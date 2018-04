Kam s penězi z běžného účtu?

Po nepříliš vydařeném lednu americké akciové trhy zakončily uplynulý měsíc v černých číslech. Měřeno indexem S&P 500, který odráží vývoj cen akcií pěti set největších amerických firem, si americké akcie připsaly 1,89 %. Nepřesvědčivé hospodářské výsledky některých technologických firem způsobily, že index Nasdaq zakončil měsíc opět v mínusu po téměř pětiprocentním lednovém propadu. Investoři se obávají dalšího zvyšování úrokových sazeb, které ve svém vystoupení nepřímo naznačil šéf amerického Fedu Alan Greenspan. Vyšší úrokové sazby by mohly zbrzdit ekonomiku a následně i zisky firem.

Hlavní burzovní index pražské burzy PX-50 poprvé ve své historii prorazil hranici 1 200 bodů. Výborné hospodářské výsledky Unipetrolu, ČEZu a Zentivy táhly burzu vzhůru. Společnost ČEZ se i letos zřejmě stane nejziskovější firmou v České republice. Naopak akcie Komerční banky zažily propad pod tíhou zklamání ze zveřejněních zisků.

Podle statistiky UNISu patří Sporotrend za minulý měsíc k nejvýkonnějším domácím akciovým podílovým fondům. Fond se zaměřuje na investice do likvidních akcií důvěryhodných českých a zahraničních emitentů z nových členských zemí EU a kandidátských zemí a v únoru připsal svým podílníkům výnos více než sedm procent.

Domácí otevřené podílové fondy Typ fondu Nejlepší výkonnost Nejhorší výkonnost Průměr za kategorii Název fondu Výkon za

1 měsíc Název fondu Výkon za

1 měsíc Akciový ISČS SPOROTREND +7,69% OPF AKRO SVĚT -1,28% +4,78% Smíšený IKS Balancovaný +4,30% AKRO OPF pravidelných dividend -0,12% +2,47% Dluhopisový AMSLICO stredoeurópský +2,03% ISČS-ČS korporátní dluhopisový OPF +0,45% +0,81% Peněžního trhu ČPI - OPF Peněžního trhu +0,30% IKS Peněžní trh +0,14% +0,25%

Zdroj: UNIS

Kombinací investování na akciových trzích ve střední Evropě a na dluhopisovém trhu se fondu IKS Balancovaný podařilo obsadit první příčku v kategorii smíšených fondů. Více než 4 procentní zisk byl dosažen vynikajícím výkonem polských a maďarských akcií v portfoliu fondu.

Nováček na poli dluhopisových fondu AMSLICO stredoeurópsky peňažno-dlhopisový fond s dvouprocentní výkonností je v čele fondů své kategorie. Fond využívá možnosti rychle rostoucích trhů nových zemí EU a je zaměřen na investice do státních, státem garantovaných a bonitních podnikových dluhopisů.

Fondy peněžního trhu představují pro drobného investora možnost účastnit se velkého mezibankovního trhu, který je jinak pro něj uzavřen. Jejich výnosy dlouhodobě překonávají úrokové sazby bankovních a termínovaných vkladů bank a představují tak zajímavou alternativu.

Za optimální investiční horizont se považuje doba minimálně 6 měsíců, po které je investice osvobozena od srážkové 15% daně. Fondy investují získané prostředky do nákupu státních pokladničních poukázek a kvalitních dluhopisů s krátkou dobou splatnosti. Investováním do cenných papírů se splatností většinou do jednoho roku fondy snižují dopady změn úrokových sazeb na ceny dluhopisů ve fondu.

Výnosy fondů peněžního trhu jsou vzhledem k minimálnímu riziku nízké, avšak vždy by měly překonávat úrokové sazby z bankovních vkladů, které jsou navíc zatíženy zdaněním. Na domácím trhu je v nabídce desítka peněžních fondů denominovaných v české koruně. Jejich výnos se za poslední rok pohyboval v rozmezí 1,60 % - 2,60 %. Nejvyššího zhodnocení majetku svých podílníků dosáhl ISČS Sporoinvest a IKS Peněžní trh - téměř 2,60 %. Lepší výkonnosti fondu v porovnání s konkurencí je dosahováno relativně vyšším podílem podnikových dluhopisů vydaných bonitními firmami. Úročení termínovaných vkladů v březnu loňského roku na dobu 12 měsíců nabízené třemi největšími bankovními ústavy (ČSOB, ČS a KB) se v nejnižším pásmu pohybovalo od 0,50 % do 0,80 %. Silnou konkurenci však představuje spořící účet ING Konto, které před rokem nabízelo úročení ve výši 1,70 % po zdanění.

V stupní poplatek : 0 %

Při investování do podílových fondů peněžního trhu s velice nízkým rizikem a tedy i malým výnosem jsou velice důležité vstupní poplatky, které mají podstatný vliv na celkovou výkonnost. Za pozornost určitě stojí dva fondy: IKS Peněžní trh a ČP Invest Fond peněžního trhu, které mají nulové vstupní poplatky a dosahují nadprůměrné výnosnosti ve své skupině.

Podílové fondy peněžního trhu v CZK Podílový fond/Index vstupní poplatek minimální vstupní částka výkon

za 1 rok INDEX: PRIBID 6M - - 2,49 ISČS Sporoinvest 0,3 % 5 000 Kč 2,60 IKS Peněžní trh 0 % 5 000 Kč 2,59 ČP Invest Fond peněžního trhu 0 % 3 000 Kč 2,39 HVB Peněžního trhu plus 0,3 % 10 000 Kč 2,29 KBC Multi Cash ČSOB CZK 0,1 % 5 000 Kč 2,04 Pioneer Sporokonto 0,5 % 5 000 Kč 1,98 ESPA Peněžního trhu 0,5 % 25 000 Kč 1,93 ABN AMRO Czech Interest Growth 0,5 % 25 000 Kč 1,80 ING Český fond peněžního trhu 0,5 % 3 000 Kč 1,72 CS Money Czech Crown 1 % 50 000 Kč 1,57

Zdroj: Fond Shop



Naopak nejdražší možnost investování do podílového fondu nabízí Credit Suisse Money Czech Crown CZK. Fond prodává podílový listy s nejvyšším vstupním poplatkem na českém trhu (až 1 %) a nejvyšší požadovanou minimální částkou (50 000 Kč), přičemž výnosností za poslední rok skončil v naší tabulce na posledním místě.

