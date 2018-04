Karel Štědrý: Zpíval ve Starcích, teď vydělává na kávě do kelímku

Když vhodíte minci do nápojového automatu, nezačne hrát žádná písnička, ale vypadne vám kelímek, do kterého právě natéká vonící káva nebo Capuccino. Koho v této chvíli napadne, že tento automat patří právě Karlu Štědrému, respektive společnosti, které je spolumajitelem.

Připravili jsme pro vás seriál rozhovorů se známými osobnostmi, které se pustily do podnikání. V jednotlivých dílech se s vámi podělí o své zkušenosti ze světa byznysu herci, zpěváci či modelky. V předchozím díle to byl Václav Vydra, který podniká se zbraněmi, v následujícím díle se dozvíte, jak houslový virtuóz Jaroslav Svěcený vydává a prodává hudbu na vlastní pěst.

Proč jste začal podnikat?

Protože jsem byl v roce 1989 po revoluci nezaměstnaný. Za tři měsíce jsem měl tři nebo čtyři placená vystoupení a z toho se nedá živit rodina. My popíci jsme jaksi byli odsunuti na vedlejší kolej, a tak jsem hledal způsob, jak se uživit. Rozhodl jsem se pro podnikání v oblasti nápojových automatů.

Jaké byly začátky?

Moje žena pracovala v jednom pražském hotelu, kde se setkala s krajanem z Francie. Jeho přítel mi vzkázal, jestli bych se nechtěl s nimi pustit do podnikání právě v této oblasti. Když jsem přikývl, tak jsem se jak beran (v jehož znamení jsem se narodil) rozjel do Rakouska a do Itálie, abych si zjistil, jak to funguje. Ještě s kamarádem jsme si každý půjčil 1,5 milionu korun, za které jsme nakoupili automaty.

Tenkrát v 90. letech to bylo velice jednoduché. Podnikatelský záměr byl na dvě stránky a za půjčené peníze jsme ručili dovezenými automaty. Bylo to podnikání bez rizika. Kdyby se nám to nepodařilo rozjet, vrátili bychom automaty a neriskovali ztrátu majetku. Nápojové automaty byla naprostá novinka a my jsme byli jediná česká firma, která je u nás uvedla do provozu.

Takže letos podnikáme již 17. rokem a 16 let jsme společnost s.r.o. a máme kolem 80 zaměstnanců. V začátcích jsme se o automaty starali sami. Asi 8 měsíců jsem jezdil s kýblem, hadrem a taškou s ingrediencemi a staral se asi o 14 automatů. Moje profesionální sny se naprosto změnily a kamarádi ze showbyznysu se mě často ptali, jestli se nestydím, když mě lidi poznají. Odpovídal jsem, že se nestydím za žádnou práci, kterou se slušně uživím.

Kde jste vlastně nasbíral jako zpěvák obchodní zkušenosti?

Vlastně díky showbyznysu. Už od roku 1972 jsem byl tzv. na volné noze a staral jsem se nejen o sebe, ale později taky o Pavlínu Filipovskou, Yvettu Simonovou a Karla Hálu. Naučilo mě to orientovat se tak trochu na trhu a hlavně jsme museli svoji práci dělat poctivě a dobře, jinak by o nás nebyl zájem.

Kde podnikáte?

Naše lokalita je zejména Středočeský kraj, ale máme pobočku na Kladně a výrobnu baget v Dolanech.

Jste jediným majitelem?

Ne, jsme tři. Jsem tedy spolumajitelem s kolegy arch. Petrem Schorchtem a Ottou Šturmou. Každý z nás se stará o něco jiného. Já, díky známému obličeji z obrazovky, chodím občas s našimi obchodními zástupci na jednání o umístění automatů, kolega Schorcht se stará o peníze a Otto Šturma díky logickému myšlení a technické zdatnosti je motorem firmy.

Jaká je po těch letech návratnost?

Jsou dobrá a špatná období. Firma, aby byla konkurenceschopná, musí kromě kvalitních nápojů také nabízet stále nové automaty. Takže je třeba reinvestovat do nového strojového parku, žádat o úvěry a leasingy a penízky se rychle rozkutálí. Každý automat je poměrně velká investice, a to nehovořím o náplních, platech zaměstnanců, autech a tak dále.

Jaký je rozdíl v podnikání tehdy a dnes?

Bylo to vše daleko jednodušší. Podnikat vlastně mohl každý. Jen nás mrzelo, že jsme si v prvopočátku nepůjčili víc peněz a rovnou neexpandovali. Teď by to nebylo takové soupeření s konkurencí. Když jsme si chtěli půjčit po roce podnikání, tak už jsme museli mít ručitele a téměř třicetistránkový podnikatelský rozbor. Tehdy mi napadlo, že stát ani banky asi nemají zájem na tom, aby pomohly začínajícím podnikatelům.