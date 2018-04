Kam vložit stokorunu, kam milion?

I stokorunu lze dobře investovat - jak na to?



Myslíte si, že z jedné či dvou stokorun měsíčně nikdy nebudete mít větší peníze, že nemá smysl je šetřit či investovat? Pak se dopouštíte velkého omylu, neboť právě tak můžete naspořit velké jmění.

Kam ukládají peníze profesionálové?



Kam byste doporučili investovat částku 5 000 Kč, 20 000 Kč, 50 000 Kč, 100 000 Kč a jeden milion korun? Na tuto otázku odpovídali odborníci v naší malé anketě...

Brilianty slibují stabilní investici



Mnoho investorů přestává věřit kapitálovým trhům, které se stávají stále více nejistými. Stejně tak úrokové sazby jsou dosti nepříznivé. Mnoho investorů proto hledá i netradiční způsoby zhodnocení peněz.

Investice do umění



Zhodnocení investic do umění představovalo za posledních deset let několikanásobek vložené částky. Lze očekávat stejné výnosy i v nadcházejícím roce? Není na nákup kvalitních obrazů pozdě?

Investice do mincí



Kupovat za peníze jiné peníze? I to se může vyplatit. Záleží ovšem na tom, jestli mince a bankovky sbíráte pro vlastní potěšení a se sběratelskou vášní, či zda chcete pouze vydělat.

Do jakého vína investovat?



Investovat můžete i do ušlechtilých vín, pokud je ovšem nevypijete. Jak, kde a s kolika penězi začít? A nevyplatí se koupit raději hned celou vinici spíš než jednotlivé lahve?