Kapesné na dovolenou nepodceňujte

Myslíte si, že zaplacením vybraného zájezdu skončily vaše výdaje za dovolenou? Omyl. Nepříjemné finanční dusno může zavinit třeba neplánovaný zmrzlinový pohár či projížďka lodí, které jeden z rodičů povolí dětem "nad limit“.

Abyste se místo dovolené nehádali, udělejte si ještě před odjezdem alespoň přibližnou představu o tom, kolik peněz si za různé radosti povolíte utratit. Nezapomeňte do diskuse přibrat i děti a určete si už předem jasná pravidla.

Hladovka na dovolenou nepatří

Máte-li zaplacený hotel pouze se snídaní, počítejte na každý den s dalšími třemi sty korunami na jídlo pro jednoho. Levněji se najíte, pokud budete nakupovat v supermarketech a na tržištích a vařit si sami.

Podívejte se na přehled cen některých potravin a služeb v cizině.

Ceny rychlého občerstvení i jídel v běžných restauracích jsou ve většině evropských letovisek hodně podobné těm v Česku. Když připočítáte deset až dvacet procent, rozhodně neuděláte chybu.

Pro každého člena rodiny je dobré vyčlenit určitou sumu jako kapesné. Kolik to bude, záleží na možnostech rodinného rozpočtu, rozhodně by se však do kapesného dětí měly vejít nějaké zmrzliny a vodní atrakce, pro dospělé zase nějaké to pivo či víno.

Na týdenní pobyt počítejte alespoň s pěti sty korunami na každého. Nikdo by neměl být při utrácení kapesného omezován a hlídán. Děti však pro jistotu upozorněte předem, že když svoji částku utratí v prvních dnech, pak budou mít smůlu.

Výlety nejsou v ceně

Při plánování nezapomeňte ani na společné výlety a zábavu. I když zatím nevíte, kolik bude přesně stát vstupné do akvaparku, muzea nebo půjčení člunu, nechte si v rozpočtu dalších 500 korun na osobu.

Ani různé fakultativní výlety nebývají v ceně zájezdu. Není lehké odolat žadonění dětí, že přece musí vidět mořské želvy, protože to paní učitelka určitě ocení. Takže potřebujete ještě další peníze. Platí se v místní měně, ceny se pohybují od 20 do 30 eur na osobu.

Navíc počítejte ještě s rezervou tak dvou tisíc korun na neočekávané výdaje. Třeba pokuty nebo lékařská ošetření. Tuto rezervu byste měli držet až do posledního dne dovolené.