Kam si dojít pro 30 procent za rok?

V poslední době roste počet lidí, kteří investují na akciových trzích s cílem dosáhnout lepších výsledků než v bance nebo např. u akciových fondů. Není se čemu divit, pokud se podíváme na výsledky akciového trhu za poslední měsíce. Pražská burza za poslední rok poskočila o 35,5 % (měřeno indexem PX-50), index mimoburzovního RM-Systému PK-30 je na hodnotě o 30% vyšší než před rokem. To však nejsou největší výnosy, které bylo možno získat. V žebříčku nejúspěšnějších titulů za dvanáct měsíců je na prvním místě Nová huť s výnosem 299 % za rok. Výnosy nad sto procent nejsou úplně výjimečné, např.: Západočeská energetika +222 %, Českomoravské doly +158 %, Severočeské doly 119%,…

Nesmíme sice zapomenout na riziko, které je s akciemi spojeno a ilustrují ho např. extrémy z druhé strany žebříčku (Jihočeské papírny Větřní –72%, Toma –37 %), ale

i tak je trend akciového trhu jasný. Globální index pražské burzy PX-GLOB , v němž jsou obsaženy všechny akcie z burzy, vzrostl od začátku roku o 21 %.

Jak se tedy můžete zapojit do této „rulety“? Akcie na sekundárním trhu můžete nakoupit v podstatě třemi různými způsoby. Buď sami na trhu RM-Systém, přes prostředníka na pražské burze (i na jiných trzích), nebo provést přímý obchod na přepážce Střediska cenných papírů.

Abyste mohli převést cenné papíry ve Středisku cenných papírů, musíte se dohodnout přímo s protistranou. Na trhu se naopak cena pohybuje v závislosti na poptávce a nabídce. Více způsobů, jak získat akcie, nalezneme u nákupu přes prostředníka. Prostředníky jsou v těchto případech obchodník s cennými papíry a „investiční zprostředkovatel“. Obchodník s cennými papíry přímo obchoduje na burze (provádět obchody na burze smějí jen členové burzy, právnické osoby) či na jiném trhu pomocí makléře (ti skládají makléřskou zkoušku podle vyhlášky Komise pro cenné papíry). Investiční zprostředkovatel (poradce) je osoba, která pouze přijímá pokyny a nedostane se do styku s penězi klienta. Pokyny poté předává v případě akcií obchodníkovi s cennými papíry (nebo jiné osobě s registrací podle §45a zákona o cenných papírech). Tuto činnost vykonávají na základě registrace na Komisi pro cenné papíry – více o registraci poradců si můžete přečíst ZDE.

K obchodům přes prostředníka samozřejmě patří i různé internetové systémy, kde pokyny zadáváte v aplikaci obchodníka (např.: Patria Direct, Fio, Atlantik FT). Vztah s obchodníkem musí být na základě smluvního vztahu (obstaravatelská smlouva), většinou jde o komisionářskou smlouvu. Ta mimo jiné znamená pro obchodníka závazek nakoupit cenný papír za nejnižší možnou cenu a prodat jej za nejvyšší možnou cenu, jaké lze při vynaložení odborné péče dosáhnout. To i v tom případě, že v pokynu od klienta je cena daná. Cenné papíry, které obchodník nakoupí, buď zůstávají na jeho účtu, nebo jsou ve Středisku cenných papírů připsány na účet zákazníka.

U obchodníků s cennými papíry je příznivá ještě jedna skutečnost, a sice, že existuje systém pro odškodnění klientů zkrachovalých obchodníků – Garanční fond obchodníků s cennými papíry. Klienti pěti zkrachovalých obchodníků, jejichž nároky garanční fond řeší, by však mohli o efektivní ochraně před nesolventností obchodníka vyprávět. Fond totiž nemá peníze na výplaty a stát, který mu má ze zákona půjčit, moc ochoty neukazuje. Články o Garančním fondu si můžete přečíst zde: Stát půjčí garančnímu fondu makléřů, Klienti KTP se odškodnění zatím nedočkají, Klienti padlých makléřů jdou do ulic.

