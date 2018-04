Kanceláře na hodinu: schůzky s klienty, lenošky a začínající podnikatelé

Jsem trochu nejistá, když usedám k velkému světlému stolu a zapínám notebook. Přece jenom jsem v coworkingovém prostoru poprvé. Co to je? Volně přístupná kancelář pro všechny, kdo nemají tu vlastní. Třeba lidi, kteří pracují na volné noze nebo ty, již rozjíždějí nějaký podnik.

Rozhlížím se po velké místnosti Hubu. Bývala to tovární hala. Na jedné straně jsou okna, pod nimi červené lenošky, na té druhé tři prosklené zasedací místnosti. Všechny jsou obsazené. Živě se v nich diskutuje. Hlavní část uprostřed zaplňují oválné stoly, u nichž sedí vesměs mladí lidé. Je čtvrtek dopoledne a je jich tu tak patnáct, možná i víc. Někteří mají sluchátka a věnují se plně své práci, jiní se zahloubaným pohledem hledají myšlenky. Jedna dvojice si tiše povídá a dva mladíci chodí vzadu u baru a telefonují.

"Já vám to tu ukážu, jestli chcete," přistoupí ke mně dívka. Jmenuje se Jana a říká se jí tu "houst". Asi "hostitelka" by byl nejvhodnější překlad. "Tohle je hlavní místnost Hubu, kde se pracuje. Stoly jsou k dispozici všem, nikdo nemá stálé místo. Sednete si tam, kde je právě volno. Nemusíte tu ale jenom pracovat. Hub má ještě další rozměr - lidé si tu povídají o svých projektech, nápadech a myšlenkách a inspirují se navzájem. Někteří spolu začnou i pracovat," vysvětluje Jana.

Ceny jsou v Hubu příznivé. Pokud to má být místo pro začínající podnikatele, tak ani nemůže být drahé. Platí se za počet hodin, které tu strávíte. Neomezený přístup stojí 3 600 korun měsíčně. V nabídce jsou i lacinější paušály, třeba padesát hodin za měsíc za 1 500 korun nebo 25 hodin za 950 korun. Pokud si to tu chcete vyzkoušet, jeden den je zdarma.

Než dojdeme k červeným lenoškám, dozvím se, že největší klid na práci tu budu mít v pondělí nebo v pátek. To tady moc lidí nebývá. V prostředku týdne je ale kancelář vytížená. Například dnes dopoledne jí prošlo už přes šedesát lidí. "Když si chcete od práce na chvilku odpočinout, jsou vám k dispozici tyhle pohovky. A tady hned za nimi je vchod na terasu. V teplých dnech na ní stávají stoly, lze pracovat i tam, je to v dosahu internetu," ukazuje mi Jana.

Kdo telefonuje nahlas, musí do budky

Teď je ale pořádná zima a mně se ven na terasu vůbec nechce. Zajímá mě obří krabice vedle nás. Trochu připomíná fotobudku na nádraží, v níž automat rychle vyrobí pasové fotky. Taky je tam židle a bílé světlo. "Když si potřebujete nutně zavolat a víte, že budete mluvit hlasitěji, tak se sem zavřete, abyste ostatní nerušila," uvádí vše na pravou míru Jana.

Jakub Mareš, spolumajitel kanceláře Hub.

Mlčky procházíme kolem zasedaček, členové Hubu mají pronájem o 30 procent levnější než ostatní, platí jen tři stovky na hodinu. Místnosti jsou plně vybavené - židle, stůl, magnetická tabule, projektor. To je při dnešních cenách "za hubičku". Je tu ještě jeden kout - zřejmě společenská místnost. Dominuje jí dlouhý stůl, ke kterému zvou majitelé jednou týdně všechny na oběd. "Kdysi se nám tu sešla spousta jídla, co jsme si přinesli z domova, a tak jsme pozvali i všechny klienty, kteří tu zrovna byli. No a stala se z toho taková tradice. Teď už nosí každý něco a stůl bývá plný dobrot," vypráví spolumajitel Hubu Jakub Mareš.

Že je to open space? To vůbec nevadí

Přisednu si k mladému muži, který studuje nějaké listiny. Ptám se ho, zda chodí do Hubu rád. Dozvídám se, že Miroslav Král využívá kancelář ke své práci od září loňského roku a je tu spokojený. S kamarádem si založili společnost Market Up, která radí malým a středním podnikům, jak zvýšit prodej, počet zákazníků a podíl na trhu.

"A jako každý začínající podnikatel, i my jsme začali po nějaké době řešit, kde budeme pracovat a setkávat se s klienty a obchodními partnery. O otevření Hubu jsem se dozvěděl na sociálních sítích. Přišli jsme se podívat a hned jsme tady zůstali, rozložili notebooky a pracovali," vypráví mladý muž, který oceňuje moderní a prostorný interiér, pochvaluje si rovněž příjemnou atmosféru. "Já i můj kolega jsme pracovali mnoho let pro mezinárodní korporace a jsme zvyklí na určitý standard. Hub naše požadavky naprosto splňuje," dodává Miroslav Král.

Souhlasím s ním, že celý prostor je skvěle řešený a že se majitelům povedlo to, co chtěli - udělat kancelář a obývák v jednom. K práci na volné noze nebo k rozjíždění podniku je to ideální místo: relativně klidné, kvalitně vybavené, s wi-fi připojením, tiskárnou a kopírkou, konferenční místností, prostorem pro jednání a s občerstvením. "Zároveň je možné si tu zřídit sídlo firmy, což jsme využili," doplňuje mladý muž.

A nevadí vám, že je to open space, ptám se ho. "Ne. Jsem zvyklý na to, že vedle mě pracuje řada dalších. Výhodou je, že se tu můžete seznámit s lidmi mnoha profesí a do budoucna s nimi spolupracovat," dodává Miroslav Král. Hub využívá na několik hodin v průměru tři nebo čtyři dny v týdnu.

Bar jako "sámoška!

Rozloučím se a jdu dál. Láká mě místní bar. Obsluhu ale nevidím. Místo ní přichází Jana - houst - a vysvětluje mi, že se mám obsloužit sama. Peníze za kávu, čaj nebo limonádu mám dát do krabičky.

A kolik co stojí? "Tady někde musí být ceník. No, časem byste už věděla. Ceny jsou různé - dvacet, třicet, maximálně čtyřicet korun," odpovídá Jana. Beru si vodu, v krabičce zacinká dvacka. Mířím zpátky ke svému místu. Dostala jsem ještě přístupové heslo na internet a rady, jak nastavit tiskárnu. Psát tady ale nic nebudu, chtěla jsem to jen vyzkoušet.