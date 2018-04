Kapitálové životní pojištění v praxi

1. Daňové výhody

Není žádným tajemstvím, že pojistné zaplacené na KŽP lze poprvé ve zdaňovacím období 2001 uplatnit jako odpočet od základu daně, a to až do výše 12.000,- Kč ročně. Méně známé jsou ale některé souvislosti, které pojišťovací agenti ve snaze prodat pojistku neříkají:

a) Odpočet nemůže uplatnit podnikatel (OSVČ) ve ztrátě.

b) Odpočet snižuje pouze základ daně, nikoliv vyměřovací základ pro zdravotní a sociální pojištění

c) Uplatňuje se odpočet pojistného ve vztahu ke zdaňovacímu období, což znamená, že pokud uzavřeme KŽP za 12.000,- Kč ročně 1. prosince 2001 a zaplatíme 12.000,- Kč, odpočet za rok 2001 nebude 12.000,- ale pouze 1.000,- Kč, neboť zbylých 11.000,- Kč se vztahuje již k roku 2002 (jde o pojistné za měsíce 1 až 11/ 2002)!

d) Pokud nedodržíme podmínky zákona (KŽP alespoň na 5 let a minimálně do 60 let věku), pak v roce, ve kterém jsme smlouvu předčasně ukončili, musíme své příjmy zvýšit o všechny doposud uplatněné odpočty a takto je zdanit.

e) Odpočítat lze pouze pojistné za základní pojištění, nikoliv za různá připojištění, která bývají ke KŽP připojena.

f) Chceme-li uplatnit odpočet, musíme být na smlouvě současně pojištěným i pojistníkem. Pozor tedy na situaci, kdy by pojištění sjednal jako pojistník manžel své ženě, coby pojištěné... V takovém případě by daňové výhody nemohl uplatnit ani manžel ani jeho žena.

Naopak je třeba zdůraznit, že odpočet od základu daně mohou uplatnit i zaměstnanci a nemusejí kvůli tomu podávat daňové přiznání. Stačí, když příslušný doklad od pojišťovny dají svému zaměstnavateli a ten vše zařídí v rámci ročního vyúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, které tak jako tak každý zaměstnavatel jednou ročně provádí.

2. KŽP placené zaměstnavatelem

Pokud na KŽP přispívá zaměstnanci zaměstnavatel, pak do výše 8.000,- Kč ročně je takový příspěvek na straně zaměstnavatele osvobozen od sociálního a zdravotního pojištění a je pro zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem (nákladem). Na straně zaměstnance je tento příspěvek osvobozen od sociálního i zdravotního pojištění a od daně z příjmu. V takovém případě ovšem doporučuji smlouvu placenou zaměstnavatelem sjednat odděleně od KŽP placeného zaměstnancem, neboť v případě změny zaměstnání nebo změny postoje zaměstnavatele lze smlouvu placenou zaměstnavatelem ukončit aniž by to mělo vliv na smlouvu placenou zaměstnancem.

3. KŽP v kombinaci s hypotékou s odloženou splátkou jistiny

Většina pojišťoven v posledních letech uzavřela dohodu s bankami o poskytování hypotéčních úvěrů s odloženou splátkou jistiny v kombinaci s KŽP. Důrazně doporučuji takovou nabídku propočítat pro konkrétní situaci, neboť se z velké části jedná pouze o trik, jak prodat velké KŽP. K tomu:

a) Není pravda, že uzavřením KŽP je garantováno poskytnutí HÚ, jak to mnohdy tvrdí pojišťovací agenti, aby snáze prodali velké KŽP. Banka bude vždy zkoumat především bonitu klienta, a ta se může paradoxně placením vysokého pojistného za velké KŽP snížit!

b) KŽP má v celé věci pouze úlohu dozajištění úvěru. Stejnou roli ovšem splní mnohem levnější riziková životní pojistka!

c) Pokud je celé KŽP vinkulováno ve prospěch banky, dojde v případě smrti k uspokojení banky, ovšem rodina zůstane nezabezpečena. Z tohoto pohledu je mnohem rozumnější krýt rodinu (a současně svoji budoucnost) KŽP v rozumné výši a úvěr krýt samostatnou rizikovou pojistkou smrti. Navíc KŽP, kterým kryjeme rodinu, můžeme udělat do 60ti let a čerpat tak i daňové výhody. Pokud máme KŽP svázáno s hypotékou, zpravidla končí dříve, než v 60ti letech a daňové výhody nevyužijeme.

d) HÚ s odloženou splátkou jistiny s sebou nese značné přeplacení na úrocích oproti HÚ splácenému anuitně. Vyplatí se pouze tehdy, pokud nám placené úroky výrazně sníží daň z příjmu.

Pokud Vám tedy někdo bude tvrdit, že když s ním sjednáte KŽP na milion, získáte pak automaticky milionový HÚ, který se nakonec zaplatí plněním z KŽP, zachovejte chladnou hlavu a důkladně počítejte! Ve většině případů totiž vyjde anuitně splácený HÚ dozajištěný rizikovou pojistkou smrti podstatně příznivěji než kombinace HÚ s odloženou splátkou jistiny a KŽP.

4. Změny smlouvy o KŽP

Nejméně 6 týdnů před výročním dnem (tedy dnem sjednání smlouvy) lze každý rok smlouvu o KŽP měnit. Lze rušit či sjednávat připojištění a lze i měnit výši pojistné částky. Je to vždy rozumnější, než smlouvu vypovídat. Odbytné při výpovědi totiž zejména na začátku pojistné doby nedosáhne ani zdaleka částky, kterou jsme zaplatili na pojistném do té doby. Snížením pojistné částky lze zejména u velkých pojistek dosáhnout toho, že máme pojistné předplaceno na několik let dopředu, popřípadě až do konce pojistného období. Je to mnohdy jediná cesta, jak nepřijít o již vložené prostředky.

A na závěr ještě jedna praktická rada. Pokud KŽP sjednáváme jen za účelem snížení základu daně, nikoliv za účelem zajištění rodiny v případě naší smrti, můžeme s výhodou použít produkt, který je pouze pojištěním dožití. Daňové výhody jsou stejné a nemusíme platit pojišťovně za krytí rizika smrti, což znamená, že při dožití dostaneme vyšší částku než u pojištění smíšeného (tedy pojištění smrti nebo dožití).

Je podle Vás kapitálové životní pojištění užitečným produktem, nebo preferujete kombinaci rizikové pojistky s ostatními instrumenty finančního trhu?

Autor článku působí jako rodinný finanční poradce.