Obchodovat bez pomoci obchodníků můžete na RM-Systému. Jediné, co potřebujete, je účet ve Středisku cenných papírů (ten za vás může zřídit RM-Systém při registraci, stejně jako i jiný obchodník). Poté si vyberete, jakým zákazníkem RM-Systému se stanete. RM-Systém rozlišuje několik druhů zákazníků, které se liší podle přístupu k podávání pokynů, informací z trhu a poplatky za jednotlivé služby. Nejnižší úrovní je Běžný zákazník, který musí pokyny zadávat na přepážce RM-Systému. Naopak nejvyšší úrovní je On-line zákazník – tyto služby jsou však spíše pro obchodníky s cennými papíry (případně banky). Mezi těmito dvěma extrémy jsou Internetový zákazník a Web zákazník. Internetový zákazník má přístup k reálným datům a je určen spíše pro hodně aktivní investory. Web zákazník obchoduje na internetu avšak autorizace pokynů se provádí přes mobilní telefon a ne přes různé certifikáty, či obchodní stanice. Výhodou RM-Systému je i to, že vypořádání obchodů probíhá okamžitě (v čase T+0).

Pokud nebudete chtít obchodovat „na vlastní pěst“, můžete využít služeb obchodníka, který má samozřejmě rovněž přístup na RM-Systém. Výhodou je to, že většina obchodníků poskytuje přinejmenším konzultace o chystaných pokynech (např. Fio poskytuje prvních 15 minut poradenství zdarma, za každou další čtvrthodinu si makléř účtuje 250 Kč při konzultaci po telefonu nebo 300 Kč při konzultaci osobní). Obchodník vám nabídne tytéž služby jako RM-Systém případně již zmíněný přístup na burzu (BCPP).

Při zadávání pokynů můžete využít několik možností jeho specifikace. Můžete dát pokyn (nákupní či prodejní) na zobchodování za určitou cenu, nebo pokud cena vzroste nad či poklesne pod určitou úroveň. Můžete specifikovat délku pokynu, zda pokyn vyprší za jeden den (pokud nedojde k zobchodování), nebo zda pokyn „zůstane ležet“ u obchodníka či v obchodním systému po delší dobu např. 14 dnů, měsíc,…

Rovněž musíte mít příslušné peníze potřebné ke koupi či k prodeji. Peníze posíláte na svůj účet u obchodníka, nebo u RM-Systému, na tzv. jumbo účet. V případě RM-Systému musí být při podávání pokynu na vašem účtu prostředky na krytí poplatků za pokyn a v případě nákupu i peníze potřebné ke koupi akcií. U obchodníků je ta výhoda, že peníze nemusí být v okamžiku nákupu u obchodníka, ale stačí je dodat později (podle jednotlivých obchodníků).

Důležitým faktorem při porovnávání nabídek jednotlivých obchodníků jsou poplatky. Ty se mohou u jednotlivých obchodníků značně lišit, proto je dobré porovnávat i ceníky brokerů. Obvykle jsou odděleny poplatky za podání pokynu a za zobchodovaný (provedený) pokyn. Zatímco za podání pokynu se platí v řádu korun či desetikorun, zobchodovaný pokyn je většinou zpoplatněn procentem z objemu obchodu (u nízkých obchodů do 100 tis. Kč se poplatek pohybuje mezi 0,8 a 0,9 % z objemu obchodu, minimálně však 50 – 100 Kč). Rovněž byste se měli podívat, co vše je např. v poplatku za pokyn zahrnuto. Někde poplatky nezahrnují například částky pro Středisko cenných papírů za převod akcií, apod.

Stejně jako například nákup podílových listů není investování do akcií nijak složité. O to složitější je vybrat vhodné tituly do portfolia, které zajistí vetší diverzifikaci. Vložit totiž většinu úspor do jediného titulu je spíše příslovečná „cesta do pekel“.

INVESTIČNÍ TEST

pro zkušené investory. Vyzkoušejte si, zda byste obstáli v testu zaměřeném na investování a rizika, která jsou s ním spojena. Finanční poradce by měl zvládnout všechny otázky bez chyby. Jak jste na tom vy?

