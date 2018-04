Kapitálové životní pojištění: lepší než jsme čekali

Úplně jiný význam má životní pojistka pro šestadvacetiletého svobodného muže s dobrým zaměstnáním, bez finančních závazků a pro čtyřicetiletého živnostníka se třemi dětmi, podnikatelským úvěrem, leasingem a hypotékou na dům. V tomto třídílném komentáři se pokusím odhlédnout od emocí, které jsou nejčastěji vyvolány vysokými provizemi vyplácenými agentům, a zaměřím se na konkrétní fakta. Základní pravidlo, že kdo zajištění nepotřebuje, pro toho je kapitálová životní pojistka zbytečná a na spoření nevhodná, berme jako fakt a v diskusi se věnujme sofistikovanějším problémům.

Tři základní typy produktů, které jsou zařazeny ve srovnání nesou obvykle označení:

kapitálové životní pojištění (pojištění pro případ smrti a dožití)

rizikové životní pojištění (pojištění pro případ smrti)

důchodové pojištění (pojištění pro případ dožití, někdy kombinované s pojištění pro případ smrti)

V prvním díle se zaměřuji na efektivitu vložených peněz a srovnání kapitálových životních pojistek s rizikovými. Srovnání by mělo pomoci těm, kteří z různých důvodů zajištění potřebují, při výběru vhodné varianty. Přestože na první pohled vypadají produkty podobně, z hlediska efektivity zhodnocení vložených prostředků na konci pojistné doby, při stejné pojistné částce a rovnocenném podílu na zisku, nalezneme výrazné rozdíly.

Produkty vybrané pojišťovnami pro příklad

Do srovnání byly zařazeny pojišťovny, které patří do první desítky v ČR v oblasti životního pojištění. Jejich pořadí je uvedeno podle efektivity zhodnocení vložených prostředků. Z hlediska zajištění je třeba také sledovat, jestli pojišťovna v případě úmrtí vyplácí jen pojistnou částku, nebo také podíly na výnosech. Tento údaj je v textu uveden jako přesná citace znění dodaného pojišťovnou v závorce pod označením pojištění.

Modelová situace: Pojistná částka 300 000 Kč, MUŽ ve vstupním věku 30 let, základní riziková skupina pro úrazové pojištění, doba trvání pojistky do 60 let, zájem uplatňovat daňový odpočet.