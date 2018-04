Kampeličky dávají na frak bankám, úspory v nich zhodnotíte až 4 procenty

Spořicí účty se v poslední době moc nevyplatí. Úrokové sazby klesly i pod jedno procento (víc čtěte v našem předchozím článku).

U termínovaných vkladů jsou úroky sice vyšší, ale také nijak závratné. Navíc na peníze nemůžete delší dobu sáhnout. V našem testu jsme srovnali vklady na dva roky.

Z termínovaných vkladů bank si vede nejlépe Banco popolare. Vklad na dva roky do 500 tisíc korun zhodnotí 3,15 procenta. Na chvostu se umístila Citibank. Svěříte-li své úspory na dva roky do této banky, zhodnotí se vám 1,05 procenta, a to za předpokladu, že jste si termínovaný vklad otevřeli přes internetové bankovnictví. Pokud jste zašli na pobočku, bude se vám vklad úročit jen 0,95 procenta.

Kampeličky jsou výhodnější

Nejlépe z testu vycházejí družstevní záložny, kde se úrok při úložce na dva roky pohybuje kolem čtyř procent. Na prvním místě srovnání se umístila Akcenta, kde vklad do půl milionu korun zhodnotíte 4,3 procenta. Tato sazba je navíc pevná, tedy sjednaná na celé dva roky.

U družstevních záložen musíte počítat s poplatky, které zaplatíte, abyste se stali členy družstva. Částka se pohybuje od jedné koruny do tisíce korun. Většina záložen vám však celý nebo část poplatku po vystoupení z družstva vrátí.

Riziko, se kterým si lidé spojují uložení peněz do družstevních záložen, je dnes již minimální. Stejně jako na banky dohlíží i na kampeličky Česká národní banka. Vaše vklady jsou tedy pojištěny. Od Nového roku bude pojištění vkladů dokonce na 2,5 milionu korun (více čtěte v předchozím článku).

Část vkladu můžete vybrat předčasně

Pokud se dostanete do situace, kdy peníze uložené na termínovaném vkladu budete potřebovat, připravte se na sankce. Poplatky za předčasný výběr se u bank pohybují od 0,3 procenta do tří procent z vkladu. U kampeliček za výběr před ukončením termínovaného vkladu zaplatíte dvě až pět procent z vybírané částky, případně ze základního vkladu.

Některé kampeličky, ale i banky, například Raiffeisenbank, Poštovní spořitelna a ČSOB umožňují vybrat si zadarmo předčasně 20 procent vkladu. U České spořitelny mají klienti možnost jednoho výběru bez poplatku až do výše 25 procent z vkladu, a to jak hotovostně, tak bezhotovostně.

"Při ostatních výběrech z vkladového účtu mimo stanovenou lhůtu pro výběr uplatňujeme sankční poplatek podle vzorce: sankční poplatek, tedy dvě procenta z vybírané částky krát počet dní do splatnosti vkladového účtu děleno 360," upřesňuje Klára Pačesová z tiskového centra České spořitelny.

Minimální výše sankčního poplatku je v tomto případě půl procenta z vybírané částky, maximum pak sedm procent z vybíraného obnosu.

Záleží na vkladu a době spoření



Úrokové sazby na termínovaných vkladech v bankách i družstevních záložnách závisí na tom, za jak dlouho budete peníze potřebovat. Pro jakoukoli výši vkladu nabízí Česká spořitelna Zlatý vklad s úrokem 5,1 procenta, ale na své úspory nemůžete sáhnout tři roky.

UniCredit Bank například nabízí spořicí Program DUET. Je to kombinace termínovaného vkladu a vybrané investice. Termínovaný vklad má v tomto případě garantovaný výnos 2,5 procenta pro první půlrok a k tomu si vyberete pro vás zajímavý investiční produkt. Minimální vklad je 300 tisíc korun a je stejným dílem rozložen na depozitní a investiční část.

"V případě strukturovaného dluhopisu garantujeme 100procentní záruku návratnosti vložené částky. U zajištěných programů je tato návratnost odlišná podle dvou typů. Návratnost je garantována v průměru kolem 95 procent. Produkt je ale také pro méně konzervativní klienty, kteří se nebojí investovat," upřesňuje Tomáš Pavlík, tiskový mluvčí UniCredit Bank.

Sledujte různé akce

Kromě běžných nabídek bank a záložen pátrejte po různých akcích. Například v září Česká pojišťovna představila životní pojištění v kombinaci s termínovaným vkladem, který sliboval výnos 4,5 procenta ročně (více čtěte zde). Akce byla tak úspěšná, že musela být ukončena o dva měsíce dřív.

"Původně nabídka měla trvat do 6. prosince, ale pro velký zájem klientů byla tranše Prémiové Garance vyprodána v rekordně krátkém čase a k 5. říjnu byla ukončena. Česká pojišťovna zvažuje další prodejní nabídku," uvedla mluvčí České pojišťovny Dagmar Koutská.