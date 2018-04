Kam s volnými penězi? Vydělejte co nejvíce

V roce 2005 jste mohli vydělat na českých akciích přes 42 procent, i jiné obchody byly úspěšné. Třeba zlato svou hodnotu zvýšilo skoro o třetinu. Pro investora však nemá význam brát útokem nejbližší klenotnictví – cena zlata v něm je ovlivněna ryzostí, pracností zpracování, ale i tím, zda obchod leží na hlavní třídě, nebo jinde. Lépe se vydat do bank či na burzu.

Nechat totiž peníze ve slamníku nebo na běžném účtu je téměř zločin. „Nejenže inflace ukusuje z původní hodnoty peněz, navíc utíká i zisk, který by přinesly jiné finanční produkty,“ vysvětluje Miriam Hanáková, analytička společnosti Benefita. A podle slov Markéty Šichtařové ze společnosti Next Finance je vidina zisku reálná. „Růst českého akciovéhu trhu by měl vydržet ještě alespoň několik měsíců. Nárůst dovoluje i méně šikovnému investorovi získat na Pražské burze výnosy řádově v desítkách procent,“ říká.

Počítejte se ztrátou

Navnadili jsme vás? Uvažujete o investování? V tom případě je právě teď na místě říct nesmírně důležitou věc. Kdo investuje, můževydělat, ale může i tratit. Na každé investiční smlouvě si můžete přečíst větu: „U investic není zaručena jejich návratnost a minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.“ A to je pravda. Naděje na kladný výnos je však přesto mnohem vyšší než třeba v ruletě. Navíc platí – nečekejte zároveň vysoký výnos, velkou jistotu že nebudete ve ztrátě a snadný přístup k penězům, takzvanou likviditu.

Alespoň jednu z jmenovaných výhod musíte oželet. Když třeba nakoupíte akcie, máte šanci na vysoký zisk, cena akcií je však velmi pohyblivá, takže bezpečí investice je nízké, můžete být i ve ztrátě. Prodej akcií je poměrně rychlý, likvidita je dobrá. Investice se všemi plus bývají většinou podvody. Ne vždy je však problém rizika aktuální. V Česku je možné vložit peníze i do produktů, které podporuje stát – kdo tak činí, může klidně spát, určitě vydělají. I když se to nezdá, je totiž investicí i stavební spoření, penzijní připojištění nebo třeba životní pojistka. Jsou to produkty dotované, a tudíž zvýhodněné.

Kromě státní podpory je u stavebního spoření pevný úrok, penzijní fondy a pojišťovny připisují klientům podíly na zisku. Nevýhodou je, že smlouvy jsou podmíněné dlouhou dobou trvání a klient platí nemalé poplatky.

Fondy: i pro začátečníky

Kdo se rozhodne investovat víc, může zvolit podílové fondy. Jsou určeny začínajícím investorům, kteří nechtějí trávit správou svého jmění mnoho času. Fondy sdružují peníze klientů, kterým za ně vydávají podíly. S velkým množstvím peněz

pak nakupují akcie a dluhopisy. Když hodnota cenných papírů roste, zvyšuje se i cena podílu ve fondu a klienti bohatnou. Výhodou je, že cenné papíry nakupují odborníci, nevýhodou, že si za své služby berou odměnu v podobě poplatků.

O vaše peníze se postarají odborníci

Kdo má peněz hodně, fondy ho už omrzely a ještě nenašel odvahu k samostatnému nákupu akcií, může si najmout správce portfolia. Ten pro něj bude nakupovat cenné papíry. „Správu portfolia nabízíme už od výše 250 tisíc korun počáteční investice,“ říká Jana Tatýrková ze společnosti Fio. „Za obchody se platí podle zvláštního sazebníku, který je oproti standardnímu nižší. Odměna makléře za obhospodařování portfolia může být podle volby klienta buď ročně dvě procenta z hodnoty majetku, nebo pětina dosaženého zisku.“

Jakou zvolit při investování do cenných papírů strategii, se ví. Existují návody, brožurky, poradí odborníci. Řeknou vám, kolik byste ve svém portfoliu měli mít akcií, kolik dluhopisů a jestli byste si měli něco nechat pro rychlou potřebu na peněžním trhu. Jaké ale konkrétně nakoupit tituly, to zaručeně neví nikdo. Někteří poradci tvrdí, že na tom, co konkrétně koupíte, ani nezáleží – stačí prý udržet poměr akcií a dluhopisů a výsledek se jednou k dobrému obrátí.

Čeho se tedy držet

Neinvestujte všechny peníze, které máte k dispozici. Kdyby hodnota investice poklesla, byli byste zbytečně nervózní a snáze udělali chybu, která by znamenalaopravdovou ztrátu. Pro investování se hodí volné peníze, které nebudete potřebovat několik let.

Zamyslete se nad tím, jakou dobu můžete své peníze postrádat, i nad tím, jak ponesete případný pokles jejich hodnoty během této doby. Podle toho zvolte víc akcií nebo víc dluhopisů (víc akcií = dlouhá doba na investování a vaše velká tolerance k poklesu). Této strategie se pak držte. Měňte ji v případě, že se blíží doba, kdy budete peníze potřebovat. Změna bude směrem k většímu podílu dluhopisů či peněžního trhu, aby vaše peníze ještě na poslední chvíli neztratily na hodnotě.

Když budete investovat pravidelně, postupujte podobně – vyberte si strategii a té se pak držte. Nakupujte třeba každý měsíc za tisíc korun stejné tituly. Vytrvejte, když hodnota klesá – nakupujete levně, a dostanete tedy víc podílů nebo akcií za stejné peníze. Když cena stoupá, můžete se také radovat – to, co jste až dosud nakoupili levně, nabývá na hodnotě.

Pokud investujete samostatně do akcií, stanovte si strop – než by ztráta měla být vysoká, raději konkrétní titul odprodejte – stanovte si hranici únosné ztráty, a když cena klesne pod ni, začněte jednat.

Máte své peníze v bance, nebo se snažíte investovat a vydělat co nejvíce? Co byste poradili ostatním? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.