Kamarádíčkování versus objektivní kritéria

Dnes jsou zákony - a jim neodporující detailní vnitropodnikové předpisy - v podstatě hranicemi dovoleného. Protože lidé jsou různí, je nemožné vytvořit univerzální kodex předpisů, který by uspokojoval potřeby všech. Vyskytují se konkrétní situace, kdy dodržení určitého psaného pravidla je pro určitého jedince nesmírně obtížné, ba až kruté. Nedá se nic dělat - stejný kodex téhož jedince v jiném případě chrání třeba před ještě větší krutostí.

Dodržovat zákony a předpisy jen tehdy, když se to hodí nebo to moc nebolí - to není civilizace, ale džungle. Protože porušení na straně jednoho vyvolává lavinu porušování u jiných. A už se to mele do pekel. Sledujte, nakolik se na vašem pracovišti hledá cesta, "jak to ošidit a vyhnout se sankci", a nakolik, "jak nejlépe respektovat pravdu, byť to někomu nepříjemné". Na mnohých pracovištích stále platí: "Ten horší, neukázněnější, neslušnější se drze chce mít stejně dobře jako ten lepší, disciplinovaný, úzkostlivě dodržující přijaté normy." Rozlišuje se často jen nahrubo. Notorický opilec a absentér je jistě mnohem méně ceněn než dochvilný střízlivec. Ba opilec je nakonec i vyhozen. Ale jemněji?

Co dělat, aby vám vedoucí přidal? Čekat v koutě nebo vyrazit ke zteči?

Více ZDE .

Pracovník A přijde na poradu vždy včas. Pracovník B se pětkrát za rok o pět minut zdrží. Kdyby měli jinak oba stejné kvality, musí mít ten A před B už vždy přednost, jde-li o něco pozitivního (zvýšení platu); B musí být první na ráně, jde-li o něco negativního (nepopulární pracovní úkoly). Mávnutí rukou nad prohřešky pracovníka B, jejich bagatelizace, je fackou do tváře nevinného A.A bagatelizace spouští lavinu dalších, stále větších prohřešků.

Nekázeň se začíná vyplácet. Přijít o 5 minut později je pohodlnější než být všude úzkostlivě včas - ale výsledek je stejný. Tj. - nižší náklady, stejná odměna pro nepořádníka. Když se s tím nic nedělá, vzápětí začnou takto optimalizovat poměr nákladů a odměn další a další. Berte to na vědomí a nezanedbávejte ani maličkosti. Jen tak se vyhnete velkým problémům.