Kam uložit peníze? Finanční poradci odhadují, jak se budou vyvíjet investice

Termínované účty v bankách

odhad: úroky budou kopírovat inflaci, zhruba jeden až dvě procenta pod její hranicí

rada: ponechat v bance jen peníze na běžné výdaje (nájem, platby SIPO, telefon, platební karta...)



Podílové fondy



peněžního trhu - bezpečné uložení peněz, výnosnější než termínovaný vklad odhad: výraznější změny se neočekávají

výnos: minimálně kopíruje inflaci, ve srovnání s čistou inflací vyšší

rada: vhodné pro krátkodobé a konzervativní investory



dluhopisové - vyšší výnos než fondy peněžního trhu, ale větší kolísání hodnoty investice

výnos: přibližně 0,5 až 3 procentní body (výjimečně i výše) nad mezibankovními úrokovými sazbami

rada: vhodné pro minimálně dvouleté období

smíšené a akciové fondy - rizikovější investice s vyššími výnosy

odhad: velké kolísání hodnoty uložených peněz

výnos: v delším časovém období nadprůměrné výnosy, možnost ztráty rada: pro dlouhodobější investice

Stavební spoření

odhad: jedna z nejbezpečnějších investic, prakticky nepodléhá vnějším vlivům

výnos: průměrný výnos se pohybuje mezi 10 až 15 procenty

pozor: peníze blokovány na pět let



Penzijní připojištění, kapitálové životní pojištění

odhad: stabilní investice, současná situace by neměla mít na zhodnocení prostředků vliv

výnos: minimálně na úrovni inflace

pozor: peníze blokovány až na několik desítek let



Akcie

odhad: růst například telekomunikace, zbrojní průmysl, pokles letecký, automobilový a zábavní průmysl, cestovní ruch

rada: pro drobné střadatele velmi rizikové



Cizí měna

odhad: ještě nějakou dobu mírný pokles, do budoucna by mělo především euro vůči koruně oslabit

rada: nyní neprodávat, kdo nerad riskuje, neměl by ani nakupovat

Jak se vyvýjí kurz eura: 10. 9. 2001 kurz 34,140, 1. 11. 2001 kurz 33,615 Kč za 1 euro.

Zlato

odhad: při vyostření mezinárodní situace růst, jinak stagnace

výnos: hodnota roste během krizových let, klesá v období relativního klidu

rada: nehodí se pro drobné střadatele

Kolik amerických dolarů zaplatíte za troyskou unci zlata: 10.9.2001 byste zaplatili 271,75 USD, 1.11.2001 byste zaplatili 280,350 USD



Nemovitosti

odhad: stagnace až pokles, nárůst po vstupu do EU

výnos: u bytů je výnos (z nájemného) mírně nad úrovní inflace, zároveň roste jeho hodnota

rada: jeden z nejbezpečnějších způsobů uložení peněz

