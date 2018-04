Kam sáhnout pro levné peníze

Banky na podzim a hlavně v předvánočním období přicházejí se zajímavými nabídkami v oblasti úvěrů. Lákají klienty na spotřebitelské úvěry, kontokorenty či kreditní karty nebo také na nízké úrokové sazby u hypoték. K výhodám, které slibují, patří nízké splátky, dlouhá doba splácení nebo minimum dokladů k získání úvěru.

Lidem, kteří chtějí nakupovat na dluh, se přístup k bankovním půjčkám výrazně zjednodušuje. Pokud zájemce předloží požadované doklady a úspěšně projde vyhodnocením scoringu (své schopnosti splácet), může být jeho žádost vyřízena prakticky okamžitě a peníze mu budou převedeny na účet ještě týž den. Nejdéle může čekat do druhého dne. Rozhodně je dobré mít na paměti, že snadněji se vám bude jednat o půjčce v bance, kde mají vedený svůj účet a která má přehled o jejich pravidelných příjmech a výdajích.

Jak rychle se dostanete k penězům?

Ve vyřizování úvěru však dosud existují rozdíly. Například Česká spořitelna tvrdí, že žadateli v trvalém pracovním poměru (s běžným účtem v ČS, kam mu chodí pravidelně mzda) vyřídí po předložení dokladu totožnosti kompletně spotřebitelský úvěr v průměru do 30 minut. Podobné časové limity garantuje i Komerční banka a ČSOB. V případě ČSOB zájemce o půjčku musí vždy předložit doklad o výši příjmu. Požadovaný formulář je možné si stáhnout z internetových stránek banky. Schvalování Rychlého hotovostního úvěru u HVB Bank trvá v průměru 1 den, na připsání peněz na účet čekají klienti zhruba 5 hodin. Nejrychleji se ke spotřebitelským půjčkám dostanou klienti GE Capital Bank. Vyřizování Expres půjčky trvá v průměru jen 3 minuty, klienti banky mají peníze na svém účtu v průměru do dvou hodin. Citibank poskytuje spotřebitelské úvěry v průměru do dvou dnů. Živnostenská banka finance převede až do 3 - 4 dnů.

Banky si i stanovují určité limity, kdy klienti nemusí při žádosti o spotřebitelský úvěr dokládat jeho zajištění. V případě, že žadatel úspěšně projde vyhodnocovacím procesem, může pak získat půjčku např. do 120 tisíc korun bez ručitele v Komerční bance. GE Capital Bank nabízí svým klientům bez zajištění částku až ve výši 200 tisíc korun.

Na co lákají banky nové klienty.

Jaké podmínky banky momentálně požadují splnit, si zájemce může vždy ověřit či ujasnit na informačních linkách bankovních domů, na jejich internetových stránkách, nebo i návštěvou pobočky. Běžnou službou bank jsou kalkulačky, které přibližně spočítají, zda na úvěr budete mít nárok. Najdete je na webových stránkách bank. Každý tak může zjistit, jak velký úvěr může žádat podle výše svých příjmů, výši požadované měsíční splátka a délku splatnosti. Údaje takto získané jsou však vždy orientační a závazný propočet získáte až při scoringu, který na vaši žádost provede banka. Vyplatí se však porovnat nabídky alespoň tří bank a poté teprve vybrat tu, která se vám bude jevit nejvhodnější (především z pohledu na cenu úvěru a jeho výši).

Na co banky lákají klienty?

Momentálně se nejvýrazněji na trhu prosazuje GE Capital Bank a její Expres půjčka. Banka jako první provedla zjednodušení schvalovacích procesů a nabídla klientům výrazně rychlejší schválení úvěru (v řádu minut). Od září až do konce roku nabízí banka „Půjčku v akci“, což je úvěr ve výši 50 a 75 tisíc korun s pevně nastavenými splátkami 999 a 1499 korun a splatností 6 let. Standardně je Expres půjčka poskytována od 30 do 200 tisíc korun. Kromě úroků ještě bance zaplatíte poplatek ve výši 1 % za schválení úvěru a 40 korun měsíčně za správu úvěrového účtu a nelze ani zapomenout na poplatek 30 korun měsíčně za vedení běžného účtu, bez kterého úvěr nedostanete.

