělávat minimálně do přijetí EURa v ČR, takže jeho investiční horizont bude minimálně pět let. Jelikož jeho zkušenosti s investováním nejsou nijak rozsáhlé, chtěl by investovat co možná nejjednodušším způsobem a o investici se moc nestarat. Po uplynutí této doby by chtěl vydělané peníze použít ke koupi většího bytu, respektive doplacení rozdílné částky v případě výměny. Kromě jednorázové investice prostředků vydělaných v zahraničí se rozhodl také investovat pravidelně 2000 Kč měsíčně v domácí měně.

Jednorázová investice

Český investor uvažující zhodnotit prostředky v cizí měně má na výběr skutečně velké množství investičních nástrojů, zejména v případě EUR a USD. Jelikož pan Zrzavý patří k investorům s malými zkušenostmi a inklinuje spíše k méně rizikovému způsobu investování, v jeho portfoliu nebudou figurovat přímé investice na akciovém, případně komoditním trhu, FOREX, nebo některé druhy strukturovaných produktů (warranty). Ty se vyznačují kromě vysoké míry rizika také nutností ovládat alespoň základní znalosti z kapitálových trhů a v neposlední míře je nutné jim věnovat určitý čas.

I přes konzervativní zaměření pana Zrzavého je velmi důležité myslet na diverzifikaci a neuložit všechny prostředky do jednoho, i když málo rizikového, produktu. Základ portfolia pana Zrzavého budou tvořit podílové fondy. Na našem trhu působí více než dvacet investičních společností, které nabízejí přes tisícovku podílových fondů v zahraniční měně.

Do fondů se pan Zrzavý rozhodl investovat prostředky ve výši 18 000 EUR. 15 000 EUR se tedy pan Zrzavý rozhodl investovat do fondů dluhopisových, které se jeví jako rozumný kompromis mezi výnosem a rizikem a zejména v časech nestability a výkyvů na trzích působí jako záchranná brzda. Stěžejními fondy v portfoliu by měly být fondy zaměřené na co nejširší oblast, investující do státních, nebo kvalitních firemních dluhopisů s vysokým ratingem denominovaných v EUR, aby investor nepodstupoval měnové riziko (měnové zajištění do EUR platí pro všechny investice do fondů). Může se tedy jednat i o dluhopisy pocházející ze zemí, které neplatí danou měnou, ale dluhopisy v ní vydávají.

Pro zatraktivnění a posílení ziskového potenciálu v rámci dluhopisové složky se pan Zrzavý rozhodl investovat část vymezených prostředků také do rizikovějších dluhopisů. Do této skupiny patří dluhopisy s vysokým výnosem (high yeld), konvertibilní dluhopisy (convertibles), nebo dluhopisy rozvíjejících se zemí (emerging markets).

I přes nízkou míru akceptace rizika pan Zrzavý správně usoudil, že určité procento prostředků je dobré zainvestovat také do výnosnějších (ale rizikovějších) fondů akciových (3 000 EUR). Hlavní slovo bude mít opět globálně, široce zaměřený fond, investující na vyspělých trzích. Podobně jako u dluhopisů, i tuto část portfolia je dobré

„okořenit“ fondy investujícími na rozvíjejících se trzích, vhodným doplňkem mohou být také sektory malých a středních firem (small caps, mid caps).

Zbylé prostředky se pan Zrzavý rozhodl investovat do relativně nových produktů, kterými jsou indexové podílové fondy obchodované na burze (tzv. ETF, do nich investuje 3 000 EUR) a indexové certifikáty (4 000 EUR). Tyto dva produkty nabízejí ještě větší diverzifikaci na akciových trzích, jelikož představují investici prakticky do celého indexu, který je jejich podkladovým aktivem. Jejich velkou výhodou jsou kromě již zmiňované diverzifikace velmi nízké poplatky za správu (což se vyplatí zejména při delším investičním horizontě) a vysoká likvidita.

Pravidelná investice

Pro pravidelné ukládání peněz si pan Zrzavý vybral jeden z programů, které nabízejí domácí investiční společnosti. Tyto programy nabízí u nás většina investičních společností a kromě možností ukládat předem danou finanční částku jsou tyto produkty spojeny s určitými výhodami ve formě snížených poplatků apod. Nabídku tvoří většinou předem vytvořené portfolio několika fondů společnosti, takže klient má zaručenou dostatečnou diverzifikaci a prostředky jsou rozděleny optimálně podle jeho potřeb a přání.

Na výběr je více kombinací fondů odstupňovaných podle míry rizika a doporučeného investičního horizontu. Panu Zrzavému se nabízí produkty společností ISČS (investiční profily), ČP Invest (investiční programy, nebo Šikovná obálka), Conseq IM (Invest Progress), IKS (profilové fondy Fénix), nebo Pioneer (program Rytmus).

