Kancelář – udělejte si ji na míru

Důležité je však při tom všem nezapomenout, že místnost musí působit i reprezentativně.

Pořádek vždy na prvním místě

První dojem na zákazníka rozhodně udělá už samotný vstup do firmy. Ten by měl působit přitažlivým, zvoucím dojmem, stejně jako sídlo společnosti, ale to je v kompetenci majitelů, což sami neovlivníme. Pokud však dotyčná návštěva bude pokračovat v cestě směrem ke kancelářím, kde spatří stoly zaházené hordami papírů bez ladu a skladu, zaprášené počítače a mezi tím se povalující nedojedené svačiny, zřejmě se tomuto místu propříště raději vyhne.

„Pohled na sídlo firmy i vnitřní prostory svědčí hodně o kultuře dané společnosti. Zaměstnanci nejsou malé děti, aby jim šéf přikazoval, že si mají pracovní stoly uklízet, měli by to brát jako samozřejmost,“ říká majitel reklamního studia Pavel Hrdlička. „Sám jsem jednou zažil firmu, kde v kancelářích panoval takový chaos, že jsme si s nimi spolupráci na zakázce raději rozmysleli.“ Jinak se určitě bude cítit návštěvník, který vstoupí do svěže působících prostor, vhodně sladěných teplými odstíny barev, vkusně doplněných květinami a doplňky jako jsou uspořádané šanony a jiné kancelářské potřeby.

Ustavení nábytku je důležité

Uspořádání kanceláře také hodně vypovídá o tom, jak vás má okolí vnímat. Může být vkusné, elegantní, s nádechem lehké kreativity, čistě účelové nebo naprosto strohé. Většina z nás už přijde do vybavené kanceláře a může si ji přizpůsobit maximálně přestěhováním nábytku či vhodnými doplňky. Hodně záleží na tom, kde v místnosti stojí pracovní stoly, čili z kterého směru dopadá světlo na pracovní plochy, jaký tvar má místnost.

Na člověka totiž nepříznivě působí nesoulad barev, všehochuť nábytku a prostory uzpůsobené do tvaru L. Ten se dá ale bez problémů vyrušit opticky, čili barevně nebo typem krytiny, kouskem koberce. Nedoporučují se ani pracovní stoly a jiná zařízení do kanceláří s ostrými hranami. „U lidí ještě fungují intuitivní pudy z dávných dob, kdy například střežívali vchod do jeskyní. Určitě k němu kvůli bezpečí neseděli zády a nedělejte to ani vy v kanceláři. Každý zvuk vás znervózní, hůře se budete soustředit na práci. I za stolem, sousedícím se vstupními dveřmi, se nebudete cítit dobře. Může vás trápit průvan a únik energie,“ uvádí psycholog Andrew Urbiš z Čeladné. A dalším podstatným faktorem je osobní prostor. Ustavte vše tak, abyste se co nejméně mačkali a překáželi si s ostatními.

Dbejte na osvětlení i větrání

Z práce, kde jste stresování hlukem, kouřem, špatným osvětlením, nepohodlným sezením se budete domů vracet unaveni s bolavými zády a třeštící hlavou. Neustálým hukotem jsou proslavené například klasické „newsroomy“. Mozek je tak zbytečně přetížený, ale za zdravotnímu potížemi zaměstnanců a přetížením se skrývá více příčin. Kmitající zářivky a monitory způsobují zpomalené reakce a nervozitu. Nejlepší je proto denní světlo. Osvětlení pracovních ploch musí být rovnoměrné bez nadměrných kontrastů a bez přesvětlených míst, která hrozí oslněním.

Také trvalý hluk je nebezpečnější než hluk přerušovaný, avšak přerušovaný více dráždí nervové ústrojí. Hluk, který proniká do budov zvenčí, nemá překročit hodnotu 40 decibelů. Pokud máte okno do ulice, větrejte krátce a intenzivně nebo požádejte zaměstnavatele o klimatizaci, kterou však používejte také šetrně, jinak se při prudkých změnách teplot v létě nevyhnete častým nachlazením. V ovzduší pracovních místností by měla být zachována i rovnováha záporných a kladných iontů. Jenže právě záporné ionty, které jsou příznivé pro organismus, se vybíjejí na obrazovkách počítačů, elektrických spotřebičích, klimatizací a tím pádem jich bývá v kancelářích nedostatek. To se podepíše na snížené mozkové aktivitě, zdraví i psychice. Vyrovnanému stavu v místnostech mohou napomoci ionizátory či solné lampy.

Seďte správně a netolerujte zápach

Důležitý je i posed. Židle by měla být výškově nastavitelná, aby se chodidla plnou plochou dotýkala podlahy, přičemž kolenní kloub by měl svírat minimální úhel 90°. Při sezení by měla být hloubka sedáku plně využívána. V přední části musí být sedák zaoblen. Zadní část sedáku, která tvoří oporu pánve, by měla být zahnutá nahoru. To zaručuje správné držení pánve a to, že se páteř dostává do svého přirozeného prohnutí ve tvaru písmene S. Zádová opěra musí kopírovat záda. Je také dobré využívat podpěry na ruky. Při práci s počítačem používejte i podložku pod myš, předejdete tak onemocnění karpálních cév.



Pro někoho možná nepodstatné, ale i vůně a zápachy linoucí se z místností, hrají svoji roli. „Měli jsme jednoho klienta, který silně páchl potem. Vždycky jsme si losovali, kdo k němu půjde,“ vzpomíná obchodní reprezentant Kamil. A co teprve spolupracovníci, jejichž kolega pouští neustále do éteru svůj agresivní pot. Lidé se bohužel sami necítí, čili to dotyčnému musí někdo říct. Primářka kožního oddělení novojičínské nemocnice Marie Selerová tvrdí, že specifický zápach u člověka může signalizovat i nějaké onemocnění. „Poraďte spolupracovníkovi, ať nosí prodyšné, bavlněné oblečení, všude tam, kde je tělo "přiškrcené" prádlem či oděvem, reaguje zvýšeným pocením. Doporučuji častější sprchování, pokud je to možné i přes den na pracovišti a používání kvalitních deodorantů a antiperspirantů.“