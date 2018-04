Kapesné jako plat: fixní částka plus odměny

Za utírání prachu, vytření předsíně nebo vyleštění bot si leckde děti mohou přivydělat nějakou korunu. Rodiče, kteří tuto cestu volí, by měli mít na mysli jednu myšlenku: může přijít okamžik, kdy se dítě zeptá "Co za to?" i ve chvíli, když ho poprosíte, aby po sobě umylo vanu. Peníze za úklid by neměly být jediným příjmem dítěte.

Dítě dostane kapesné jen za úklid

Dítě má slíbené měsíční kapesné 200 korun. Když nemá uklizeno v pokojíku, případně nesplní přidělené domácí práce, dostane jen část, případně nic.

Příklad - kapesné za úklid 1 základní kapesné ............... 200 korun

neuklizený pokoj ................ -50 korun

nepořádek ve skříni ............ -10 korun

neutřený prach ................... -10 korun

výsledné kapesné ......... 130 korun

Nebezpečí: Kdo posoudí, jestli je v pokojíku uklizeno a jak? Pokud má být pořádek vždycky v sobotu ve 14 hodin, hrozí, že ve 14:30 to bude na tom samém místě vypadat jako po výbuchu. Nebo má být uklizeno vždy? A co když dítě právě dokončilo geniální výtvarný projekt "co jsem zažil o prázdninách", všude se válejí pastelky, odstřižky, kamínky, klacíky, časopisy, kartony. Vy přijdete domů rozladění z práce a strhnete mu kapesné?





Dítě dostává peníze podle sazebníku

Je dán sazebník, když dítě práci vykoná, buď si o peníze řekne hned, nebo si udělá čárku do tabulky a peníze se vyplácejí až večer, koncem týdne nebo po výplatě.

příklad - kapesné za úklid 2 umytí nádobí ....................... 5 korun

utření nádobí ...................... 3 koruny

vynesení koše .................... 2 koruny

vyluxování celého bytu ..... 10 korun

úklid křečka (terárium) ....... 6 korun

Nebezpečí: zamyslete se, proč dítě dělá práce za peníze a rodiče zadarmo. Ledaže by kapesné za pomoc v domácnosti dostávali všichni. Navíc, zvládnete skutečně sledovat, co všechno dítě udělalo a zda to udělalo dobře?



Dítě dostává peníze systémem odměn a pokut



Odměna za příslušné práce je předem daná. Ví se také, kdo a kdy má práci vykonat. Když ji provede, má nárok na odměnu. Když ji neudělá v daném termínu, nebo práci odflinkne, nedostane nic a ještě zaplatí pokutu – polovinu odměny.

příklad - kapesné za úklid 3 utřený prach v obýváku 2x týdně ........... +5 korun/-2,50 koruny

vyčištění ptačí klece 1x týdně ................ +6 korun/-3 koruny

posekaná zahrada 1x týdně .................. +20/-10 korun

názor odborníka Když rodiče uvažují o kapesném, měli by si ujasnit, co tím sledují. Zda chtějí děti naučit hospodařit s penězi, nebo chtějí podpořit, aby se učily, nebo zda si za peníze dítě kupuje snídaně a svačiny (tady možná nahrazuje kapesné čas a péči rodičů). Peníze za úklid je systém v řadě rodin využívaný, ale nemělo by se zapomenout, že děti, přiměřeně svému věku, by měly mít stanoveny drobné povinnosti, za které by rozhodně peníze dostávat neměly. A rodiče by měli důsledně vyžadovat jejich plnění. Na místě je spíš nějaký zákaz nebo postih, když si dítě tyto povinnosti neplní, než ho odměňovat za plnění. A je třeba, aby pravidla rodiče jasně řekli předem, v ideálním případě se na nich společně s dětmi dohodli. Odměna se pak hodí za práce spíše neobvyklé, které vyžadují značné nasazení, hodně času či vlastní iniciativy. U řady dětí, hlavně malých, je odměnou již sama vykonaná práce a následná pochvala od rodičů. Je ke škodě věci takovou motivaci "kazit" penězi. Doporučila bych nejspíš model s pravidelným kapesným a bonusy navíc (příklad - kapesné za úklid 1). Podmínkou je systém dobře nastavit a být spravedlivý. Nezavrhuji úplně ani odměny za známky. Určitě by však kapesné nemělo být pouze podle školních výsledků. Někomu jde učení samo, někdo školu zvládá hodně ztuha – to je třeba zohlednit. Určitě nejlepší varianta je ta poslední (příklad - kapesné za učení 3). Motivuje a zároveň nijak zbytečně nestresuje. Odpočty jsou na místě zvláště v případě, že špatná známka je za neplnění úkolů, nepřečte si, co má a podobně.

Jak (ne)dávat kapesné podle školních výsledků

Dost náročné na evidenci. Doopravdy to zvládnete uhlídat? Jinak totiž systém zcela ztrácí smysl.

Škola je jejich práce a měly by v ní být co nejlepší. Za dobré výsledky si pak zaslouží odměnu, za špatné nedostanou nic, nebo je dokonce čeká pokuta. Na školních výsledcích by neměl záviset celý dětský příjem, lepší je, když za jedničku vyplatíte nějakou prémii navíc.

Za jedničku dám já tobě, za pětku ty mně

Základní měsíční kapesné je třeba 200 korun. Dítě tak má jistotu určitého finančního základu a bonusy (či naopak malusy) za známky jsou jen vítaným přilepšením.





příklad - kapesné za učení 1 základní kapesné ................................. 200 korun

za jedničku, za pochvalu ...................... +10 korun

za dvojku ............................................... +5 korun

za trojku .......................................................... nic

za čtyřku ................................................ -5 korun

za pětku, za poznámku ......................... -10 korun

Nebezpečí: Tento způsob je přijatelný. Dítě vždy dostane alespoň část peněz, protože pravděpodobnost, že by se mu za měsíc podařilo nasbírat 20 pětek, je dost mizivá. Jen to, jako každý systém, chce pravidelnost a důslednost, abyste se třeba nedohadovali, zda "tahle jednička" už byla započítaná minule.

Kapesné pouze za výsledky ve škole

Známky kontrolujete jednou týdně nebo měsíčně podle žákovské knížky. Současně vyplatíte vydělaný honorář.

příklad - kapesné za učení 2 za jedničku, za pochvalu ...................... +10 korun

za dvojku ............................................... +5 korun

za trojku .......................................................... nic

za čtyřku ................................................ -5 korun

za pětku, za poznámku ......................... -10 korun

Nebezpečí: Pozor zvláště v případě, že máte dětí víc. Pro někoho je pětikoruna za dvojku tak akorát, ten kdo je spíš praktický a rozklad mnohočlenů mu hbitě nejde, by si za dvojku z matematiky zasloužil nejméně dvacetikorunu. Hodnocení prostě musíte přizpůsobit dítěti a v rámci rodiny musíte dobře zdůvodnit, proč se dvě děti liší.

Odměny pouze za kladné výsledky

Rodiče, kteří neradi trestají (a také sčítají a odčítají), si asi raději zvolí jen systém odměn.

příklad - kapesné za učení 3 za jedničku, pochvalu ......................................... 10 korun

za dvojku .............................................................. 5 korun

za trojku, čtyřku, pětku či poznámku ............................ nic

Někdy známek není dost. Dcera už prostě má dvě jedničky z dějepisu, matematiky i angličtiny a učitelka zkouší jiné děti, které třeba pokazily písemku. V tom případě se nové jedničky a dvojky nehrnou a dítě by zůstalo bez kapesného.