Kampeličky stále ohrožují důvěřivé klienty

V současné době je v České republice 128 družstevních záložen. Z toho je jedna v nucené správě, 30 v konkurzu a 51 v likvidaci. Zbylých 46 záložen finguje bez výše uvedených opatření. I když ne všech 46 družstevních záložen aktivně podniká, stále může toto číslo leckoho překvapit, zvláště poté, co řada kampeliček neslavně zkrachovala. Z přibližně 130 tisíc klientů kampeliček bylo 105 tisícům vyplaceno pojištění vkladů (nebo na výplatu čekají). Více k tomuto tématu naleznete např. v tomto článku: V kampeličkách zmizely miliardy korun.

Podle Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami je ve fungujících záložnách uloženo zhruba 900 milionů Kč. Přibližně 13 tisíc lidí tak stále záložnám důvěřuje a ukládá do nich své peníze. Většinou se jedná o menší záložny, neboť problémy měly (a mají) naopak velké záložny, kde byla ze strany členů záložen obtížnější kontrola managementu a poskytování úvěrů.

Ministerstvo připravilo novelu zákona upravujícího působení záložen (zákon 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech), která zvyšuje nároky na kapitálovou přiměřenost kampeliček a jejich základní kapitál. Koncem loňského roku ji však parlament neschválil, a tak čeká na svůj další osud.

Ostatně kampeličky pro sebe výhody vždy prosadily nebo získaly a naopak zvyšující se nároky dokázaly odvrátit. Příkladem prvého je loňská novela zákona, která zvýšila výplatu členům padlých kampeliček z 80 % na 90% vkladu a maximum se zvýšilo ze 100 tis. Kč na 400 tis. Kč. (Garanční fond obchodníků s cennými papíry vyplácí rovněž 90 %, maximálně 400 tis. Kč, pojištění bankovních vkladů je opět 90 %, až do výše 25 tis. euro, tedy přibližně 780 tis. Kč.) Příkladem druhého je zmíněné nepřijetí novely zákona, která by jistě znamenala konec pro mnohé z nich.

Novela zákona měla, kromě zvýšení požadovaného základního kapitálu z 500 tis. Kč na minimálně 32 mil. Kč v základním kapitálu a rizikovém a rezervním fondu, přinést harmonizaci s Evropskou unií. Zvýšení základního kapitálu by jistě postihlo značnou část záložen, které by měly přechodné období jednoho roku (zvýšen na 32 mil. Kč by musel být i „kapitál záložny“, což kromě výše uvedených položek zahrnuje i výsledek hospodaření minulých let, příspěvky členů, podřízený dluh – úvěry, půjčky, vklady). Novela by dále zpřísnila dohled nad záložnami, který vykonává Úřad pro dohled nad družstevními záložnami. Nicméně, stále nelze nalézt konsensus, zda by dohled neměla vykonávat ČNB, která plní dohled nad bankami. Na druhou stranu, novela by přinesla (tak, jak byla navržena) další zvýšení výplaty ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen na hodnotu více srovnatelnou s Evropskou unií, na 640 tis. Kč.

31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 celkový počet záložen zapsaných v OR 133 134 134 128 v nucené správě 3 11 6 1 v likvidaci 3 44 54 51 v konkursu 0 6 19 30 ostatní 127 73 55 46

Zdroj: ÚDDZ

Jelikož novela zákona bude obsahovat i podmínky pro fungování českých záložen v Evropské unii, dá se očekávat, že bude muset být (ať už v jakékoli formě) schválena ještě před vstupem do EU - a tady již moc času nezbývá.

Jak již bylo řečeno v úvodu, kampeličky se stále drží „nad vodou“ a nabízejí klientům své produkty. Členem družstevní záložny se stanete, pokud složíte členský poplatek, který se pohybuje na úrovni dvou až tří tisíc korun. Poté můžete využívat úvěrové a vkladové produkty. Úvěry a půjčky na jedné straně, na druhé termínované vklady, spořící účty a běžné účty. Úrokové sazby se pohybují obvykle nad sazbami, jaké lze získat v komerčních bankách.

Sazby na běžných účtech si můžete porovnat v TÉTO SEKCI

Úroky na depozitních produktech jsou největším lákadlem pro potenciální klienty. Sazby se pohybují dvě tři procenta nad sazbami v bankách. 500 tis. Kč uložených v bance na termínovaném vkladu vám v současné době nepřinese úrok větší než dvě procenta. Oproti tomu kampeličky nabízejí 4,75 % - Fidelity družstevní záložna, 4,25 % - Fio družstevní záložna či 4,10 % - 1. Vojenská družstevní záložna.

Ve výčtu úrokových sazeb bychom mohli pokračovat dále přes spořící účty k běžným účtům, kde jsou opět vyšší sazby než v bankách. Např. běžné účty (zůstatek nad 50 tis. Kč): Fidelity – 2,2 %, Fio – 1,2 %, 1. Vojenská družstevní záložna – 1,9%. V bance jsou úroky z běžných účtů na úrovni poloviny až jednoho procenta.

Celou dobu existence kampeliček v ČR bylo hlavním (ne-li jediným) lákadlem pro vstup do záložny vysoké zhodnocení převyšující výnos v bance či u jiných instrumentů. Od roku 1999 také víme, jakou cenu má vidina vysokého zisku. Každý, kdo investuje si musí být vědom toho, že pokud chce vyšší výnos musí podstoupit vyšší riziko.

Necelých 100 tisíc klientů kampeliček již ví, jaké to je, když váš „peněžní ústav“ zkrachuje. Kampeličky, na rozdíl od Evropy nikdy nebyly v ČR ani „rodinnými“, ani lokálními podnikovými záložnami. Riziko u záložny je stále neúměrně vysoké, což je důsledkem nedokonalé právní úpravy a vynutitelnosti práva. I když některé záložny zajišťují bezpečnost právě pojištěním vkladů (a někteří klienti s tímto rovněž počítají a "riskují" pro vyšší výnos), skutečnost je taková, že kampeličky budou muset radikálně změnit strategii, pokud chtějí "přežít" dalších pár let.

Jak se vyvíjí hodnota peněz? Jaký vliv na úspory má inflace? Více najdete v článku: Inflace, kupní síla peněz

Máte své peníze uloženy v družstevní záložně? Nebojíte se o ně? Myslíte si, že družstevní záložny mají šanci přežít další roky?