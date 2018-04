Den D: Svými kameny chce plašit tygry. Místo toho znechutil investory

A jako důkaz, že jeho kameny opravdu fungují, je podle Vošahlíka absence tygrů v Doupěti.

Co je Den D Čtvrtá řada pořadu Den D má opět 13 dílů a uchazeči si v ní mohou říct pěti investorům o částku od 200 tisíc do 3 milionů korun. Investoři pak do jejich nápadů mohou, ale nemusejí investovat. Částka, o kterou si uchazeč řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete zde.

Cílovou skupinou, které jsou kameny určeny, jsou podle něho lidé, kteří se bojí napadení tygrů. Ale hlavně ti, kteří mají smysl pro humor a recesi.

Jan Vošahlík chce prodávat kameny po internetu a po investorech požaduje 200 tisíc korun za podíl 25 procent na jeho firmě. "Investici bych využil na rozšíření produktového portfolia i vlastně obchodu samotného a na marketing," seznamuje Vošahlík se svými plány investory.

Zmínka o tom, že si na prodej kamenů již zřídil internetový obchod, zaujala Johna Vanhara, který si jako první bere slovo: "Kolik jste těch kamenů prodal, jaký jste měl obrat, zisk, třeba minulý rok?"

Investoři čekali jiná čísla, než která nakonec z Vošahlíka dostali. I přesto, že jeho internetový obchod funguje už několik měsíců, podařilo se mu prodat jen šest kusů. Přičemž obrat byl zhruba dva tisíce a zisk jeden tisíc korun.

Investoři nemohou uvěřit, že si z nich nedělá legraci

Zpočátku to vypadá, že Vošahlíkův nápad investory zaujal. Vymýšlejí, koho všechno by bylo možné kameny plašit. Margaretu Křížovou zajímá, zda fungují i na jiná zvířata. Dostane se jí odpovědi, že by mohly plašit lední medvědy nebo krokodýly. Ale Vošahlík se chce soustředit jen na tygry. Neuspějí ani další návrhy - kámen na přilákání investorů či kámen na plašení politiků.

Slova se ujímá Michal Hanus a zajímá ho, o kolik se Vošahlík vsadil, že přijde do Doupěte prezentovat svůj projekt. Má pocit, že se asi zbláznil nebo že studuje nějakou hereckou školu a zkouší to na ně. Vošahlík se ale přizná, že je vysokoškolským studentem Fakulty informatiky a managementu v Hradci Králové.

Investoři si začínají myslet, že si z nich dělá legraci. Za všechny to řekne Margareta Křížová: "Takže jako sranda dobrý, ale teď vybalte ten opravdový byznys. Nemyslím tenhle. Nemůžu uvěřit tomu, že byste to myslel vážně..."

Není byznys, nebudou peníze

Vošahlík ale nemá nic jiného, co by chtěl investorům nabídnout. Stále si vede svou o kamenech na plašení tygrů. Ovšem jim to jako dobrý byznys nepřipadá. Michal Rostock, aniž by položil jedinou otázku, jako první prohlásí, že nemá zájem. Do Dne D vstoupil podle svých slov proto, aby investoval i aby se trochu pobavil.

"Možná jsem již příliš konzervativní, mě to ani nepobavilo, kdybyste měl kámen na plašení Městské policie na Praze 1, tak bych si ho určitě od vás koupil, protože se s nimi bavím každý týden. Ale takhle nemám zájem," prohlásil Rostock.

Odmítá i Margareta Křížová, ke které se vzápětí přidá Petra Rychnovská: "Jane, vaše vystoupení tady je trapné, mě to také nepobavilo. Přijde mi to spíš smutné, že student vysoké školy přijde před kamery a prezentuje tady takové nesmysly. Pokud by to byla nějaká sázka, recese, tak o.k. Každopádně jestli nám tady tvrdíte, že to myslíte vážně, tak nemám zájem."

Vanhara se ještě vrátí k počtu prodaných kamenů. Kdyby podle něho Vošahlík prodal aspoň 10 tisíc kusů, investoři by ho mohli brát vážně, ale s šesti prodanými kameny ne. Je tedy dalším z odmítajících. Poslední palec dolů dostává Vošahlík od Hanuse.