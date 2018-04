Ředitel na odstřel: Jde o to, aby se vlk nažral a koza zůstala celá

Firmy se tím elegantně zbaví ze svého čela dlouholetých vysloužilých manažerů, které chtějí vyměnit za neokoukané, aniž by je musely macešky přímo propustit.

"Jde o to, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Přesun manažera na méně exponovanou pozici znamená vyjádřit mu hlasitě poděkování za dosavadní služby a tiše mu oznámit, že už s ním nepočítají," popisuje třeba Ondřej Hlaváček, personální odborník a lovec manažerů, který vede společnost Neumann&Partners.

Vysloužilci zůstávají ve společnosti

Firmy k podobnému postupu vede řada praktických důvodů. V první řadě si nechtějí dlouholetého manažera znepřátelit, nestojí o zlý jazyk na trhu, který by roznášel špínu na jejich společnost. Svou roli hraje také úspora peněz, manažeři totiž mají často ve smlouvě horentní zlaté padáky, které by firma musela vyplatit v případě propuštění.

Může se hodit Hledáte novou práci? Na jobDNES.cz si jestě vyberete. Denně žhavé pracovní nabídky.

V případě přesunu na jinou pracovní pozici a po dohodě s manažerem firma zlatý padák "otvírat" většinou nemusí. Jde také o pozitivní PR pro obě strany, vyhazov klíčového manažera může zatřást důvěrou obchodních partnerů jak v dotyčného manažera, tak i v samotnou firmu.

Někdy je podobný přesun v rámci firmy motivován jinými důvody. Firma totiž často chce ve vedení nové tváře, zároveň se nechce zbavovat zkušeností. Někdy chtějí přejít na méně exponovanou pozici sami ředitelé.

"Často jsou manažeři posouváni do role v dozorčí radě nebo do jiné neexekutivní pozice z důvodu zachování jejich znalostí a kontaktů v byznysu pro firmu. Často je to také na jejich přání, kdy manažer chce méně pracovat, s menším stresem, ale zároveň chce zůstat v byznysu," myslí si také Petra Grabmayer, šéfka personální společnosti Pedersen & Partners pro Česko.

Nutno říci, že přesun vysloužilých "generálů" je také součástí firemní kultury, která velí se o své úspěšné lodivody dobře postarat, a to i v době, kdy dennímu provozu společnosti už nemají mnoho co nabídnout. I ve světě v rámci obřích korporací často vysloužilí generální ředitelé končí v čestných funkcích, nejčastěji v dozorčích radách.

Podobných přesunů bývalých šéfů je i v Česku celá řada