V nízkých splátkách a ceně s číslicemi devět se shlédla i jedna z malých bank - BAWAG Bank CZ. Začala zcela nedávno nabízet produkt Osobní půjčka. Nejnižší varianta je na 20 000 korun se splátkou 399 korun po dobu 72 měsíců. Výše nabízeného úvěru se pohybuje od zmíněných 20 do 150 tisíc korun. K poplatkům spojených s úvěrem patří 50 Kč za měsíční vedení úvěrového účtu a 1 % z poskytnuté částky úvěru. Banka chce klienty nalákat nejen na nízké splátky a dlouhou dobu splatnosti úvěru, ale také jednomu z úspěšných žadatelů půjčku uhradí. Stačí, aby klient správně odpověděl na soutěžní otázku.

S „akční“ nabídkou přichází Poštovní spořitelna. Její poplatkové prázdniny se vztahují nejen na postžirové účty, ale i na spotřebitelské úvěry. Nabídka je limitovaná obdobím říjen – listopad 2004 a klientovi není účtován poplatek za poskytnutí úvěru, který se pohybuje v rozmezí 300 až 3500 Kč. Úvěry jsou rozděleny na účelový a neúčelový. Jejich výše začíná shodně na 20 tisících korunách a maximum je u neúčelového úvěru 150 tisíc korun. Účelový úvěr lze získat ve výši až 750 tisíc korun. Měsíční poplatky činí 30 Kč za vedení úvěru + pojištění 1 % p.a. z výše úvěru. Připočítat je nutné i náklady za vedení postžirového účtu (po skončení poplatkových prázdnin).

ČSOB od listopadu do půlky ledna 2005 snížila poplatek za poskytnutý úvěr na 0,5 % z původního 1% z výše úvěru, což pro žadatele znamená úsporu až 1750 Kč. Credit-scoring (jak nazývá hodnocení bonity klienta sama banka) u spotřebitelského úvěru nezískáte bez dokladu o příjmu, který banka požaduje po každém zájemci. Úroková sazba je nabízena od 8,40 % ročně při splatnosti úvěru do 1 roku, jinak je splatnost až 7 let. Záleží ovšem na tom, zda bance sdělíte, za jakým účelem úvěr žádáte. Pokud tak neučiníte, můžete očekávat pouze maximální částku 150 tisíc korun a platnost 3 roky. Poplatky, se kterými je nutno počítat, jsou: vedení účtu 50 Kč měsíčně a pojištění úvěru ve výši 1/12 z 1% celkové výše poskytnutého úvěru měsíčně a vedení běžného účtu, bez kterého nebude úvěr poskytnut.

Pokud tedy uvažujete o nákupu pomocí spotřebitelského úvěru, stačí jen zjistit, jaké podklady bude ta která banka vyžadovat a vyrazit na pobočku. Většinou je lepší se dopředu telefonicky objednat. Stejně tak je dobré zvážit, zda budete žádat u své banky, nebo banky jiné. Do rozpočtu se vám totiž mohou promítnout náklady na nově zřizovaný běžný účet, který banka může požadovat.

Pro porovnání nabídek je dobré využít i roční procentní sazby nákladů (RPSN), která zahrnuje veškeré náklady spojené s vyřízením, čerpáním a splácením úvěru. Banky ji navíc musí ze zákona uvádět. Většinou totiž uvádějí pouze minimální úrokovou sazbu, která se od té skutečné ve většině případů liší. Klient ji obvykle nedostane. Přidělená úroková sazba se totiž obvíjí od jeho schopnosti splácet půjčku. Nezahrnuje navíc poplatky spojené s úvěrem. Bližší údaje naleznete v tabulce ZDE.

Kromě zjednodušení a zrychlení poskytování spotřebitelských úvěrů nahrává jejich snadnější dostupnosti i silná konkurence, která mezi bankami na tomto poli panuje, stejně jako lákavé nabídky splátkových společností, které již tradičně vábí klienty na nulová navýšení či několikaměsíční odklad splátek. Rozhodně v případě bankovního úvěru platí, že při jeho získání máte možnost splácet finanční prostředky za nižší úrokovou sazbu po delší časové období než v případě splátkových společností či úvěrových karet.

