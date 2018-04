Kancelář podle feng-šuej slibuje úspěch a bohatství

Umění feng šuej se dnes uznává a široce používá v Malajsii, v Singapuru, v Japonsku, v řadě zemí jihovýchodní Asie, ale i v USA, Velké Británii a dalších evropských zemích. Například britské ministerstvo zdravotnictví doporučilo nemocnicím, aby studovaly zásady feng šuej a řídily se jimi. Údajně to pacientům pomáhá k lepším pocitům a rychleji se uzdravují. Při prodeji luxusních domů v západní Evropě realitní agenti a developeři velmi často zdůrazňují právě skutečnost, že nabízený objekt je v souladu se zásadami feng šuej.

Feng znamená vítr, šuej je voda. Oba prvky na sebe vážou své symbolické významy, zároveň však život starých Číňanů představoval praktickou nutnost s těmito živly vyjít. Celé učení se opírá o tok energie ČCHI, která je všudypřítomná, vyživuje prostor kolem nás, jejím zdrojem je neustálá dynamická přeměna energií Jin a Jang. Množství a kvalita energie ČCHI mají přímý vliv na naše zdraví a vitalitu.

Feng-šuej bere v úvahu světové strany, vlastnosti prvků, jako jsou oheň, voda, kov, dřevo, a pracuje s množstvím předmětů, které běžně i v práci používáme - se zrcadly, květinami, umístěním nábytku, osvětlením, ale také s kameny či krystaly. Feng-šuej rozděluje prostor do osmi základních sektorů, a sice podle toho, ze které strany do prostoru vstupujeme. Z té strany totiž přivádíme dovnitř energii. Každý ze sektorů odpovídá některé významné oblasti lidského života - kariéra, přátelství, děti, manželství, respekt, peníze, rodina, zdraví, vzdělání.

Základním prvkem ovlivňujícím jakýkoliv činný prostor je tvar objektu, zejména poměr délky a šířky. Nejlepším půdorysem budovy nebo i jednotlivých místností je čtverec, který vyjadřuje prvek země, tedy stabilitu a jistotu. Příliš členitý tvar objektu nebo místnosti může být zdrojem různých problémů. Nejčastěji se vyskytuje půdorys tvaru L nebo T, který ovšem vytváří přebytek, nebo nedostatek energie ve vašich zaměstnancích. Rovněž hrany rohů mířících do místnosti členitého půdorysu působí negativně, stejně jako různá zákoutí, která tvoří "mrtvé" prostory.

Jak na umístění a uspořádání

Předně je potřeba najít pro danou funkci ve firmě optimální umístění kanceláře. Například šéfové by si neměli vybírat místnost blízko vstupu do firmy, ale naopak co nejdále od něj, jinak hrozí, že nebudou mít rozhodující postavení při řízení firmy.

Typologicky je v místnosti významné umístit pracovní stůl co nejdále ode dveří – zároveň by od vašeho pracovního stolu měl být výhled ven z okna, neumisťujte stoly tak, aby zaměstnanci hleděli přímo do zdi, ale tak, aby měli výhled přes celou místnost, ideálně směrem jih - jihovýchod pro růst aktivit i financí či pro obchod a právní záležitosti.

Zásadně neumísťujte křeslo zády ke dveřím, k oknům, do přímé linie dveře - dveře (nebo okno). Barvy mohou být v prostoru promíchány, ale jejich výběr a použití by neměly být náhodné. Celek by měl být jednolitý a harmonický. Vnímání interiéru ovlivňuje i osvětlení místnosti, ať už se jedná o denní, nebo umělé světlo. Proto platí, že v jedné místnosti nekombinujeme více než tři barvy, jedna by měla být dominantní, ostatní doplňkové.

Pokud máte v office prostoru květiny, víte, že se jim nevede všude stejně dobře. A nejde jen o světlo, případně sálající radiátor, který je v bezprostřední blízkosti. Přednost bychom měli dát rostlinám s kulatými listy, v nemilosti jsou kaktusy či sušené květiny, které symbolizují smrt. Doporučují se zelené kvetoucí rostliny v hojném počtu, zejména pomerančovníky a limety a také akvária. V hongkongských i singapurských mrakodrapech byly podle zásad feng-šuej umístěny v budovách zimní zahrady, terasy se zelení, fontánky a malé bazénky.