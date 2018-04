Kancelář snů: je třeba být pečlivý a myslet dopředu

Vybavit kancelář neznamená jen navštívit firmu prodávající kancelářský nábytek. Je třeba jej totiž zkombinovat s technickým vybavením, jako jsou počítačové sítě, aby byl prostor především funkčním.

Vybavení kanceláře je samozřejmě věcí jejího majitele či nájemce. Rozhodujícím faktorem jsou nároky na vzhled a účel, ke kterému je určena. Při navrhování kancelářských interiérů myslete na všechno, co může usnadnit práci.

V praxi se setkáváme s tím, že v nových komerčních objektech jejich správci nabízejí firmám i pomocnou ruku při zařizování těchto pracovních prostor. Při vlastním zařizování se hodí pomoc architekta. Chce to však oslovit takového, který bude myslet na detaily, jako jsou kabely od kancelářské techniky, kudy povedou, kde budou zásuvky, jak bude prostor rozložen, aby se dalo všude pohodlně procházet a do cesty se nestavěly zbytečné překážky. Mnohé firmy, které se vybavováním kanceláří zabývají, mají svého odborníka na slovo vzatého, který navrhne, jak by kancelář měla vypadat.

Začneme od začátku

Kromě vybavení kanceláře je dobré myslet na podlahovou krytinu. Měla by být snadno udržovatelná, myslete na fakt, že světlé kobercové krytiny nebo původní parkety vaše uklízečka dokonale nevyčistí. K firemním účelům nám nejlépe poslouží různé typy zátěžových koberců, vybírat samozřejmě lze i z široké nabídky linolea, pomocí kterého můžete vytvořit různé tvary a kombinace.

Technika pronikla již téměř všude

Technické vybavení kanceláří je dnes samozřejmostí. Proto v nové kanceláři musí být dostatek volných telefonních linek, možnost připojení k internetu, potřebné množství zásuvek. Právě zásuvky jsou ovšem ne vždy na místech, kde se to hodí. Dopředu je dobré zvážit, pro kolik osob bude kancelář určena, aby se sem vešel všechen nábytek - od počítačových stolů až po úložné prostory pro šanony a archivy. V dnešní době se sice vše zálohuje na CD disky, takže papírování by mělo postupně ubývat, ale i v tomto případě musíte mít zálohovaná CD kam odložit. Kabely od elektroniky se dají zalistovat, i na to se musí myslet předem.

A co dostatek světla? Nebo naopak vyřešení zastínění okna. Nemusí jít pouze o letní měsíce, kdy nás slunce někdy až obtěžuje při práci. Podle přirozeného světla se také určuje umístění monitorů počítačů. Pokud spolupracujete se stálým správcem hardwaru, nezapomeňte ani na takové detaily jako například hlučnost, která může zaměstnancům značně ztrpčit pracovní dny. V moderních kancelářích nesmí chybět rychlé, spolehlivé a pevné připojení k internetu. To je dnes úplná nezbytnost.

Neexistuje jen kamenná kancelář

Pohodlná židle, psací stroj, sekretářka vařící kávu. Tak to jsou zřejmě tři věci, které se člověku vybaví, když někdo řekne, že pracuje v kanceláři. Tato zastaralá představa však zdaleka neodpovídá skutečnosti. Kancelář se v dnešní době stala pro většinu manažerů moderním řídicím centrem, jehož vybavení jim dovoluje ovládat jejich firmu. Pro vrcholové manažery se kancelář stává místem, kde mohou efektivně pracovat, jsou spojeni s celou firmou a mají přístup k veškerým světovým informačním technologiím. Proto je současným trendem maximální digitalizace a využití multifunkčních zařízení. Velkým vývojem také prochází mobilní kancelář, díky které je možné pomocí notebooku a telefonu řešit většinu úkolů jako z kanceláře kamenné.

Malé či velké? Záleží na typu práce

Prostory kanceláří se v minulých desetiletích zvětšovaly zejména z ekonomických důvodů. Racionální pracoviště je zřizováno pro 40-400 osob. V USA je to až 1 000 lidí v jedné obrovské kanceláři. Šéfové mají sice přehled a firma ušetří na nájemném za plochy, ale toto řešení má u tvůrčích činností velkou nevýhodu - lidé se navzájem ruší.

Hluk v těchto maxikancelářích dosahuje až 70 dB. To brzdí především duševní práci. Je proto důležité místnost poměrně nákladně odhlučnit obložením stěn i stropu a pokrytím podlahy textilní tkaninou. Opticky členěné rozsáhlé kanceláře jsou však vhodnou formou pracoviště v případě, kdy ve firmě převažuje rutinní práce. Existuje několik systémů lehkých dělicích příček - plastové, kovové nebo kovové se sklem, použitelný je i sádrokarton a dřevo.

Uzavřená - buňková - kancelář může být zcela samostatná pro jednoho managera nebo pro několik pracovníků (běžně 2-3). V takové je více pracovních ploch oddělených tak, aby se lidé nevyrušovali. Nejmenší pracoviště pro jednoho pracovníka má mít sestavu stolů do tvaru L: pracovní stůl o rozměrech nejméně 80x153 cm, přídavná plocha 90x60 cm, kontejner 40x60 cm a kancelářská židle. Optimální osvětlení pracovní plochy je zleva (pro praváky) a shora - mezinárodní předpisy doporučují intenzitu osvětlení v kanceláři od 300 do 500 luxů.

Stůl: nejlépe zakřivený

Příliš nevyhovuje velká kompaktní obdélníková deska stolu. Nejnovějším trendem jsou stolní desky přizpůsobené tvaru těla, aby vyhověly ergonomickým požadavkům a vytvářely kompaktní pracoviště zakřiveného půdorysu. Větší službu než klasické zásuvky přitom splní kontejnery na kolečkách. Pracovní sestavy stolů (pracovní deska na vhodné podnoži a mobilní kontejner) ve tvaru L, C, U nebo G nejlépe vyhovují nárokům na práci s počítačem.

Nejvhodnější výška pracovního stolu je 75 cm (s polohovatelnou deskou), optimální délka 150 cm, hloubka 60-80 cm. Monitor by měl být od očí vzdálen 60 cm (min. 40 cm). Větší komfort nabízí zaoblená přední hrana pracovní desky. Rozdíl mezi sedací a pracovní plochou by měl být 27-29 cm.

Dodržujete zásady zařizování kanceláře?

jednotlivé kanceláře by měly být v jednotném stylu, navíc by měly odpovídat firemnímu designu. Dřevěný masiv, kámen, sklo - to jsou materiály vysoké kvality i ceny a patří ke společnostem usilujícím o individuální výraz. Chtějí dát najevo prosperitu. Dřevotřískový nábytek nepůsobí v solidních firmách dostatečně přesvědčivě, lze ho tolerovat jen v malých firmičkách. Dejte ovšem pozor na přílišnou okázalost - v některých případech by naopak zřejmý luxus mohl u klientů navodit obavu, že je potenciální partner příliš drahý. Ani malým firmám by ale neměly chybět reprezentativní prostory.

v malé místnosti použijeme raději nepříliš syté barvy s pastelovými tóny, které zvyšují úroveň osvětlení díky vysokému procentu odrazivosti. Ve velké můžeme užít sytější barvy, přírodní odstín dřeva nebo dekorativní barevný textilní povrch.

firemní prostory lze doladit i doplňky: výhodnými ozdobami jsou obrazy, socha nebo hodiny, v žádném případě by ale místnost neměla být uměleckými či zdobnými předměty "přecpána".

