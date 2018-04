Kapesné pro děti je zbytečnost, myslí si třetina Čechů

Děti na Slovensku jsou na tom obdobně. Naopak v Rusku jsou rodiče nebývale štědří, 95 dětí ze sta se od nich dočká finančního přilepšení. Na téma děti a peníze proběhl v červenci telefonický průzkum mezi klienty Home Credit ve třech zemích, kde společnost působí.

Peníze k vlastní útratě od deseti let

Oslovení ve všech třech zemích se shodují, že ideální věk, kdy by děti měly začít samy s penězi hospodařit, je deset let. Pětina Čechů by dětem pravidelně přilepšovala už od začátku školní docházky, tedy od šesti let věku.

"Rodiče by měli věnovat dostatek času vysvětlování a diskuzi o tom, proč dítě kapesné dostává, co se s penězi dělá a na co kapesné může použít. Výše kapesného by samozřejmě měla být úměrná věku," upozorňuje psycholog Jiří Brančík.

Za rozumnou částku kapesného považují Češi 200 korun, Slováci deset eur (zhruba 240 korun) a Rusové 500 rublů (téměř 300 korun). Ovšem podle Michala Kozuba z Home Credit jsou někteří rodiče mnohem štědřejší, za rozumnou výši kapesného považují i tisíc a více korun měsíčně. "Takto vysokým kapesným rodiče často kompenzují, že na své potomky nemají čas. Dítě si neuvědomuje hodnotu peněz a vysoké kapesné vnímá jako samozřejmost," varuje Kozub.

Pomáhat doma je samozřejmost

Naprostá většina z oslovených lidí si myslí, že děti by měly doma pomáhat, aniž by za to dostaly nějakou finanční odměnu. Pouze čtvrtina rodičů v Česku a Rusku děti k úklidu finančně motivuje.

Ovšem nejpřísnější jsou Slováci. To, že by děti za domácí práce neměly dostávat "zaplaceno", si myslí 87 procent dotázaných.

Dáváte svým dětem pravidelné měsíční kapesné? celkem hlasů: 1490