Poradna: Může mě nadřízený celou směnu sledovat kamerou?

Pracuji v automobilce, v její subdodavatelské firmě jako operátor ve výrobě. Na mou pozici je nainstalovaná kamera kvůli dohledání chyby v pracovním postupu. Ovšem nadřízený nás sleduje. Dívá se, jestli se při práci nebavíme. Má na to právo?

Odstavec 2 paragrafu 316 zákoníku práce poskytuje zaměstnancům poměrně velkou ochranu. Stanoví, že zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze jeho činnosti narušovat soukromí zaměstnance, a to nejen na pracovišti, ale i ve veřejných prostorách. Například i tím, že podrobuje pracovníka otevřenému či skrytému sledování.

Otázka tedy zní: je možné vaši práci považovat za zvláštní povahu činnosti zaměstnavatele? A představuje závažný důvod pro možnost sledování zaměstnance kamerovým systémem? Podle mého názoru nikoli. To by bylo možné například na pracovišti, kde se manipuluje s velkými penězi, v tiskárně cenin, v jaderné elektrárně... Dá se říci, že takových pracovišť bude poměrně málo.

Ani ochrana majetku, ani kontrola výkonnosti zaměstnanců či dodržování technologického postupu nemohou být důvody pro monitorování. Pokud by šlo o pracoviště, kde by docházelo k častým krádežím a neúměrnému poškozování majetku zaměstnavatele, a jiné prostředky by nebyly dostatečně účinné, monitorování v zájmu odhalení pachatelů by se dalo po dočasnou dobu a při maximálním respektování ochrany osobnosti zdůvodnit.

A kdyby mě o tom šéf informoval?

Sledování za pomoci kamerového systému může být otevřené i dokonce skryté, on-line - tedy bez pořizování záznamu, nebo se záznamovým zařízením. Ve vašem případě je sledování on-line a otevřené.

K němu nemůže docházet, ani kdybyste o tom byl informován, nebo s tím dokonce souhlasil. Ani kdyby k tomu vydal zaměstnavatel vnitřní předpis, v němž by upravil konkrétní podmínky sledování (účel, schéma umístění kamer, doba sledování, seznam oprávněných osob).

Pokud by mělo docházet ke sledování zaměstnanců za pomoci kamerového systému, a to s pořizováním záznamů, šlo by již o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. S tím je navíc spojena i oznamovací povinnost vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů a nutnost splnit další podmínky vyžadované zákonem. Ale ani takové sledování by ve vašem případě nebylo možné.

Co mám tedy dělat?

Doporučuji, abyste své výhrady projednal se zaměstnavatelem s cílem sledování ukončit. Pokud by zaměstnavatel na výzvu nereagoval a v monitorování pokračoval, bylo by možné se obrátit na inspektorát práce, jenž dbá na dodržování pracovněprávních předpisů. Popřípadě i na Úřad pro ochranu osobních údajů, aby posoudil legálnost provozu kamerového systému na vašem pracovišti.

Co je ještě v této oblasti zakázáno?

Narušovat soukromí nelze nejen na pracovištích, ale ani ve veřejných prostorách, jako jsou chodby, kuchyňky, vstupní haly, kuřárny, šatny, samozřejmě ve sprchách, převlékárnách, toaletách a jiných podobných místech.

Vedle sledování lze soukromí zaměstnanců narušovat i odposlechem a záznamem telefonických rozhovorů, kontrolou elektronické pošty či listovních zásilek. Vše je zakázáno s výhradou závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele.