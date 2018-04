Kam spěje penzijní systém?

A byly volby. Výsledek se dal očekávat, jenže… A opět to ale, které nedává spát. Zemanovo křídlo uvnitř Sociální demokracie bylo „odstraněno“ (alespoň politicky), Koalice byla posunuta do výšin, kam řádně zvolená nebyla a máme zaděláno na problém. Koaliční politici, aby zasedli na teplá vládní místečka, upustili od některých zásadních principů pravicové politiky, upustili i od „své“ reformy penzijního systému.

Takže můžeme čekat zaměstnanecké penzijní fondy. Jenže, kolik podniků v naší ekonomice si může takovou administrativu dovolit? Opět útlum malého a středního podnikání… Budou to jen účetní peníze? Pak nemají smysl, protože v důsledku při krachu podniku prostě nebudou. Budou to uložené peníze? Pak budou při dnešní inflaci a úrokových mírách ztrácet dlouhodobě na své hodnotě a podniku nebudou vydělávat. Budou se „točit“ na finančních trzích? Znovu – který podnik si to může dovolit? Nemluvím už ani o administrativě při fluktuaci pracovních sil, sezónní práce např. v zemědělství na hlavní pracovní úvazky, hromadném propouštění a delší nezaměstnanosti. Víte, jak si penzijní reformu představovaly naše velké politické strany před volbami?

A důsledek? 90% podniků pověří touto správou schopné firmy, které mají zkušenosti se správou a vyplácením penzí. Kdo to bude? No, z dalších 99% to budou stávající penzijní fondy, které dostávají od Vladimíra Špidly skoro psí hlavu, jak jsou nehospodárné a nemyslí na klienty a myslí jen na svůj zisk. A přitom dnešní konkurence nutí všechny penzijní fondy co nejvíce tlačit provozní náklady dolů a připisují na účty klientům nejen povinných 85% vytvořeného disponibilního zisku, ale většinou i dalších 10% povolených ze zákona pro akcionáře (zbylých 5% je ze zákona rozdělováno do rezervního fondu). A v tuto chvíli bude opět zamýšlená hospodárnost tentam, neboť penzijní fondy tuto službu nebudou dělat zadarmo. A přitom dnes ještě některé podniky za to, že platí svým zaměstnancům, dostávají od penzijních fondů provize a v nemálo případech je nechávají přerozdělovat zpět svým zaměstnancům na jejich osobní účty…

Pokud hledáte informace o penzijním připojištění, naleznete je ZDE. Obecně vzato, reforma je nutná. Nejsem proti zaměstnaneckým penzijním fondům, ale naprosto kategoricky jsem proti přijatým návrhům jednoho člověka, který má svou ideu a hodlá jí prosadit. Bohužel tak na mne působí pan Špidla ve svých vyjádřeních. Absolutně nejsou jakoukoli vládou reflektovány názory odborných kruhů a odborná veřejnost… Ještě jsem neslyšel, že by se vůbec vedla alespoň jakási diskuse, třeba i v médiích, co s penzijním systémem.

Co kdyby pro jednou nová vláda ukázala, že je lepší než ty předešlé a přestala debatovat o teplých místečkách, o obecných tezích vládního programu, které nic neříkají, jak se co bude tvořit a začala jednat o zcela zásadních otázkách lidské společnosti, jakou je např. i penzijní reforma! Nerad bych se dožil v České republice situace, která nastala v Jižní Americe díky nezvládnuté reformě penzijního systému.

Myslíte si, že reforma penzijního systému proběhne již v blízké době? Nebo naopak očekáváte, že se bude stále více oddalovat? Souhlasíte s návrhy pana Špidly? Těšíme se na vaše názory.

Autor je zaměstnancem penzijního fondu